సిమ్​ కార్డు మీదే - కానీ వాడేది మాత్రం ఎవరో? : పోలీసుల నుంచి నోటీసులొస్తాయ్ జాగ్రత్త​!

సిమ్​ కార్డుకు రూ.3000 ఇస్తామంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు - కమీషన్​కు ఆశపడి కొందరు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, పాయింట్ ఆఫ్​ సేల్​ ఏజెంట్ల మోసాలు - వినియోగదారుల కేవైసీతో మోసగాళ్లకు సిమ్​ కార్డులు చేరివేత

Sim Card Fraud in Telangana
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 18, 2026 at 11:43 AM IST

Sim Card Fraud in Telangana : రాజధాని నగరానికి చెందిన ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగికి అనుకోకుండా ఓరోజు పోలీసుల నుంచి ఫోన్​కాల్ వచ్చింది. పెట్టుబడుల పేరుతో ఇతరులను మోసం చేస్తున్నట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అతడి పేరుతో ఉన్న ఉన్న సిమ్​, బ్యాంక్ అకౌంట్​లను ఈ మోసాల్లో వినియోగించారని తెలిపారు. వెంటనే పోలీస్​స్టేషన్​కు రావాలని అతడికి సమాచారం అందించారు. అయితే ఈ మోసాలతో తనకేమీ సంబంధం లేదని, తాను ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగినని పోలీసులకు వివరించి బయటపడేందుకు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది.

ఇవే పరిస్థితులు మనలో ఎవరికైనా రావచ్చు. నేరగాళ్లు ఈ రకంగా మనకు సంబంధించిన నంబరు, బ్యాంకు ఖాతాలను వినియోగించి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. మరి ఇలాంటి సమస్యల నుంచి ఏ విధంగా బయటపడాలి? అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఒక్కో సిమ్​కు రూ.3000 కమీషన్ : కంబోడియా, సింగపూర్​, థాయ్​లాండ్​, నైజీరియా వంటి తదితర దేశాల నుంచి ఉద్యోగాలు, స్టాక్​ మార్కెట్, పెట్టుబడులు, బ్యాంకు ఓటీపీ మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్టులకు పాల్పడుతున్న ముఠాలు అక్కడ నకిలీ కాల్​ సెంటర్​లను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. వీరు ప్రధానంగా భారతీయుల్ని మోసగించేందుకు ఇక్కడి సిమ్​ కార్డు అవసరం ఉంటుంది. దీనికోసం సోషల్​ మీడియాలో సిమ్​కార్డు సేల్స్​, డీల్స్​ పేర్లతో గ్రూపులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఒక్కో సిమ్​ కార్డు కోసం కమీషన్​గా రూ.వెయ్యి నుంచి రూ.3 వేల వరకు ఇస్తున్నారు.

ఉచిత రీఛార్జి అంటూ ఎరవేసి : ఈ కమీషన్ సొమ్ముల కోసం ఆశపడి కొందరు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, పాయింట్ ఆఫ్​ సేల్​ ఏజెంట్లు తమ వద్దకు వచ్చే కొనుగోలుదారుల కేవైసీ సేకరిస్తున్నారు. వారికి తెలియకుండానే వారి పేరుతో సిమ్​కార్డులను సంపాదిస్తున్నారు. అయితే కొందరు దళారులు మాత్రం పాయింట్​ ఆఫ్​ సేల్ వద్ద మకాం వేస్తున్నారు. నెల రోజుల పాటు ఉచిత రీఛార్జి అంటూ వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తున్నారు. వారు ఇచ్చిన వివరాల ఆధారంగా సిమ్​, బ్యాంకు ఖాతాలు ప్రారంభిస్తున్నారు. ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి ఇదే తరహాలో వేల సంఖ్యలో సిమ్ కార్డులు, బ్యాంకు ఖాతాలు విదేశాలకు చేరుతున్నాయి.

3 వేల వరకు సిమ్​ కార్డులు చేరవేత : ప్రధానంగా కంబోడియా దేశంలోని నకిలీ కాల్​ సెంటర్లు, సైబర్​ నేరగాళ్లకు ఈ తరహాలో సిమ్​ కార్డులు చేరవేస్తున్న తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వేర్వేరు ముఠాల నుంచి 10 మంది నిందితులను తెలంగాణ పోలీసులు గతంలో అరెస్టు చేశారు. గత మూడు సంవత్సరాల వ్యవధిలో సుమారుగా 3 వేల వరకు సిమ్​ కార్డులను విదేశాలకు చేరవేసినట్లు వారు విచారణలో తెలిపారు. దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి ఇదే తరహాలో సిమ్​కార్డులను సేకరిస్తున్నారు. ఈ విధంగా మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠా నెట్​వర్క్​ను ఛేదించేందుకు పోలీసు బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. అయితే ఈ కేసులో సర్వీస్​ ప్రొవైడర్ల ప్రమేయం ఉన్నట్లు గుర్తిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు పోలీసులు సిద్ధమయ్యారు.

మీ పేరుతో ఎన్ని సిమ్​ కార్డులు ఉన్నాయో ఇలా తెలుసుకోండి : పోలీసుల నుంచి ఫోన్​కాల్​ నోటీసులు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అనేక మంది తమ కేవైసీని గుర్తుతెలియని వారు అపరించినట్లు గుర్తిస్తున్నారు. అయితే ఇలా జరగకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ముందుగానే జాగ్రత్తలు వహించాలి. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆధార్​ కార్డుతో ఉన్న సిమ్​కార్డుల వివరాలను tafcop.sancharsaathi.gov.in అనే ప్రభుత్వ వెబ్​సైట్ ద్వారా సులువుగా తెలుసుకోవచ్చని పోలీసులు చెబుతున్నారు. మీ సమాచారంలో వేరే నంబర్లు కనిపిస్తే వెంటనే ఆయా సిమ్​ కార్డులను బ్లాక్​ చేసి, ఫిర్యాదు చేసుకునే వీలుంటుందని అంటున్నారు. ఇప్పటి వరకు సంచార్​సాథీ వెబ్​పోర్టల్​ ద్వారా 3.61 కోట్ల మంది ప్రజలు తమ పేరిట ఉన్న సిమ్​ కార్డుల సమాచారం కోసం అభ్యర్థించారని వెల్లడించారు.

