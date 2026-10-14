తిరుమలలో వైభవంగా నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు - సింహ వాహనంపై మలయప్పస్వామి
Tirumala Navaratri Brahmotsavam 2026: శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. మూడో రోజైన బుధవారం ఉదయం మలయప్పస్వామి సింహ వాహనంపై యోగ నరసింహస్వామి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:44 AM IST
Tirumala Navaratri Brahmotsavam 2026 : "వేంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వేంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి" కలియుగంలో వేంకటాద్రిని మించిన పుణ్యధామం బ్రహ్మాండంలోనే లేదు. ఆపదలో ఉండి హరీ అని పిలవగానే కష్టాలను తొలగించే శ్రీనివాసుడిని మించిన దైవం ఇలలో లేదు. ఇకపై రాదని ప్రశస్తి. కలియుగాధిపతిగా శేషాచల నివాసిగా ఏడుకొండల వెంకన్నగా పూజలందుకుంటున్న తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి.
ఈ సందర్భంగా ఏడుకొండలవాడు వివిధ వాహనాలపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా మూడో రోజైన బుధవారం ఉదయం మలయప్పస్వామి సింహవాహనంపై తిరువీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయప్రదానం చేశారు. మూడు మూర్తులు బ్రహ్మ, విష్ణు, శివాత్మకమైన నరసింహస్వామి రూపంలో ఉన్న మలయప్ప స్వామి సింహవాహనాన్ని అధిరోహించి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. సింహ వాహనంపై కొలువుదీరిన స్వామివారి దివ్యమంగళ రూపాన్ని దర్శించుకున్న భక్తులు గోవింద నామస్మరణలతో భక్తిపారవశ్యంలో మునిగిపోయారు. ముందుగా గజరాజులు గంభీరంగా నడుస్తుండగా, భక్తబృందాల భజనలు, కోలాటాలు, మంగళవాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి వాహనసేవ కన్నులపండువగా జరిగింది.
సింహవాహనంపై దర్శనమిచ్చే స్వామి వారి రెండు నేత్రాలలో ఒకటి సూర్య నేత్రం, రెండవది చంద్ర నేత్రంగా పరిగణిస్తూ సూర్యనేత్రం ద్వారా మనిషిలోని దుష్టభావం తొలగించి చంద్ర నేత్రం ద్వారా ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తారని ఆగమశాస్త్రాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. సర్వాలంకార భూషితుడైన స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోయారు. ముందుగా గజాలు, అశ్వాలు నడుస్తుండగా, భక్తుల కోలాటాలు, మంగళవాయిద్యాలు, వివిధ కళాబృందాల ప్రదర్శనల మధ్యన వాహనసేవ కనులపండువగా సాగింది. గోవిందనామస్మరణతో తిరుమల మాడ వీధులు మార్మోగాయి. రాత్రి 7 గంటలకు ముత్యపు పందిరి వాహనంపై స్వామివారు ఊరేగింపు జరగనుంది.
సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం: తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 23 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 84,179 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.01 కోట్లు సమకూరింది. నిన్న స్వామివారికి 29,644 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
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