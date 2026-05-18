సిమ్ కార్డు మీదే - కానీ వాడేది మాత్రం ఎవరో? : పోలీసుల నుంచి నోటీసులొస్తాయ్ జాగ్రత్త!
సిమ్ కార్డుకు రూ.3000 ఇస్తామంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు - కమీషన్కు ఆశపడి కొందరు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ ఏజెంట్ల మోసాలు - వినియోగదారుల కేవైసీతో మోసగాళ్లకు సిమ్ కార్డులు చేరివేత
Published : May 18, 2026 at 11:43 AM IST
Sim Card Fraud in Telangana : రాజధాని నగరానికి చెందిన ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగికి అనుకోకుండా ఓరోజు పోలీసుల నుంచి ఫోన్కాల్ వచ్చింది. పెట్టుబడుల పేరుతో ఇతరులను మోసం చేస్తున్నట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అతడి పేరుతో ఉన్న ఉన్న సిమ్, బ్యాంక్ అకౌంట్లను ఈ మోసాల్లో వినియోగించారని తెలిపారు. వెంటనే పోలీస్స్టేషన్కు రావాలని అతడికి సమాచారం అందించారు. అయితే ఈ మోసాలతో తనకేమీ సంబంధం లేదని, తాను ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగినని పోలీసులకు వివరించి బయటపడేందుకు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది.
ఇవే పరిస్థితులు మనలో ఎవరికైనా రావచ్చు. నేరగాళ్లు ఈ రకంగా మనకు సంబంధించిన నంబరు, బ్యాంకు ఖాతాలను వినియోగించి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. మరి ఇలాంటి సమస్యల నుంచి ఏ విధంగా బయటపడాలి? అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఒక్కో సిమ్కు రూ.3000 కమీషన్ : కంబోడియా, సింగపూర్, థాయ్లాండ్, నైజీరియా వంటి తదితర దేశాల నుంచి ఉద్యోగాలు, స్టాక్ మార్కెట్, పెట్టుబడులు, బ్యాంకు ఓటీపీ మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్టులకు పాల్పడుతున్న ముఠాలు అక్కడ నకిలీ కాల్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. వీరు ప్రధానంగా భారతీయుల్ని మోసగించేందుకు ఇక్కడి సిమ్ కార్డు అవసరం ఉంటుంది. దీనికోసం సోషల్ మీడియాలో సిమ్కార్డు సేల్స్, డీల్స్ పేర్లతో గ్రూపులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఒక్కో సిమ్ కార్డు కోసం కమీషన్గా రూ.వెయ్యి నుంచి రూ.3 వేల వరకు ఇస్తున్నారు.
ఉచిత రీఛార్జి అంటూ ఎరవేసి : ఈ కమీషన్ సొమ్ముల కోసం ఆశపడి కొందరు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ ఏజెంట్లు తమ వద్దకు వచ్చే కొనుగోలుదారుల కేవైసీ సేకరిస్తున్నారు. వారికి తెలియకుండానే వారి పేరుతో సిమ్కార్డులను సంపాదిస్తున్నారు. అయితే కొందరు దళారులు మాత్రం పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ వద్ద మకాం వేస్తున్నారు. నెల రోజుల పాటు ఉచిత రీఛార్జి అంటూ వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తున్నారు. వారు ఇచ్చిన వివరాల ఆధారంగా సిమ్, బ్యాంకు ఖాతాలు ప్రారంభిస్తున్నారు. ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి ఇదే తరహాలో వేల సంఖ్యలో సిమ్ కార్డులు, బ్యాంకు ఖాతాలు విదేశాలకు చేరుతున్నాయి.
3 వేల వరకు సిమ్ కార్డులు చేరవేత : ప్రధానంగా కంబోడియా దేశంలోని నకిలీ కాల్ సెంటర్లు, సైబర్ నేరగాళ్లకు ఈ తరహాలో సిమ్ కార్డులు చేరవేస్తున్న తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వేర్వేరు ముఠాల నుంచి 10 మంది నిందితులను తెలంగాణ పోలీసులు గతంలో అరెస్టు చేశారు. గత మూడు సంవత్సరాల వ్యవధిలో సుమారుగా 3 వేల వరకు సిమ్ కార్డులను విదేశాలకు చేరవేసినట్లు వారు విచారణలో తెలిపారు. దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి ఇదే తరహాలో సిమ్కార్డులను సేకరిస్తున్నారు. ఈ విధంగా మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠా నెట్వర్క్ను ఛేదించేందుకు పోలీసు బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. అయితే ఈ కేసులో సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల ప్రమేయం ఉన్నట్లు గుర్తిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు పోలీసులు సిద్ధమయ్యారు.
మీ పేరుతో ఎన్ని సిమ్ కార్డులు ఉన్నాయో ఇలా తెలుసుకోండి : పోలీసుల నుంచి ఫోన్కాల్ నోటీసులు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అనేక మంది తమ కేవైసీని గుర్తుతెలియని వారు అపరించినట్లు గుర్తిస్తున్నారు. అయితే ఇలా జరగకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ముందుగానే జాగ్రత్తలు వహించాలి. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆధార్ కార్డుతో ఉన్న సిమ్కార్డుల వివరాలను tafcop.sancharsaathi.gov.in అనే ప్రభుత్వ వెబ్సైట్ ద్వారా సులువుగా తెలుసుకోవచ్చని పోలీసులు చెబుతున్నారు. మీ సమాచారంలో వేరే నంబర్లు కనిపిస్తే వెంటనే ఆయా సిమ్ కార్డులను బ్లాక్ చేసి, ఫిర్యాదు చేసుకునే వీలుంటుందని అంటున్నారు. ఇప్పటి వరకు సంచార్సాథీ వెబ్పోర్టల్ ద్వారా 3.61 కోట్ల మంది ప్రజలు తమ పేరిట ఉన్న సిమ్ కార్డుల సమాచారం కోసం అభ్యర్థించారని వెల్లడించారు.
