సిమ్ స్వాప్​తో ఖాతాలు ఖాళీ - విడతల వారీగా రూ. 2.50 లక్షలు బదిలీ

సరికొత్త మోసానికి తెరలేపిన సైబర్‌ మోసగాళ్లు - డూప్లికేట్‌ సిమ్‌తో బ్యాంకు లావాదేవీలు - విడతల వారీగా ప్రైవేటు ఉద్యోగి ఖాతా నుంచి సిమ్ స్వాప్​ ద్వారా రూ. 2.50 లక్షలు దోచుకున్న కేటుగాళ్లు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 8:00 PM IST

Sim Swapping Fraud in Vijayawada: రోజురోజుకీ సైబర్‌ నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి. మోసగాళ్లు సరికొత్త విధానాల్లో దోపిడీకి తెరలేపుతున్నారు. కొందరు సిమ్‌ కార్డులతోనూ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఒక వ్యక్తికి తెలియకుండానే ఆ వ్యక్తి పేరిట సిమ్‌ కార్డులు సృష్టిస్తున్నారు. ఎప్పుడో కొనుగోలు చేసి వాడకుండా వదిలేసిన వాటితోనూ నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అమాయకులు తెలియకుండానే వీరి ఉచ్చులో చిక్కుకుంటున్నారు.

విజయవాడ నగరానికి చెందిన ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగి సిమ్‌ను స్వాప్‌ చేయడంతో పాటు అతని ఖాతా నుంచి సైబర్‌ మోసగాళ్లు భారీ మొత్తంలో సొమ్ము మళ్లించారు. అంతటితో ఆగకుండా ఆ ఖాతాలను వివిధ చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు సంబంధించి నగదు జమ, బదిలీలకు ఉపయోగించారు. బాధితుడి ప్రమేయం లేకుండా ఇది జరగడంతో అతను పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై సైబర్‌ పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

అసలేం జరిగిందంటే: విజయవాడకు చెందిన ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగి గత నెల 20వ తేదీ రాత్రి ఫోన్‌లో మాట్లాడుతుండగా హఠాత్తుగా మొబైల్‌లో సిగ్నల్‌ పోయింది. మరుసటి రోజు జియో కార్యాలయానికి వెళ్లారు. అక్కడ ఆధార్‌ను అప్‌డేట్‌ చేసుకోమని చెప్పారు. ఆధార్‌పై పాత ఫొటో ఉండడంతో అప్‌డేషన్‌ సాధ్యం కాలేదు. ఆపై తర్వాత రోజు వెళ్లి తాజా ఫొటోతో మార్చుకున్నారు. అనంతరం 25న మళ్లీ జియో కార్యాలయానికి వెళ్లి అప్‌డేట్‌ ఆధార్​తో కొత్త సిమ్‌ తీసుకున్నారు.

ఆ సిమ్‌ను మొబైల్‌లో వేసుకుని యాక్టివేట్‌ చేసుకున్న తర్వాత వచ్చిన ఎస్‌ఎంఎస్‌లు చూసి నిర్ఘాంతపోవడం అతనివంతైంది. తన బ్యాంకు ఖాతా నుంచి విడతల వారీగా దాదాపు రూ. 2.50 లక్షలు మరో ఖాతాకు బదిలీ అయ్యాయి. అంతే కాకుండా తన రెండు ఖాతాల్లో తన ప్రమేయం లేకుండానే రూ. లక్షల్లో లావాదేవీలు జరిగాయి. కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే పెద్ద మొత్తంలో నగదు పలు దఫాలుగా క్రెడిట్‌ అయింది. ఆ సొమ్ము వేరే ఖాతాలకు డెబిట్‌ అయింది.

బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలు తీసుకుని: గుర్తు తెలియని వ్యక్తి తప్పుడు ఆధారాలతో ఈ-సిమ్‌ను తీసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన సమాచారం ఎస్‌ఎంఎస్‌లో బాధితుడికి గత నెల 19వ తేదీనే వచ్చింది. ఈ ఎస్‌ఎంఎస్‌ను అతను చూడకపోవడంతో బాధితుడు అప్రమత్తం కాలేకపోయారు. దీంతో మరుసటి రోజు అతని మొబైల్‌లో సిగ్నల్‌ పోయి మోసగాడి ఫోన్‌లో ఈ-సిమ్‌ యాక్టివేట్‌ అయ్యింది. దీంతో ఆ సిమ్‌కు లింక్‌ అయిన బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలు తీసుకుని అందులోని రూ. 2.50 లక్షలును వేరే ఖాతాకు బదిలీ చేశారు. సిమ్‌ పోయిందని, పాడైందని చెప్పి టెలికాం ఆపరేటర్ల వద్దకు వెళ్లి మోసగాళ్లు ఆ నెంబరుతో డూప్లికేట్‌ సిమ్‌ తీసుకుని అక్రమంగా యాక్టివేట్‌ చేసుకుంటున్నారు. దీని వల్ల మన సిమ్‌ నుంచి వివరాలు మరొకరికి బదిలీ అవుతాయి.

దాంతో ఇక మన సిమ్‌ పనిచేయడం ఆగిపోతుంది. ఓటీపీ వివరాలు మోసగాళ్ల సిమ్‌కు వెళ్తాయి. దీంతో బ్యాంకు ఖాతా నుంచి డబ్బును తమ ఖాతాలకు మళ్లించుకుంటున్నారు. దీని కోసం అనేక మార్గాల్లో వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. మాల్‌వేర్, ఫిషింగ్, తదితర పద్ధతుల్లో సేకరించి బోగస్‌ పత్రాల ద్వారా ఆపరేటర్ల నుంచి సిమ్‌లు తీసుకుంటున్నారు. ఫలితంగా మన వద్ద ఉన్న అసలు సిమ్‌ను బ్లాక్‌ చేసి మోసగాడికి మంజూరు చేసిన సిమ్‌ను యాక్టివేట్‌ చేస్తారు. దీంతో అప్పటి నుంచి సిమ్‌కు వచ్చే ఓటీపీ, బ్యాంకుకు సంబంధించిన ఎస్‌ఎంఎస్‌లు వెళ్తాయి. దీని ఆధారంగా డబ్బు కొట్టేస్తారు.

