గూగుల్‌ డేటా సెంటర్​కు సింహాచలం భూములు

మధురవాడ వద్ద 106, అడవివరం వద్ద 150 ఎకరాలను కోరిన ప్రభుత్వం, దేవాదాయ ఉన్నతాధికారుల పరిశీలనలో ఉన్న ప్రతిపాదన

Simhachalam Temple Lands For Google
Simhachalam Temple Lands For Google (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 9:50 AM IST

Simhachalam Temple Lands For Google Project: విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేయనున్న గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ కోసం సింహాచలం ఆలయ భూములను తీసుకోనున్నారు. అందుకు అనుగుణంగా ఈ ఆలయానికి మధురవాడలోని సర్వే నంబరు 420, 424ల్లో ఉన్న 106.47 ఎకరాలను ఇవ్వాల్సిందిగా ప్రభుత్వం కోరుతోంది. అలాగే అడవివరం వద్ద కేంద్ర కారాగారానికి సమీపంలో ఉన్న 150 ఎకరాలు కూడా కేటాయించాలని అడుగుతోంది.

గూగుల్​కు డేటాసెంటర్​కు సింహాచలం భూములు: విశాఖ డేటా సెంటర్​ ఏర్పాటుకు మొత్తంగా 256.47 ఎకరాల భూమి కోసం దస్త్రాన్ని కలెక్టర్‌ పంపంచింది. ప్రస్తుతం అది ఇప్పుడు దేవాదాయశాఖ ఉన్నతాధికారుల పరిశీలనలో ఉంది. విశాఖపట్నంలోని ప్రధాన బస్టాండ్‌కు ఆనుకొని గతంలో కేంద్ర కారాగారం ఉండేది. దాన్ని అక్కడ నుంచి తరలించేందుకు 2002వ సంవత్సరంలో అడవివరం వద్ద సింహాచలం ఆలయానికి చెందిన సర్వే నంబరు 275లోని 100 ఎకరాలను తీసుకున్నారు. ప్రత్యామ్నాయంగా మధురవాడ వద్ద 106.47 ఎకరాలను ఆలయానికి కేటాయించారు. ఇప్పుడా ప్రాంతమంతా ఐటీ హబ్‌గా మారుతోంది. ఈ భూమిని ఏపీఐఐసీకి కేటాయించి, దాని ద్వారా గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌కు ఇవ్వనున్నారు.

అడవివరం వద్ద విశాఖ కేంద్ర కారాగారానికి ఆనుకొని ఉన్న సింహాచల ఆలయ భూముల్లో 150 ఎకరాలను కూడా గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ కోసం ప్రభుత్వం కోరింది. ఈ భూములు సింహాచలం నుంచి హనుమంతవాక వెళ్లే ప్రధాన మార్గానికి ఆనుకొని ఉన్నాయి.

ప్రత్యామ్నాయంగా 600 ఎకరాలు: సింహాచలం ఆలయానికి చెందిన 256.47 ఎకరాలను గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ కోసం తీసుకుని దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా గాజువాక సమీపంలోని పెదగంట్యాడ, మునగాడ పరిధిలో దాదాపు 600 ఎకరాలను కేటాయించేలా రెవెన్యూ అధికారులు ప్రతిపాదించారు. అయితే ఇందులో కొండ ప్రాంతం ఎక్కువగా ఉంది. దీంతో ఏం చేయాలో యోచిస్తున్నారు.

ప్రత్యామ్నాయ భూములను ఇవ్వకుండానే నేరుగా సింహాచలం ఆలయ భూములైన 256.47 ఎకరాలనూ లీజు రూపంలో కేటాయిస్తే ఎలా ఉంటుందనేది సైతం పరిశీలిస్తున్నారు. దీనివల్ల భూములు ఆలయం పేరిటే ఉండటంతోపాటు లీజు రూపంలో దేవస్థానానికి పెద్ద ఎత్తున ఆదాయం లభిస్తుందనే యోచనలో కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం.

గతంలో ఉన్న భూ సమస్యలు: విశాఖలో దీర్ఘకాలంగా ఉన్న భూ సమస్యలు పరిష్కారం కాబోతున్నాయని గతంలో గాజువాక ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు స్పష్టం చేశారు. సింహాచలం భూములను ఆక్రమించి 12,149 ఇళ్లను నిర్మించుకున్నారని, వాటిని క్రమబద్ధీకరణకు ప్రయత్నం గతంలోనూ చేశామని పల్లా తెలిపారు. ఇప్పుడు సీఎం నిర్ణయం మేరకు 420 ఎకరాలకు బదులుగా 610 ఎకరాల భూములు సింహాచల దేవస్థానానికి బదలాయిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. దీని రిజిస్ట్రేషన్ విలువ రూ. 5,300 కోట్ల వరకు ఉందని పేర్కొన్నారు.

