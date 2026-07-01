ఘనంగా సింహాద్రి అప్పన్న వరద పాయసం ఉత్సవం
సింహాచలంలో ఘనంగా వరద పాయసం ఉత్సవం - వైకుంఠవాసుల మెట్టపై వర్షాలు కురవాలని కోరుతూ లక్ష్మీనారాయణ మూర్తులకు విశేష పూజలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 8:18 PM IST|
Updated : July 1, 2026 at 8:48 PM IST
Varada Payasam Festival in Simhachalam : విశాఖ జిల్లా సింహాచలం క్షేత్రం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం ప్రకారం వైకుంఠవాసుల మెట్టపై ఇవాళ వరద పాయసం ఉత్సవం సంప్రదాయబద్ధంగా ఘనంగా జరిగింది. దేశంలో కరవు రాకుండా వర్షాలు కురవాలని కోరుతూ లక్ష్మీనారాయణుల సన్నిధిలో విశేష పూజలు చేశారు. అనంతరం ఆలయానికి ఈశాన్య భాగంలోని కొండ శిఖరంపై పాయసం ప్రసాదాన్ని వండారు. పూజల అనంతరం స్వామికి నివేదించిన పాయసాన్ని ఆలయం వెనుక ప్రాంతంలోని పొర్లుబండపై నుంచి పారబోశారు. భక్తులు ఈ పాయసాన్ని ప్రసాదంగా స్వీకరించారు. ఆ తర్వాత పండితులు పండితపారాయణం చేశారు.
శతాబ్దాల నాటి చరిత్ర : సింహగిరిపై అప్పన్న స్వామి ఆలయానికి ఈశాన్య భాగంలోని కొండ శిఖరంపై లక్ష్మీనారాయణులు కొలువై ఉన్నారవి అప్పన్న ఆలయ స్థానాచార్యులు టి.పి.రాజగోపాల్ వివరించారు. ఈ నేపథ్యంలో దీన్ని వైకుంఠవాసుల మెట్టగా పిలుస్తారని చెప్పారు. 13వ శతాబ్దంలోనే ఇక్కడ ఆలయం ఉన్నట్లు, అర్చకులు నిత్యపూజలు చేసినట్లు శాసనాల ఆధారాలున్నాయని తెలిపారు. వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ వరద పాయసం ఉత్సవం నిర్వహిస్తే వర్షాలు బాగా కురుస్తాయని భక్తుల విశ్వాసమన్నారు. కరవు పరిస్థితుల్లో పరిహార క్రియగా ఈ వేడుక నిర్వహించడం పరిపాటి అని టి.పి.రాజగోపాల్ వెల్లడించారు.
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