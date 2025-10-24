భద్రాద్రి రామయ్య భక్తుడు కనిపెట్టిన నల్ల బంగారం గని - వంట కోసం పొయ్యి వెలిగిస్తే సింగరేణిగా మారింది
సింగరేణి బొగ్గు గని చరిత్ర - 1870లో బయటపడిన బొగ్గు నిల్వలు - వంటకు పొయ్యి వెలిగిస్తే మండిన రాళ్లు - బొగ్గును గుర్తించి తవ్వకాలు జరిపించిన బ్రిటిషర్ విలియం కింగ్
Published : October 24, 2025 at 2:44 PM IST
History of Singareni Coal Mine : తెలంగాణ అనగానే అందరికీ ఠక్కున గుర్తుకు వచ్చే వాటిలో ఒకటి సింగరేణి. ఈ బొగ్గు గనులకు వందల ఏళ్ల చరిత్ర ఉందన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఆ సింగరేణి బొగ్గు గని ఎప్పుడు ఎలా ప్రారంభం అయిందో ఎవరికైనా తెలుసా? అసలు సింగరేణి బొగ్గు గనులను ఒక భద్రాద్రి రామయ్య భక్తుడు కనుగొన్నాడనే విషయం ఎంత మందికి తెలుసు? అదీ కూడా వంట వండటం కోసం పొయ్యి ఏర్పాటు చేస్తుండగా ఆ రాళ్లు మండి, అదే బొగ్గు గని అని అప్పటి నుంచి అక్కడ బొగ్గు తవ్వకాలు ప్రారంభమయ్యాయనే విషయం ఎవరికైనా తెలుసా? తెలియకపోతే ఇప్పుడు ఈ స్పెషల్ స్టోరీ చదవండి.
తెలంగాణలో తొలిసారి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని ఇల్లెందులో 1870 ప్రాంతంలో బొగ్గు నిల్వలు బయటపడ్డాయనే విషయం తెలిసిందే. అప్పట్నుంచి కూడా స్థానికులు ఇల్లెందును బొగ్గుట్టగా పిలవడం ప్రారంభించారు. భద్రాద్రి రామయ్య భక్తుడి కారణంగా నల్ల బంగారం ఉనికి వెలుగులోకి రావడం మాత్రం ఒకింత ఆశ్చర్య పరిచే అంశమే. 1870 ప్రాంతంలో ఓ కుటుంబం ఎడ్లబండిపై భద్రాచలం రాములవారి గుడికి వెళ్తూ రాత్రి సమయంలో ఇల్లెందు మండలంలోని సింగరేణి, పూసపల్లి గ్రామ సమీపంలో బస చేశారు. అప్పుడు వంటకు సిద్ధమైన ఆ కుటుంబం అక్కడ కన్పించిన నల్లటి రాళ్లను పోలిన వాటిని పొయ్యిగా అమర్చారు.
కట్టెలతో పాటు పొయ్యికి అమర్చిన రాళ్లు కూడా నిప్పు కణికలుగా మారడం చూసి వారు ఆశ్చపోయారు. అవి ఎంతకీ ఆరకపోవడాన్ని గుర్తించి ఇంకా ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయం ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న బ్రిటిష్ అధికారి విలియం కింగ్ హైదరాబాద్ దక్కన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ద్వారా 1889లో అక్కడ బొగ్గు తవ్వకాలను ప్రారంభించారు. ఇలా బొగ్గు ఉత్పత్తి మొదలైంది. ఆ తర్వాత 1928లో సింగరేణి సంస్థ ఆవిర్భవించింది. ఇలా ఖమ్మం, కొత్తగూడెం, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో భూగర్భ, ఉపరితల గనుల ఏర్పాటుకు అప్పుడే బీజం పడింది.
సింగరేణిలో అరుదైన భూ మూలకాల ఉత్పత్తి ప్లాంటు : బొగ్గు ఉత్పత్తితోనే ఆగిపోకుండా సింగరేణి ఇటీవల వ్యాపార విస్తరణ ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా ఖనిజ రంగంలో ప్రవేశించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సూచన మేరకు సింగరేణి ప్రాంతంలో అరుదైన భూ మూలకాలు(రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్) గుర్తించి, ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రయోగాత్మక ప్లాంటు నిర్మాణం చేపట్టాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందుకు హైదరాబాద్లోని సింగరేణి భవన్లో గురువారం కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికార పరిశోధన సంస్థ ఎన్ఎఫ్టీడీసీ(నాన్-ఫెర్రస్ మెటీరియల్స్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ సెంటర్)తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
ఈ క్రమంలో సింగరేణి సీఎండీ ఎన్.బలరాం, ఎన్ఎఫ్టీడీసీ డైరెక్టర్ బాలసుబ్రమణియన్ ఒప్పంద పత్రాలపై సంతకాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సింగరేణి డైరెక్టర్ కె. వెంకటేశ్వర్లు, జీఎంలు శ్రీనివాస్, రాందాస్, శ్రీనివాసరావు, ఎన్ఎఫ్టీడీసీ డిప్యూటీ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ లోకేశ్వర్రావు పాల్గొన్నారు. అరుదైన భూ మూలకాల ఉత్పత్తికి ప్రయోగాత్మకంగా కొత్తగూడెం ప్రాంతంలో ప్లాంటు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు సింగరేణి సీఎండీ బలరాం ఒక ప్రకటనలో వివరాలు వెల్లడించారు.
