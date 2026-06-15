"నిండుకుంటున్న సింగరేణి బొగ్గు నిల్వలు" - కేంద్ర విద్యుత్ మండలి తాజా నివేదిక
రాష్ట్రంలో అందుబాటులో లేని కనీస నిల్వలు - నెలవారీ వివరాలు వెబ్సైట్లో పెట్టడం ఆపేసిన సింగరేణి - బొగ్గు నిల్వలు కనీస స్థాయికన్నా దారుణంగా పడిపోయాయని కేంద్ర విద్యుత్ మండలి రిపోర్ట్
Published : June 15, 2026 at 5:17 PM IST
Coal stocks Decline In Singareni : ఎల్నినో ప్రభావం, పెరుగుతున్న విద్యుత్ డిమాండ్కు తగినంత బొగ్గు థర్మల్ ప్లాంట్లకు సరఫరా కావడం లేదు. తెలంగాణ, ఏపీ, గుజరాత్, పలు ఇతర రాష్ట్రాల థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో బొగ్గు నిల్వలు కనీస స్థాయికన్నా దారుణంగా పడిపోయాయని కేంద్ర విద్యుత్ మండలి (సీఈఏ) తాజా నివేదికలో స్పష్టం చేసింది.
తెలంగాణ, ఏపీలలో కనీస నిల్వల కొరత : జూన్ 13 నాటికి తెలంగాణ విద్యుదుత్పత్తి సంస్థ(జెన్కో) ప్లాంట్లలో ఉండాల్సిన కనీస నిల్వ 25.54 లక్షల టన్ను(ఎల్టీ)లకు గాను 24 శాతం (6.09 ఎల్టీ) మాత్రమే ఉంది. ఏపీ జెన్కో ప్లాంట్లలో ఉండాల్సిన కనీస నిల్వ 18.20 ఎల్టీ ఉండాలి. కానీ 20 శాతం అంటే 3.64 లక్షల టన్నుల నిల్వలే అందుబాటులో ఉన్నాయి. పెరుగుతున్న డిమాండ్కు విద్యుదుత్పత్తి జరగాలంటే థర్మల్ కేంద్రాలకు నిరంతరమైన బొగ్గు సరఫరా అత్యంత కీలకమైనది.
దేశంలోనే ఇంత తక్కువ నిల్వలు : తెలంగాణలోని యాదాద్రి థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రంలో 3,200 మెగావాట్ల సామర్థ్యమున్న 4 యూనిట్లలో ఇప్పటికే వాణిజ్య ప్రాతిపాదికన విద్యుదుత్పత్తి ప్రారంభమైంది. కానీ జూన్లో 21 శాతం ఈ నెలలో మాత్రం కేంద్రంలో 21 శాతమే విద్యుదుత్పత్తి చేసినట్లు సీఈఏ తెలిపింది. యాదాద్రికి రోజుకు 43,700 టన్నుల బొగ్గును చేయాలి. కానీ ఈ నెల 13న మాత్రం 13,500 టన్నులు మాత్రమే వచ్చింది.
దేశవ్యాప్తంగా కనీస నిల్వలుగా ఎప్పుడూ 11.32 లక్షల టన్నులు ఉండాలి. కానీ ప్రస్తుత నిల్వలు 18 శాతం మాత్రమే ఉంది. దేశంలోనూ ఎక్కడ ఇంత తక్కువ బొగ్గు నిల్వలు లేవని ఈ నివేదిక చెబుతోంది. యాదాద్రికి అవసరమైన జీ 9 గ్రేడ్ బొగ్గు పంపాలని సింగరేణిని పలుసార్లు అడిగినప్పటికీ సరఫరా చేయడం లేదని జెన్కో వర్గాలు తెలిపాయి.
వెబ్సైట్లో వివారాలు పెట్టడం ఆపేసిన సింగరేణి : దేశంలో అన్ని బొగ్గు సంస్థలు నెలవారీ ఉత్పత్తి, సరఫరా, విక్రయం, నిల్వల వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు ఆయా సంస్థల వెబ్సైట్లో పెట్టడం ఆనవాయితీగా ఉంది. కానీ సింగరేణి సంస్థ మాత్రం ఫిబ్రవరి నుంచి వెబ్సైట్లో వివరాలు పోస్ట్ చేయడం నిలిపివేసింది. గత ఐదేళ్లలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా సిగరేణి ఉత్పత్తి గతేడాది 58 మిలియన్ టన్నులకు పడిపోయింది. నెలవారీ నివేదికలకు సంబంధించిన ఉత్పత్తి, సరఫరా వివరాలలో నివేదికలో లేని నిల్వలున్నాయనే ఆరోపణతో వెబ్సైట్లో పెట్టకూడదని ఉన్నతాధికారి ఆదేశించినట్లు సమాచారం. తెలంగాణ థర్మల్ కేంద్రంలో కనీస నిల్వలు లేవని బొగ్గు సరఫరా పెంచాలని సీఈఏ ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు పేర్కొంది.
సింగరేణిలో బొగ్గు ఉత్పత్తి, అమ్మకాలు పరిస్థితి : సింగరేణిలో బొగ్గు ఉత్పత్తి, అమ్మకాలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. కొత్త మైన్స్ రాకపోవడం, పాత గనుల్లో పురోగతి లేకపోవడంతో సంస్థ అదోముఖంలో వెళుతుంది. సింగరేణి బొగ్గు విక్రయాలకు సంబంధించిన ధరలు అధికంగా ఉన్నాయని 20 పరిశ్రమలు సంస్థ నుంచి కొనుగోళ్లు ఇప్పటికే మానేశాయి.
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