పేషెంట్ల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడమే మనకు ముఖ్యం - పద్మభూషణ్‌ గ్రహీత డాక్టర్‌ నోరి దత్తాత్రేయుడు

దశాబ్దాలుగా ఆంకాలజీ రంగానికి అనేక సేవలందిస్తున్న ప్రముఖ ఆంకాలజిస్ట్ నోరి దత్తాత్రేయుడు - 'పద్మభూషణ్’ వరించిన సందర్భంగా ఘనంగా సత్కరించిన సింధు హాస్పిటల్ - సిబ్బందిపై నోరి ప్రశంసలు
Padma Bhushan Award Dr. Nori Felicitates in Sindhu Hospital : దశాబ్దాలుగా ఆంకాలజీ రంగానికి అనేక సేవలందిస్తున్న ప్రముఖ ఆంకాలజిస్ట్ నోరి దత్తాత్రేయుడిని ఇండియాలోనే అత్యున్నత పౌర పురస్కారం ‘పద్మభూషణ్’ వరించిన సందర్భంగా సింధు హాస్సిటల్స్ ఘనంగా సత్కరించింది. హైదరాబాద్లోని సింధు హాస్పిటల్స్ ఆవరణలో శనివారం (జనవరి 31న) కన్నుల పండువగా జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ నోరి సుదీర్ఘకాలంగా చేసిన సేవలను సింధు హాస్పిటల్స్లోని డాక్టర్లు, పరిశోధకులు పలువురు వైద్యప్రముఖులు ఆయనను ప్రస్తుతించారు. భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆంకాలజీ రంగంలో చోటు చేసుకున్న పురోగతిని బాధితులకు అందేలా విశేష కృష్టి చేశారంటూ ప్రశంసించారు.
మూడు దశాబ్దాలుగా ఆయనతో ఆత్మీయబంధం ఉంది : ఈ సందర్భంగా సింధు హాస్పిటల్స్ ఛైర్మన్, రాజ్యసభ సభ్యులు డాక్టర్ పార్థసారథి రెడ్డి మాట్లాడుతూ డాక్టర్ నోరి దత్తాత్రేయుడిని వరించిన పద్మభూషణ్ పురస్కారం మొత్తం వైద్యరంగానికీ, భారతదేశంలోని డాక్టర్లందరికీ దక్కిన అరుదైన గౌరవమ’ని తెలిపారు. ఆ అద్భుతమైన వ్యక్తి తమతో కలిసి పనిచేస్తుండటం తమకూ, తమ కంపెనీకి గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. డాక్టర్ నోరితో తనకు మూడు దశాబ్దాలకు పైబడిన ఆత్మీయబంధం ఉందని, దాదాపు 30 ఏళ్ల కిందట తాను తమ హెటెరో సంస్థను యూఎస్లో ప్రారంభించాలనుకున్న నాటి నుంచి తమ స్నేహబంధం అప్రతిహతంగా కొనసాగుతోందంటూ ఈ సందర్భంగా తమ అనుబంధాన్ని డాక్టర్ పార్థసారథి గుర్తు చేసుకున్నారు. డాక్టర్ నోరి దత్తాత్రేయుడు తమ సింధు హాస్పిటల్స్కు ప్రధాన సలహాదారుగా పనిచేయడం తమకెంతో గర్వకారణమంటూ ఆయన తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
డాక్టర్ నోరి హెచ్ఆర్డీ బ్రాకీథెరపీలో ఆద్యులు : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో పేరు పొందిన ‘హెచ్ఆర్డీ బ్రాకీథెరపీ’ అంటే హై డోస్–రేట్ బ్రాకీథెరపీ సర్జరీలో డాక్టర్ నోరి దత్తాత్రేయుడు ఆద్యులు. గర్భాశయ ముఖద్వార (సర్విక్స్) కేన్సర్, మూత్రవిసర్జక వ్యవస్థ (యూరినరీ సిస్టమ్), ఛాతీ, తల–మెడ ప్రాంతాల్లో వచ్చే అనేక రకాల కేన్సర్లకు ఈ శస్త్రచికిత్స ద్వారా ఎంతో ప్రభావంతమైన మంచి చికిత్స ప్రక్రియ ఇది.
సిబ్బందిపై నోరి ప్రశంసలు : ఈ వేడుకలో డాక్టర్ నోరి దత్తాత్రేయుడు మాట్లాడుతూ మన సంస్థలోని నర్సులు, డాక్టర్లు, ఇతర సహాయ సిబ్బందిని, వారి తరఫున ఆ టీం చేస్తున్న పనిని చూసినప్పుడు నాకు వీళ్లందరూ ఓ హాస్పిటల్ సిబ్బందిలా కాకుండా పేషెంట్లను సంరక్షించే ఆపన్నహస్తాలుగా కనిపిస్తారు. వారికి వ్యాధికీ మధ్య కవచంలా నిలబడి బాధితులను పూర్తిగా కోలుకునేలా చేస్తారు. పేషెంట్లను వారి ఉద్విగ్నస్థితి ఉపశమనానికి తీసుకువస్తారు అంటు వారి సేవలను ప్రశంసించారు.
హాస్పిటల్ సిబ్బందికి నోరి సూచనలు ఇవే! : ఈ సందర్భంగా హాస్పిటల్ సిబ్బందికి డాక్టర్ నోరి విలువైన సూచనలూ అందించారు. వారి జీవితానికి సంబంధించిన అత్యంత ప్రమాదకరమైన, ప్రాణాపాయ సమయాల్లో పేషెంట్లు మన దగ్గరికి వస్తారన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నారు.
"రోగులు వాళ్ల దేహాలనూ, ప్రాణాలనూ మనకు అప్పగిస్తారు. చాలా గుట్టుగా దాచుకున్న వాళ్ల రహస్యాలను సైతం మనల్ని నమ్మి మన చేతుల్లో పెడతారు. వాళ్ల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడం అంటే వాళ్ల పట్ల కేవలం మంచిగా పనిచేయడమే కాదు మంచి భత్రతతో, వ్యవస్థీకృతమైన సేవలతో, అద్భుతమైన శాస్త్రీయ, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలతో అద్భుతమైన సేవలందించినప్పుడే మనం అందించే సేవలకు సార్థకత" - నోరి దత్తాత్రేయుడు, ఆంకాలజిస్ట్
ఈ సందర్భంగా హాస్పిటల్కు చెందిన అనేక మంది డాక్టర్లు, నర్సులు, వైద్య సిబ్బంది పలువురు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.
