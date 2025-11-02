ETV Bharat / state

బొగ్గు అన్వేషణకు 220 బోర్​వెల్స్​ వేసిన సింగరేణి - అటవీశాఖ అభ్యంతరంతో పనులు నిలుపుదల

సింగరేణి సంస్థ నూతన గనుల తవ్వకాలపై దృష్టి - పెరుగుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా బొగ్గు ఉత్పత్తికి కసరత్తు - 2024లో అటవీశాఖ అభ్యంతరంతో పనులు నిలిపివేత - పనుల్లో మరింత జాప్యం జరిగే పరిస్థితులు

New Coal Mines In Telangana
New Coal Mines In Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 2, 2025 at 2:37 PM IST

2 Min Read
New Coal Mines In Telangana : పెరుగుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా బొగ్గు ఉత్పత్తి పెంచేందుకు సింగరేణి సంస్థ నూతన గనుల తవ్వకాలపై దృష్టి సారిస్తోంది. ఈ మేరకు భూపాలపల్లి సింగరేణి డివిజన్ పరిధి తాడిచర్ల బ్లాక్ -2 ప్రాజెక్టులో ఐదు డ్రిల్లింగ్ యంత్రాల ద్వారా అన్వేషణ పనులు 2023లో ప్రారంభించింది. గత సంవత్సరం నవంబరు వరకు 220 బోర్​వెల్స్ వేసింది. మరో 91 బోర్​వెల్స్ వేయాల్సి ఉంది. 350 మీటర్ల వరకు డ్రిల్లింగ్ పనులు చేస్తూ భూగర్భంలో ఏ మేరకు బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నాయే పూర్తిస్థాయి సర్వే చేపట్టాల్సి ఉంటుంది.

ఈ క్రమంలోనే 2024 అక్టోబరులో అటవీ శాఖ అభ్యంతరంతో పనులు నిలిచిపోయిన విషయం తెలిసిందే. అయితే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అనుమతి రాలేదు. గతంలో అసంపూర్తిగా ఉన్న కేవలం ఐదు బోర్​వెల్స్​కు అనుమతి ఇచ్చి మిగతా వాటికి మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఇటీవలే అటవీశాఖ సూచించింది. దీంతో ఈ పనుల్లో మరింత జాప్యం జరిగే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని పలువురు అధికారులు చెబుతున్నారు.

పనులకు బ్రేక్ : అటవీశాఖ భూముల్లో అన్వేషణ పనుల నిర్వహణకు సింగరేణి యాజమాన్యం గత రెండేళ్ల క్రితమే సుమారు రూ.1.74 కోట్ల వరకు అటవీ శాఖ పేరుతో డిపాజిట్ చేసినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. కాగా ఏదైనా లోపాలుంటే నిబంధనల ప్రకారం సింగరేణి, అటవీ శాఖ అధికారులు సమన్వయంతో పరిష్కరించుకోవాలి. అయితే ఓ అటవీ అధికారి అనాలోచిత నిర్ణయంతో ఏడాది క్రితం ఐదు డ్రిల్లింగ్ యంత్రాల ద్వారా అన్వేషణ పనులు అడ్డుకోవడం వల్ల, నిర్దేశిత లక్ష్యం ప్రకారం పనులకు బ్రేక్ పడిందని స్థానిక సింగరేణి అన్వేషణ విభాగం అధికారి వాపోయారు.

400 మిలియన్ టన్నుల నిల్వలు : తాడిచర్ల బ్లాక్ - 2లో 1,875 హెక్టార్ల భూముల్లో 400 మిలియన్ టన్నుల వరకు బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నట్లు 1992 లోనే ఎంఈసీఎల్ ఆధ్వర్యంలో ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. ఈ భూములు 75 శాతం వరకు అటవీశాఖ పరిధిలోనే ఉన్నాయి. ఈ బ్లాక్​లో 50 నుంచి 450 మీటర్ల లోతు వరకు జీ-9 గ్రేడ్, జీ -10 గ్రేడ్ బొగ్గు పొరలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఇక్కడ తవ్వకాలు చేపడితే సుమారుగా 30 సంవత్సరాల వరకు ఉత్పత్తికి అనుకూలమైన అవకాశాలుండగా నిల్వలపై పూర్తి స్థాయిలో చేపట్టాల్సిన సర్వే పనులను వేగవంతం చేయాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై ఉంది.

వేలాది మంది నిరుద్యోగులకు ఉపాధి : సర్వే పూర్తయిన తర్వాతే తవ్వకాల కోసం కేంద్రం అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తాడిచర్ల బ్లాక్ -2ను ప్రైవేటు సంస్థలకు అప్పగించకుండా సింగరేణి సంస్థకే అనుమతి ఇచ్చేలా కేంద్రంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒత్తిడి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. సింగరేణి సంస్థకు కేటాయిస్తే ఇక్కడున్న వేలాది మంది నిరుద్యోగులకు ఉపాధి లభించనుంది.

ఈ నేపథ్యంలో బొగ్గు అన్వేషణ పనులు చేపడుతున్న ఎక్స్​ప్లోరేషన్ అధికారులు కూడా ఈ ప్రాజెక్టు సింగరేణి సంస్థకే దక్కుతుందనే ఉద్దేశంతోనే పనులు కొనసాగిస్తున్నారు. అటవీశాఖ అన్ని విధాలుగా సహకరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మళ్లీ అటవీ శాఖ అనుమతి కోసం ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తామని ఓ అధికారి తెలిపారు.

