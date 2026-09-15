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25 కిలోల వినాయకుడికి 108 బంగారు పుష్పాలతో పూజలు

జగిత్యాల జిల్లాలో ఓ సంఘం ఆధ్వర్యంలో వెండితో తయారు చేసిన వినాయకుడికి ఘనంగా పూజలు చేస్తున్నారు. ఆ గణేశుడికి 108 బంగారు పుష్పాలతో అభిషేకాలు చేస్తున్నారు. గత 14 సంవత్సరాలుగా మట్టి వినాయకుడిని పూజిస్తున్నారు.

Silver Vinayaka In Jagtial
జగిత్యాలలో వెండి వినాయకుడు (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2026 at 8:56 PM IST

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Silver Vinayaka In Jagtial : ఎత్తైన విగ్రహాలను కొనుగోలు చేస్తూ నవరాత్రులు నిర్వహిస్తున్న మండపాలను చూస్తుంటాం. కానీ ఇక్కడ మాత్రం పర్యావరణ హితం కోసం మట్టి వినాయకుని పూజిస్తున్నారు. దీంతో పాటు 25 కిలోల వెండితో తయారు చేసిన వినాయకుని నిత్యాభిషేకాలు చేస్తూ భక్తి భావాన్ని చాటుతున్నారు.

జగిత్యాల జిల్లా మెట్​పల్లిలో ఆర్యవైశ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించే వినాయక చవితి వేడుకలకు ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా మట్టి వినాయకుడిని ప్రతిష్టించి నిత్య పూజలు చేస్తుంటారు. ఇలా గత 14 సంవత్సరాల నుంచి మట్టి గణపతిని పూజిస్తూ ఇతరులకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.

జగిత్యాలలో వెండి వినాయకుడు (ETV)

కనుల పండువగా వినాయకుడి ఊరేగింపు

మట్టి వినాయకుని ప్రతిష్టించిన నిర్వాహకులు నిత్య పూజల కోసం ప్రత్యేకంగా 25 కిలోల వెండితో వినాయకుడిని తయారు చేయించారు. గణపతితోపాటు మహాలక్ష్మి, సరస్వతి దేవి, శివలింగాలు కూడా వెండితో తయారు చేయించారు. వెండి ప్రతిమలను మేళ తాళాల మధ్య పురవీధుల గుండా ఊరేగించారు. ఈ కార్యక్రమం కనుల పండువగా సాగింది.

మా సంఘంలో వినాయకుడి నవరాత్రులు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నాం. పది ఏళ్లుగా మట్టి గణేశుడిని పూజిస్తున్నాం. ప్రతి రోజు పూజలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నాం. ఇక్కడ కిలో పావు చక్కెర పోసి కోరికలు కోరుకుంటారు. నెరవేరాక 11 కిలోల చక్కెర దేవుడికి పోస్తారు. ఆ రోజు దాదాపుగా 5,000 మంది భక్తులు పాల్గొంటారు

- రాము, ఆర్యవైశ్య సంఘం అధ్యక్షులు, మెట్ పల్లి

బంగారు పుష్పాలతో పూజ

అభిషేకాలు చేసిన అనంతరం 108 బంగారు పుష్పాలతో స్వామివారిని పూజిస్తూ ఆర్యవైశ్యులు ప్రత్యేకతను చాటుకుంటున్నారు. ప్రతి ఏట తొమ్మిది రోజుల పాటు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు వివిధ పూజలు అభిషేకాలు, భజనలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అక్కడి వాతావరణ ఆధ్యాత్మికంగా మార్చేస్తాయి.

మెట్​పల్లిలో జరిగే వినాయక నవరాత్రులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుతారు. 27 కిలోల వెండి వినాయకుడు, 21 తులాల లక్ష్మీ దేవి, 108 బంగారు పూలు, 21 క్వింటాళ్ల చక్కెరతో అభిషేకం చేస్తారు - మారుతీ శర్మ పురోహితులు

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