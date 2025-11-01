సింగరేణికి 'మొంథా' దెబ్బ - ఇకపై రోజుకు 2.5 లక్షలు తీయాల్సిందే!
మొంథా తుపాన్తో సింగరేణి బొగ్గు ఉత్పత్తిపై తీవ్ర ప్రభావం - అక్టోబరు నెలలో వర్షాల కారణంగా ఉత్పత్తికి ఆటంకం - గత మూడు నెలల్లో 81 శాతం నుంచి 55 శాతానికి తగ్గిన ఉత్పత్తి
Published : November 1, 2025 at 11:51 AM IST
Singareni Coal Production Decreasing Due to Rains : గత మూడు నెలలుగా రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం మొంథా తుపాను కారణంగా అనేక చోట్ల జనజీవనం స్తంభించింది. అలాగే వర్షాల ప్రభావం సింగరేణి కార్యకలపాలపైనా పడింది. దీంతో సింగరేణిలో బొగ్గు ఉత్పత్తికి తీవ్ర విఘాతం ఏర్పడింది. అక్టోబరు నెలలో వర్షాలు, మొంథా తుపాను ధాటికి ఉత్పత్తికి ఆటంకం కలిగింది. దీని ఫలితంగా కేవలం 55 శాతం ఉత్పత్తి మాత్రమే లభించింది. దీనిలో విశేషమేంటంటే గడిచిన దశాబ్ద కాలంలో ఇంత తక్కువ ఉత్పత్తి లేకపోవడం ఇదే మొదటి సారి.
- బొగ్గు ఉత్పత్తిని వర్షాలు దెబ్బతీసే ప్రక్రియ గత మూడు నెలలుగా వెంటాడుతూనే ఉంది. ఆగస్టులో కేవలం 81 శాతం మాత్రం బొగ్గు ఉత్పత్తి కాగా, సెప్టెంబరు నెలలో మరింత విపరీతంగా తయారైంది. ఆ నెలలో కేవలం 70 శాతం మాత్రమే బొగ్గు ఉత్పత్తి లక్ష్యాన్ని సాధించింది.
- ఇక అక్టోబరులో వర్షాలతో పాటు తుపాను కారణంగా కేవలం 55 శాతం బొగ్గు ఉత్పత్తి అయింది. రెండు మూడు రోజుల పాటు వివిధ ఏరియాల్లో ఉత్పత్తి పూర్తిగా ఆగిపోయింది.
- అక్టోబరు 30న (గురువారం) ఉదయానికి అక్టోబరులో 4,06,464 టన్నులకు గానూ, కేవలం 2,23,809 టన్నులు మాత్రమే ఉత్పత్తి చేయగలిగింది. ఈ కారణంగా దీని ప్రభావం ఇతర నెలలపై పడనుంది.
- ప్రతి నెల జిల్లోలోని మూడు ఏరియాల్లో కనీసం రెండు ఏరియాలైనా వంద శాతం లక్ష్యాన్ని సాధించగా సెప్టెంబరు, అక్టోబరులో మాత్రం ఆ మూడూ వెనుకంజలోనే ఉండటం విశేషం.
- సింగరేణి మొత్తం మీద కేవలం బెల్లంపల్లి ఏరియా మాత్రమే నెలవారీ లక్ష్యాన్ని సాధించడం గమనార్హం. బెల్లంపల్లి ప్రాంతంలో 101 శాతం ఉత్పత్తి లక్ష్యాన్ని సాధించింది.
ఎందుకిలా అవుతుంది :
- ఎన్ని రకాల కొత్త ప్రణాళికలు వేసినా ప్రకృతి ముందు అవన్నీ నాశనం అవుతున్నాయి. వర్షాల సమస్య అధిగమించేందుకు యాజమాన్యం పలు సూచనలు చేసినా ఫలితం లేకపోయింది.
- 80 శాతం వరకు ఉపరితల గనుల ద్వారానే లభిస్తున్న నేపథ్యంలో వర్షం కోలుకోలేకుండా చేస్తోంది.
- కోల్బెంచ్లను ఎత్తుగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలని, రోడ్లను ఎప్పటికప్పుడు డోజర్లతో శుభ్రం చేయించాలన్న యాజమాన్యం ప్రయత్నాలకు వర్షాలు ఆటంకం కలిగిస్తున్నాయి.
- ఈ వార్షిక సంవత్సరం ముగింపునకు ఐదు నెలలు మాత్రమే మిగిలి ఉండడంతో దీని ప్రభావం తర్వాత వచ్చే వార్షిక లక్ష్యాన్ని దెబ్బతీయనుంది.
- వచ్చే ఐదు నెలల్లో వంద శాతం లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే టార్గెట్ రోజుకు 2.5 లక్షల బొగ్గును ఉత్పత్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఏరియాల వారీగా సాధించింది ఇలా :
కొత్తగూడెం - 83 శాతం
ఇల్లెందు - 35 శాతం
మణుగూరు - 73 శాతం
బెల్లంపల్లి - 101 శాతం
మందమర్రి - 65 శాతం
శ్రీరాంపుర్ - 61 శాతం
అడ్రియాల - 8 శాతం
రామగుండం 1 - 91 శాతం
రామగుండం 2 - 80 శాతం
భూపాలపల్లి - 55 శాతం
మొత్తం - 55 శాతం
సింగరేణి ఉద్యోగులకు దసరా బొనాంజా - ఒక్కో ఉద్యోగికి రూ.1,95,610 బోనస్
భద్రాద్రి రామయ్య భక్తుడు కనిపెట్టిన నల్ల బంగారం గని - వంట కోసం పొయ్యి వెలిగిస్తే సింగరేణిగా మారింది