ఎగువ సీలేరు జల విద్యుత్ కేంద్రానికి కొత్త రూపు - ఏటా గ్రిడ్కు సుమారు 3500 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్
ఆరు దశాబ్దాల క్రితం స్విట్జర్లాండ్ సాంకేతికతతో మొదలు - స్వదేశీ 'భెల్' సహకారంతో పంప్డ్ స్టోరేజ్ టెక్నాలజీ వైపు అడుగులు - ఒక్కొక్కటి 150 మెగావాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన ప్రాజెక్ట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 2:49 PM IST
Sileru Hydroelectric Power Station : రాష్ట్ర విద్యుత్ రంగ చరిత్రలో ఒక విశేషమైన అధ్యాయం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. ఆరు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన 'అప్పర్ సీలేరు జల విద్యుత్ కేంద్రం' ఇప్పుడు ఆధునిక సాంకేతికత సాయంతో మార్పులకు సిద్ధమవుతోంది. కేవలం జల విద్యుత్ ఉత్పత్తికే పరిమితం కాకుండా, రాష్ట్రాన్ని విద్యుత్ మిగులు ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో, ఇది ఒక భారీ 'పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టు'గా రూపుదిద్దుకుంటోంది.
ఆరు దశాబ్దాల క్రితం స్విట్జర్లాండ్ సాంకేతికతతో మొదలు : ఎగువ సీలేరు విద్యుత్ ప్రాజెక్టు ఆరు దశాబ్దాల తర్వాత కొత్త రూపు సంతరించుకోనుంది. ఇప్పటి వరకు జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టుగా ఉన్న ప్రాంతం భారీ పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టు(పీఎస్పీ)గా రూపాంతరం చెందనుంది. ఒక్కొక్కటి 150 మెగావాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన 9 వర్టికల్ ఫ్రాన్సిస్ రివర్స్బుల్ పంప్ టర్బైన్లు అండ్ సింక్రనైజ్డ్ మోటార్ జనరేటర్ సెట్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి. 1,350 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో కొత్త ప్రాజెక్టు అందుబాటులోకి రానుంది. పీఎస్పీ ప్రాజెక్టు కోసం కేవలం పంప్హౌస్ను మాత్రమే ప్రస్తుతం నిర్మించనున్నారు.
2029 నాటికి పీఎస్పీ ప్రాజెక్టు పూర్తి : ఎగువ రిజర్వాయర్ గుంటవాడగా, దిగువ రిజర్వాయర్ డొంకరాయినిగా వినియోగిస్తారు. పగటి వేళల్లో పునరుత్పాదక విద్యుత్ అదనంగా ఉన్నప్పుడు ఎగువ రిజర్వాయర్కు నీటిని ఎత్తిపోసి పీక్ డిమాండ్ వేళల్లో ఆ నీటితో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసి దిగువ రిజర్వాయర్కు పంపేలా ప్రాజెక్టును రూపొందించారు. విద్యుత్ ఉత్పత్తి కోసం సుమారు 1.70 టీఎంసీల నీరు అవసరమవుతుంది. 2029 నాటికి పీఎస్పీ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలన్నది లక్ష్యం. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా చింతపల్లి ఏజెన్సీ ప్రాంతంలోని అటవీ ప్రాంతంలో దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఏటా సుమారు 3,500 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ గ్రిడ్కు అందుతుందని అంచనా.
