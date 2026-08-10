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టీసీఎస్​ఎస్ ​ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సింగపూర్​లో బోనాల జాతర

ఘనంగా తెలంగాణ కల్చరల్​ సొసైటీ సింగపూర్​లో బోనాల జాతర - సుంగే కేడుట్​లోని అరసకేసరి శివాలయంలో బోనాల సమర్పణ - డప్పు చప్పుళ్లు, పోతురాజుల నృత్యాలతో మార్మోగిన సింగపూర్​

Bonalu Festival Celebrations Under TCS Singapore
Bonalu Festival Celebrations Under TCS Singapore (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 4:56 PM IST

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Bonalu Festival Celebrations Under TCS Singapore : తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ సింగపూర్- టీసీఎస్​ఎస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన బోనాల పండుగ వేడుకలు ఆదివారం సాయంత్రం అత్యంత వైభవంగా కోలాహలంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకలను స్థానిక సుంగే కేడుట్​లోని శ్రీ అరసకేసరి శివాలయంలో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. బోనాల ఊరేగింపులో పోతురాజులు, పులి వేషాలు, తొట్టెలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఈ వేడుకను సింగపూర్​లో ఉన్న తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన వారే కాకుండా తెలుగు వారందరూ కలిపి సుమారు 850- 900 వరకు భక్తులు పాల్గొన్నారు.

ప్రత్యేక ఆకర్షణగా పోతురాజు, పులివేషాలు : బోనాల ఊరేగింపులో అమ్మవారి భక్తి, బోనాలకు సంబంధించిన ప్రత్యేక పాటలకు చిన్నా, పెద్ద తేడా లేకుండా అందరూ కలిసి ఆడిపాడారు. మహిళలు భక్తి శ్రద్ధలతో దుర్గాదేవికి బోనాలు సమర్పించి అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందారు. ప్రజలందరికి మహంకాళి తల్లి ఆశీస్సులు ఉండాలని టీసీఎస్​ఎస్​ సభ్యులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. తెలంగాణ సంప్రదాయంలో ప్రధాన భూమిక పోషించే బోనాల పండుగతో ప్రేరణ పొంది తెలుగు వారందరూ బోనాల వేడుకను జరుపుకోవడం సంతోషకరంగా ఉందని భక్తులు అన్నారు. బోనాల జాతరలో పోతురాజు, పులివేషాలతో జాతరకు కళ తెచ్చిన నేరెళ్ల శ్రీనాథ్, గౌడ సాయి కుమార్, అయిట్ల లక్ష్మణ్, లక్ష్మిపతి, అరవింద్​లకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు చెప్పారు.

టీసీఎస్​ఎస్ ​ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సింగపూర్​లో బోనాల జాతర (ETV Bharat)

బోనం సమర్పించిన వారికి రిటర్న్​ గిఫ్ట్​లు : ఈ ఏడాది బోనం శశిధర్ రెడ్డి, రమేష్ గడప, అలేఖ్య దార, అలేఖ్య తడిసిన, దీపా రెడ్డి మండల, బోయిని స్వరూప, శ్వేత కుంభం, బర్ల అరుణ్‌కుమార్, బైలపూడి గౌరీ వరలక్ష్మి, మోతె శ్రీనివాస రెడ్డి, బొందుగుల ఉమారాణి, అన్ను సుజాత ఫ్యామిలీస్​ బోనం సమర్పించారు. బోనం సమర్పించిన భక్తులకు తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ సింగపూర్ వారు రిటర్న్ గిఫ్ట్ సైతం అందచేశారు. అమ్మవారికి బోనం కోసం భక్తులు ఇంట్లో వండి తెచ్చిన అన్న తీర్థ ప్రసాదాన్ని పంచి సంతోషాన్ని వెలిబుచ్చారు. వీరితో పాటు గడప రమేశ్, బసిక ప్రశాంత్ కుమార్ అమ్మవారి కోసం తొట్టెలను స్వయంగా పేర్చి తీసుకుకొచ్చారు. బోనాల పండుగలో భక్తులందరూ కమిటీ ఏర్పాటు చేయగా అన్న ప్రసాద పులిహోర, పెరుగు అన్నం, కేసరి వితరణలో పెద్ద ఎత్తులో పాల్గొని అందరూ అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు.

ఎల్లప్పుడూ సొసైటీ వెన్నంటే ఉంటుంది : సింగపూర్ బోనాలు - 2026 జాతరలో పాల్గొని విజయవంతం చేసిన వారందరికి ఎల్లప్పుడూ సొసైటీ వెన్నంటే ఉండి సహకారం అందిస్తుందని సొసైటీ అధ్యక్షులు నల్ల భాస్కర్ గుప్త, ఉపాధ్యక్షులు బసిక ప్రశాంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు. అలాగే సింగపూర్​లో ఉన్న తెలంగాణ వాసులకు, తెలుగు వారికి ,స్పాన్సర్స్​కు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. అందరిపై ఉజ్జయిని మహంకాళీ ఆశీస్సులు ఉండాలని సొసైటీ సభ్యులు ఆకాంక్షించారు.

బోనమెత్తిన భాగ్యనగరం - లాల్​దర్వాజలో భక్తుల కోలాహలం

సింహవాహిని అమ్మవారికి బంగారు బోనం సమర్పించిన బండి సంజయ్​

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BONALU CELEBRATIONS IN SINGAPORE

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