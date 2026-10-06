అద్దంలా ఆలయ పరిసరాలు - అప్పన్న కొండకు స్వచ్ఛ పురస్కారం
Swachh Andhra Award for Simhachalam Temple : సింహాచలం ఆలయం స్వచ్ఛ ఆంధ్ర అవార్డును కైవసం చేసుకుంది. మెరుగైన పాలనతోపాటు ఆలయ పరిసరాలను అద్దంలా ఉంచినందుకుగాను ఈ పురస్కారం లభించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 4:06 PM IST
Swachh Andhra Award To Simhachalam : ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల ఆరాధ్య దైవంగా విరాజిల్లుతున్న సింహాచలం ఆలయ కీర్తికిరీటంలో మరో మైలురాయి చేరింది. వేలాది మంది భక్తులతో కిటకిటలాడే పుణ్యక్షేత్రం స్వచ్ఛ ఆంధ్ర అవార్డును కైవసం చేసుకుంది. మెరుగైన పాలనతోపాటు ఆలయ పరిసరాలను అద్దంలా ఉంచి భక్తులకు కల్పించిన వసతులకుగాను ఈ పురస్కారం లభించింది. తిరుమల తర్వాత అటు ఆధ్యాత్మికత ఇటు పర్యావరణ పరిరక్షణలోనూ అప్పన్న కొండ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ సవాలే : ఆధ్యాత్మికతకు, అద్భుత శిల్పకళకు విశాఖ జిల్లా సింహాచలం వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దేవస్థానం ప్రతీక. నిత్యం వేల మంది భక్తులతో రద్దీగా ఉండే క్షేత్రంలో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ ఓ సవాలే! అయినప్పటికీ ఆలయ యంత్రాంగం, పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ సంస్థలు నిరంతరం చేపట్టిన ప్రత్యేక చర్యల వల్ల అరుదైన గుర్తింపు లభించింది. పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ బాధ్యత అంతా పద్మావతి హాస్పిటాలిటీ ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్దే. వీరు ఆలయ ఇంజినీరింగ్ విభాగంతో సమన్వయం చేసుకుంటూ గుడి లోపల, వెలుపల శానిటేషన్ను పక్కాగా అమలు చేసేలా ఎప్పటికప్పుడు ఫొటోలు తీసి రియల్ టైంలో పర్యవేక్షణ చేస్తారు.
భక్తుల నుంచి ఫీడ్ బ్యాక్ : పెద్ద సంఖ్యలో డస్ట్బిన్లు పెట్టి వాటిలోనే చెత్త వేసేలా చేస్తారు. ప్రసాదం కౌంటర్ల వద్ద క్లీన్గా ఉంచుతారు. అంతేకాదు పరిశుభ్రత, వసతుల కల్పనపై భక్తుల నుంచి నేరుగా ఫీడ్ బ్యాక్ తీసుకోవడంతో ఏ సమస్య ఉన్నా వెంటనే సరిచేస్తారు. ప్లాస్టిక్ నియంత్రణ చర్యలతో పాటు పచ్చదనానికి పెద్దపీట వేశారు. వీటన్నింటి ఫలితమే సింహాచలం ఆలయానికి స్వచ్ఛ పురస్కారాన్ని తెచ్చిపెట్టింది.
మా దగ్గర ఉన్న శానిటేషన్ వింగ్, టెంపుల్ వాళ్లు, ఇంజినీరింగ్ వారు కింద స్థాయి నుంచి పైస్థాయి వరకు ప్రతి ప్రదేశం కూడా పరిశుభ్రంగా ఉండేలా కృషి చేస్తున్నారు. మొదట ఇంజినీరింగ్ వారు ప్లానింగ్ వేస్తే దాన్ని శానిటేషన్ సిబ్బంది అమలు చేస్తున్నారు. ప్రతి ప్రదేశాన్ని మేం రోజు మానిటర్ చేస్తాం. ఈ అవార్డు రావడానికి ప్రధాన కారణం పారిశుద్ధ్య సంస్థలే - జె. వెంకట్రావు, సింహాచలం ఈవో
సీఎం చేతుల మీదుగా అవార్డు : అక్టోబర్ 2 గాంధీ జయంతి నాడు సీఎం చేతుల మీదుగా ఆలయ ఈవో వెంకట్రావు అవార్డును అందుకున్నారు. ఈ క్రెడిట్ అంతా పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ సంస్థలదేనంటూ ఈవో చెబుతున్నారు. గతంలో చెత్తాచెదారంతో కన్పించిన ఆలయ పరిసరాలు ఇప్పుడు శుభ్రంగా ఆహ్లాదంగా మారాయంటూ భక్తులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భక్తులకు మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పించి ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు దేవస్థాన అధికారులు నిర్విరామంగా కృషి చేస్తున్నారు.
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