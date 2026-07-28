నేటి నుంచి రెండ్రోజుల పాటు సింహాచలం గిరి ప్రదక్షిణ - భక్తుల కోసం ఏర్పాట్లు చేసిన అధికారులు
సుమారు 32 కిలోమీటర్ల మేర జరగనున్న గిరి ప్రదక్షిణ - 5 నుంచి 6 లక్షల మంది భక్తులు పాల్గొనే అవకాశం - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్న విద్యుత్ దీపాల అలంకరణలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 7:27 AM IST
Simhachalam Giri Pradakshina : నేటి నుంచి రెండ్రోజుల పాటు జరగనున్న సింహాచలం గిరి ప్రదక్షిణకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అధికారులు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు. సుమారు 32 కిలోమీటర్ల మేర జరిగే గిరి ప్రదక్షిణకు 5 నుంచి 6 లక్షల మంది భక్తులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. ట్రాఫిక్, భద్రత, తాగునీరు, వైద్యం, పారిశుద్ధ్యం, విద్యుత్పై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
దేశంలోనే అతి పెద్ద గిరిప్రదక్షిణగా పేరు పొందిన సింహాచల శ్రీ వరలక్ష్మీనరసింహస్వామి గిరిప్రదక్షిణకు కట్టుదిట్టంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. కార్యక్రమానికి 5 నుంచి 6 లక్షల మంది భక్తులు వస్తారనే అంచనాతో వారికి ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా విశాఖ మహా నగరపాలక సంస్థ 32 కిలోమీటర్ల మేర 30 సహాయక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసి 24 గంటలూ సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండేలా సమాయత్తమయ్యింది.
31 వైద్య శిబిరాలు ఎర్పాటు : గిరి ప్రదక్షిణ మార్గాన్ని 7 జోన్లు, 28 సెక్షన్లుగా విభజించి ప్రతి సెక్షన్కు పోలీసు, జీవీఎంసీ అధికారులను ఇన్ఛార్జ్లుగా నియమించారు. సింహాచలం తొలిపావంచ, అడవివరం జంక్షన్, హనుమంతువాక, అప్పుఘర్, మాధవధార, ఎన్ఎస్టీఎల్ గేట్, గోపాలపట్నం ప్రాంతాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం 28 సహాయక కేంద్రాల ద్వారా తాగునీరు, వాలంటీర్లు, వైద్య సిబ్బంది, భద్రతా సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచారు. మొత్తం 31 వైద్య శిబిరాలు, 595 తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. అప్పుఘర్ వద్ద భక్తుల కోసం షవర్ బాత్ సదుపాయం కల్పించారు.
గిరి ప్రదక్షిణ మార్గంలో 70 తాత్కాలిక సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి వాటిని కంట్రోల్ రూమ్ల డ్యాష్బోర్డులకు అనుసంధానం చేశారు. సహాయక కేంద్రాల నుంచి పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ ద్వారా నిరంతరం అవసరమైన ప్రకటనలు చేసేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు తప్పిపోకుండా ఆర్ఎఫ్ఐడీ ట్యాగ్లను అందుబాటులో ఉంచారు. భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా పార్కింగ్ ప్రాంతాలను చదును చేసి సీసీ కెమెరాలు, విద్యుత్ దీపాలు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించారు. నగరం వెలుపల 4 క్లస్టర్లలో 58 పార్కింగ్ ప్రాంతాలను ఏర్పాటు చేశారు. వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు లేకుండా మార్గ సూచిక బోర్డులు అందుబాటులో ఉంచారు.
"ఎక్కడా భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నాం. రాత్రి సమయంలో నడిచేటప్పుడు కూడా లైట్లు ఉండే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశాం. మెుత్తం 32 కిలోమీటర్లలో 30 అసిస్టెంట్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేశాం. సీనియర్ అధికారులు ఈ సెంటర్లను పర్యవేక్షిస్తారు."-అభిషిక్త్ కిషోర్, విశాఖ జిల్లా కలెక్టర్
ఆర్టీసీ ప్రత్యేక సర్వీసులు ఏర్పాటు : గిరి ప్రదక్షిణ కార్యక్రమం కోసం ఆర్టీసీ ప్రత్యేక సర్వీసులు ఏర్పాటు చేసింది. ప్రదక్షిణ అనంతరం భక్తులు వారి గమ్యస్థానాలకు సులభంగా చేరుకునేలా ఏర్పాట్లు చేసింది. అవసరమైన ప్రాంతాల్లో తాత్కాలిక బస్స్టాప్లు ఏర్పాటు చేశారు. బుధవారం దేవస్థానం బస్సులతో పాటు 50 ఆర్టీసీ బస్సులను ఉచిత రవాణాకు వినియోగించనున్నారు. సింహాద్రి అప్పన్న గాలిగోపురం పరిసర ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ దీపాల అలంకరణలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. రకరకాల పుష్పాలతో అలంకరణలు చేశారు.
"తొక్కిసలాంటి ఘటనలు జరగకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నాం. ఈసారి పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఏర్పాటు చేశాం. చైన్ స్నాచింగ్ లాంటివి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రదక్షిణ చేసే సమయంలో భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి."-శంఖబ్రత బాగ్చి, విశాఖ సీపీ
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