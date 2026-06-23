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దృఢ సంకల్పంతో క్యాన్సర్‌పై విజయం - ఘనంగా బసవతారకం క్యాన్సర్‌ ఆసుపత్రి రజతోత్సవం

క్యాన్సర్‌పై పోరాడిన తీరును వివరించిన నటీమణులు- క్యాన్సర్‌ చికిత్సపై అభిప్రాయాలు పంచుకున్న గౌతమి, మమతా మోహన్‌ దాస్‌ -క్యాన్సర్‌ జీవితానికి ఆఖరి మజిలీ కాకూడదన్న నటి గౌతమి

Silver Jubilee celebrations of Basavatarakam Hospital
Silver Jubilee celebrations of Basavatarakam Hospital (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 9:57 AM IST

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Silver Jubilee celebrations of Basavatarakam Hospital : క్యాన్సర్ మహమ్మారి సోకితే జీవితంలో అంతా కోల్పోయినట్టే అనే ఎందరో భావిస్తుంటారు. వ్యాధి నిర్ధారణ అయినప్పటి నుంచే జీవితం పట్ల ఆసక్తి, రేపటి పట్ల భరోసాని కోల్పోతారు. అయితే క్యాన్సర్‌తో పోరాడి కొత్త జీవితాన్ని ఆస్వాదించవచ్చని నిరూపించారు ఆ ఇద్దరు నటీమణులు. అంతే కాదు! తమ అనుభవాలను బాధితులతో పంచుకుని క్యాన్సర్ రోగుల్లో స్ఫూర్తి నింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వారే నటి గౌతమి, మమతా మోహన్ దాస్. బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి సిల్వర్‌ జూబ్లీ ముగింపు వేడుకల్లో పాల్గొన్న వారు తమ క్యాన్సర్ ప్రయాణాన్ని పంచుకున్నారు.

క్యాన్సర్ ఎంతో ఘోరమైన జబ్బు : బసవతారకం ఆసుపత్రి రజతోత్సవాల్లో నటి గౌతమి పాల్గొన్నారు. స్వయంగా క్యాన్సర్‌ను జయించిన సినీనటి ఆ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. క్యాన్సర్ ఎంతో ఘోరమైన జబ్బే అయినప్పటికీ అదే మన జీవితానికి ఆఖరి మజిలీ కాకూడదన్నారు. బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి క్యాన్సర్ రోగులకు విశేష సేవలు అందించడంతో పాటు వ్యాధి పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు కృషి చేస్తోందని అభినందించారు.

"క్యాన్సర్ ఒక భయంకరమైన వ్యాధి. ఇందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. "ఇది మీ జీవితాలకు ముగింపు కానవసరం లేదు" అని చెప్పడం సులభమే. కానీ, ఈ విషయాన్ని ప్రజలకు చేరవేయడం, రోగులలో అవగాహన కల్పించడం వారిని చికిత్స కోసం రప్పించడం అనేది అసలైన సవాలు. వారు ఆసుపత్రికి వచ్చిన తర్వాత, దృఢ సంకల్పంతో, ధైర్యంతో చికిత్స పొందేలా చూడటం కూడా ఒక బృహత్తరమైన బాధ్యత. అందుకే గత 25 ఏళ్లుగా నిస్వార్థంగా అంకితభావంతో సేవలందిస్తున్న బసవతారకం సంస్థలోని ప్రతి ఒక్కరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను"._ గౌతమి, నటి, క్యాన్సర్ విజేత

బాలకృష్ణకు అభినందనలు తెలిపిన నటి : క్యాన్సర్ బాధితులకు 25 ఏళ్లుగా సేవ చేయడంలో బసవతారకం ఆసుపత్రి ముందు ఉందని అందుకు కృషి చేస్తున్న ఛైర్మన్ నందమూరి బాలకృష్ణకు నటి మమతా మోహన్ దాస్ అభినందనలు తెలిపారు. తాను తీవ్రమైన బ్లడ్ క్యాన్సర్ బారినపడినప్పటి రోజులను గుర్తు చేసుకున్నారు. కీమో, శస్త్ర చికిత్స అన్నీ ప్రయత్నాలు విఫలమై తీవ్ర నిరాశలో కురుకుపోయినట్టు తెలిపారు.

"హచ్‌కిన్స్‌ లింఫోమా అనే తీవ్రమైన క్యాన్సర్‌ నాకు సోకింది. ఇతర రకాలు చాలా సులభంగా తగ్గిపోయేవి. అన్ని ద్వారాలు మూసుకుపోయిన పరిస్థితిలో 2014లో కొత్త ద్వారాలు నాకు తెరుచుకున్నాయి. ఆ సందర్భంలో అలాంటి మందులు అందుబాటులో లేవు. అమెరికాలో హ్యూమెన్‌ ట్రైల్స్‌లో ఉన్నాయివి. క్లినికల్‌ స్టడీలో పాల్గొనే అవకాశం నాకు వచ్చింది. యాంటైపీడీఎల్‌ డ్రగ్‌గా అది విజయవంతం అయ్యింది. 2017కి అది చాలా రకాల ఊపిరితిత్తులు , బ్లడ్‌ క్యాన్సర్‌ను నివారించడంలో ఉపయోగపడింది. నేను చెప్పేది ఏంటంటే క్యాన్సర్‌ బాధితుల పట్ల సానుభూతి కాకుండా వారి పరిస్థితిని మరింతగా అర్థం చేసుకోండి" _ మమతా మోహన్ దాస్ నటి, క్యాన్సర్ విజేత

హచ్‌కిన్స్‌ లింఫోమా అనే తీవ్రమైన క్యాన్సర్‌ నాకు సోకింది. ఇతర రకాలు చాలా సులభంగా తగ్గిపోయేవి. అన్ని ద్వారాలు మూసుకుపోయిన పరిస్థితిలో 2014లో కొత్త ద్వారాలు నాకు తెరుచుకున్నాయి. ఆ సందర్భంలో అలాంటి మందులు అందుబాటులో లేవు. అమెరికాలో హ్యూమెన్‌ ట్రైల్స్‌లో ఉన్నాయివి. క్లినికల్‌ స్టడీలో పాల్గొనే అవకాశం నాకు వచ్చింది. యాంటై పీడీఎల్‌ డ్రగ్‌గా అది విజయవంతం అయ్యింది. 2017కు అది చాలా రకాల ఊపిరితిత్తులు, బ్లడ్‌ క్యాన్సర్‌ను నివారించడంలో ఉపయోగపడింది. నేను చెప్పేది ఏంటంటే క్యాన్సర్‌ బాధితుల పట్ల సానుభూతి కాకుండా వారి పరిస్థితిని మరింతగా అర్థం చేసుకోండి. దృఢమైన సంకల్పం, జీవితం పట్ల ఆశ ఉంటే క్యాన్సర్‌ను జయించడం అంత పెద్ద కష్టం కాదని నిరూపించిన ఈ ఇద్దరు ఎందరో రోగులకు మార్గదర్శకులు అవుతున్నారు.

బసవతారకం ఆసుపత్రి @ 25 ఇయర్స్ - రజతోత్సవ వేడుకలకు హాజరుకానున్న సీఎం చంద్రబాబు

LIVE: బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్‌ క్యాన్సర్‌ హాస్పిటల్‌ రజతోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం -

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