ఉత్సాహంగా సింహాద్రి అప్పన్న గిరి ప్రదక్షిణ - భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు
అధికారులు చక్కని ఏర్పాట్లు చేశారంటూ సంతృప్తి - అల్పాహారం, తాగునీరు అందించిన స్వచ్ఛంద సంస్థలు - గిరి ప్రదక్షిణ మార్గాల్లో 33 చోట్ల వైద్యశిబిరాలు - భక్తుల పాదాలకు ఉపశమనం కల్పించిన మర్దనా సేవ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 9:52 AM IST
Simhachalam Giri Pradakshina 2026 : సింహాద్రి అప్పన్న గిరి ప్రదక్షిణకు భక్తులు పోటెత్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి తరలివచ్చిన వారితో సింహాచల పరిసరాలు భక్తసంద్రమయ్యాయి. వాతావరణం చల్లగా ఉండటంతో భక్తులు ఉత్సాహంగా నడుస్తున్నారు. గిరి ప్రదక్షిణ కోసం అధికారులు చేసిన ఏర్పాట్ల పట్ల భక్తులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సింహాచలం గిరిప్రదక్షిణ అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతోంది. భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు, సింహాద్రి అప్పన్న నామస్మరణతో ముందుకు కదులుతున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులకు స్వచ్ఛంద సంస్థలు, స్థానికులు అల్పాహారం, తాగునీరు అందించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలను డ్రోన్ల ద్వారా గుర్తించి ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. గిరి ప్రదక్షిణ మార్గాల్లో 33 చోట్ల వైద్యశిబిరాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఏర్పాట్లుపై భక్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
షవర్ బాత్ ఏర్పాట్లపై సంతృప్తి : ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల నుంచే గాక సమీప రాష్ట్రాల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున భక్తులు గిరిప్రదక్షిణ కోసం వచ్చారు. సముద్ర స్నానం అనంతరం భక్తుల కోసం అప్పుఘర్ సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన షవర్ బాత్ ఏర్పాట్లపై భక్తులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 32 కిలోమీటర్ల మేర లక్షల సంఖ్యలో నడిచే భక్తులకు సీతమ్మధారలో సీఎంఆర్ సంస్థలు స్టాళ్ల వద్ద ఆహారం, మంచినీళ్లు అందించాయి. సంస్థ అధినేత మావూరి వెంకటరమణ స్వయంగా భక్తులకు ప్రసాదం వితరణ చేశారు. చక్కెపొంగలి, పైనాపిల్ కేసరి, పెరుగువడ, పుదీనా రైస్, పునుగులు వంటి ప్రసాద వితరణ చేస్తున్నట్లు వెంకటరమణ వెల్లడించారు. భక్తులకు సేవచేయడం నారాయణుడుకి సేవచేయడమే ఆయన తెలిపారు.
"గిరిప్రదక్షిణ అంగరంగ వైభవంగా సాగుతోంది. కష్టంగా ఉన్నా కూడా మంచి అనుభూతి లభిస్తోంది. గత రెండు సంవత్సరాల ముందు కంటే ఇప్పుడు సౌకర్యాలు బాగున్నాయి. యాత్రికులు బాగా ఎక్కువగా వచ్చారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. ఫుడ్ కూడా బాగా దొరుకుతుంది. ప్రభుత్వం చాలా బాగా ఏర్పాట్లు చేసింది."-భక్తులు
గిరి ప్రదక్షిణలో అలసిన భక్తుల పాదాలకు శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థల ఆధ్వర్యంలో పాద మర్దన సేవా చేపట్టారు. నువ్వుల నూనెలో ప్రత్యేక వనమూలికలు మరిగించి తయారుచేసిన నూనెతో భక్తుల పాదాలకు మర్దనా చేశారు. ప్రదక్షిణను మరింత ఉత్సాహంగా చేయడానికి ఈ సేవ ఎంతగానో తోడ్పడిందని భక్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
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