సగటు వార్షిక వర్షపాతం 1,388 మిల్లీ మీటర్లు : ఈ ప్రాంతంలో సగటు వార్షిక వర్షపాతం 1,388 మిల్లీ మీటర్లు ఉండటం వల్ల నిరంతర విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అవసరమైన నీటి ప్రవాహం అందుబాటులో ఉంటుంది. గుంటవాడ రిజర్వాయర్ నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 3.66 టీఎంసీలుగా ఉంది. కొత్తగా నిర్మిస్తున్న పీఎస్పీ ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తికి 1.7 టీఎంసీల నీటిని మాత్రమే వినియోగించనున్నారు. మిగిలిన నీరు రిజర్వాయర్లోనే ఉంటుంది. అది పోను రిజర్వాయర్లో ఉన్న నీటి ద్వారా ఎగువ సీలేరులో ప్రస్తుతం ఉన్న జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టు ద్వారా యథావిధిగా విద్యుత్ ఉత్పత్తికి వినియోగించుకోవచ్చని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
240 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి : ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి 60 మెగావాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన నాలుగు యూనిట్ల ద్వారా 240 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతోంది. ఇక్కడ హెడ్ (నీటి ఎత్తు) సుమారు 92.58 మీటర్లుగా ఉంది. ఎక్కువ హెడ్ ఉండటం వల్ల మీడియం హెడ్ జల విద్యుత్ కేంద్రాలకు అనువైన వర్టికల్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ జనరేటర్లను వినియోగించారు. వాటిలో పంప్ సైజు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ హెడ్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువ విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అవకాశం ఏర్పడింది. పాత కాలపు పటిష్టతకు భవిష్యత్తు సాంకేతికతకు ఒక అద్భుత సాక్ష్యంగా ఎగువ సీలేరు నిలవనుంది.
రాష్ట్ర విద్యుత్ అవసరాల్లో నేటికీ కీలకం : ప్రస్తుతం ఉన్న జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఏటా సుమారు 575 మిలియన్ యూనిట్ల (ఎంయూ) విద్యుత్ ఉత్పత్తి అందుతోంది. తొలిదశలో ఏర్పాటు చేసిన రెండు యూనిట్లు 1967-68లో ఏర్పాటయ్యాయి. వాటికి అవసరమైన టర్బైన్లను స్విట్జర్డాండ్కు చెందిన ఎక్స్చర్వైస్ అండ్ చార్మిల్స్ సంస్థ సరఫరా చేసింది. జనరేటర్లను ఓర్లికాన్ అందించింది. 1994-95లో మరో రెండు యూనిట్లు ఏర్పాటు చేశారు. వాటిని భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ అభివృద్ధి చేసింది.
స్వదేశీ 'భెల్' సహకారంతో పంప్డ్ స్టోరేజ్ టెక్నాలజీ : ఈ ప్లాంట్ల సాధారణ కాలపరిమితి 35 ఏళ్లు అయినప్పటికి క్రమబద్ధమైన ఆధునికీకరణ, నిర్వహణ పనులతో ఇప్పటికీ సమర్థంగా పనిచేస్తోంది. సుమారు ఆరు దశాబ్ధాల కిందట ప్రారంభమైనప్పటికీ నేటికీ రాష్ట్ర విద్యుత్ ఉత్పత్తి నెట్వర్క్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. బలిమెల రిజర్వాయర్కు దిగువన గుంటవాడ వద్ద నిర్మించిన వియర్ ద్వారా సీలేరు నది నీటిని ప్రాజెక్టు కోసం వినియోగిస్తున్నారు.
మొత్తానికి, ఎగువ సీలేరు ప్రాజెక్టు ఆధునికీకరణ రాష్ట్ర విద్యుత్ రంగంలో ఒక నవశకానికి నాంది పలకనుంది. ఆరు దశాబ్దాల క్రితం స్విట్జర్లాండ్ సాంకేతికతతో మొదలై, నేడు స్వదేశీ 'భెల్' సహకారంతో ప్రపంచ స్థాయి పంప్డ్ స్టోరేజ్ టెక్నాలజీ వైపు అడుగులు వేయడం హర్షణీయం. ఇది కేవలం విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం మాత్రమే కాదు పాత కాలపు పటిష్టతకు, రేపటి తరం సాంకేతికతకు ఒక అద్భుత మేళవింపుగా నిలవనుంది.
