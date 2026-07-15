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ముఖం చేటేసిన వరుణుడు - ఎండిపోతున్న నారు మడులు - దిక్కుతోచని స్థితిలో అన్నదాత

మక్కువ, సాలూరు మండలాల్లో అలుముకున్న కరవు ఛాయలు - ఖరీఫ్‌ సీజన్‌ ప్రారంభమై నెలరోజులు దాటినా జాడేలేని వర్షాలు - నారుమడులను కాపాడుకునేందుకు అన్నదాతల తంటాలు - ఏం చేయాలో తెలియక దిక్కుతోచని పరిస్థితి

Parvathipuram Manyam drought
Parvathipuram Manyam drought (ETV bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 7:49 PM IST

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Drought in Parvathipuram Manyam : ఆకాశం వైపు చూస్తే కారుమబ్బులు కమ్ముకొస్తున్నాయి. తీరా చూస్తే చినుకు రాలడం లేదు. ఖరీఫ్‌ సీజన్‌ ప్రారంభమై నెల రోజులు దాటినా వరుణుడు ముఖం చాటేయడంతో పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని మక్కువ, సాలూరు మండలాల్లో కరవు ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఎండల తీవ్రతకు భూములు బీట్లు వారిపోతుండగా చేతికొచ్చిన వరి నారుమడులు కళ్లముందే ఎండిపోతుండటంతో అన్నదాతలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.

విత్తనాలు నాటే పరిస్థితి లేక : సాలూరు నియోజకవర్గంలో ప్రధాన నీటి వనరైన వెంగళరాయ సాగర్ ప్రాజెక్టులో నీటి బొట్టు లేదు. ప్రాజెక్టు కాలువలు, ఏర్లు, స్థానిక చెరువులు పూర్తిగా ఎండిపోయాయి. గత ఏడాది జూన్ నెలలోనే దమ్ములు, నాట్లు (ఉడుపులు) పూర్తి చేసుకున్న రైతులు ఈ ఏడాది కనీసం విత్తనాలు నాటే పరిస్థితి లేక దిక్కుతోచని స్థితిలో పడ్డారు. నారుమడులను కాపాడుకునేందుకు అందుబాటులో ఉన్న చిన్న చిన్న ఊట బావుల నుంచి ఆయిల్ ఇంజిన్లు, మోటార్ల ద్వారా నీటిని తోడుతున్నారు. దీనికోసం ఒక్కో రైతు అదనంగా రూ. 1,000 నుంచి రూ. 1,500 వరకు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోందని, పెట్టుబడి తడిసి మోపెడవుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పార్వతీపురం మన్యంలో కరవు ఛాయలు (ETV Bharat)

వర్షాలు బాగా కురుస్తాయనే ఆశతో : సాధారణంగా నారు పోసి నాట్లు వేసే రైతులు నీటి లభ్యత లేకపోవడంతో ఈసారి పొలాల్లో నేరుగా విత్తనాలు చల్లే 'ఎద వరి' పద్ధతిని ఆశ్రయించారు. జులై, ఆగస్టు నెలల్లో వర్షాలు బాగా కురుస్తాయనే ఆశతో విత్తనాలు చల్లినప్పటికీ ఒక్క వర్షం కూడా పడకపోవడంతో ఆ పంట కూడా మొలకెత్తిన దశలోనే ఎండిపోతోంది. వర్షాలు పడకపోవడంతో ఏం చేయాలో తెలియక చాలా మంది రైతులు పొలాలను ఖాళీగా వదిలేశారు.

వర్షాలు పడకపోతే అపరాలు : ఈ తీవ్ర వర్షభావ పరిస్థితులపై మక్కువ మండల వ్యవసాయ అధికారులు పలు సూచనలిస్తున్నారు. మోటార్లు, తగిన నీటి సదుపాయం ఉన్నవారు పత్తి, మొక్కజొన్న, చెరుకు లాంటి పంటలు వేసుకోవచ్చని పూర్తిగా వర్షాధారంగా సాగు చేసే రైతులు జులై 15 దాటినా వర్షాలు పడకపోతే అపరాలు (పెసలు, మినుములు) వేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. వీటికి తక్కువ నీరు సరిపోతుందని వెల్లడించారు.

మక్కువ మండలంలో సుమారు 4000 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉంది. వీటిలో నీటి సదుపాయం ఉన్నవారు ప్రత్తి కానీ మొక్కజొన్న గానీ వేసుకోవచ్చు. వర్షాధారం మీద ఆధారపడిన వారిని అపరాలు వేసుకోమంటున్నాం. పెసలు కానీ మినుములు కానీ వీటికి ఒకసారి వర్షం పడితే సరిపోతుంది. నానో యూరియా కానీ 319 కానీ ఒకసారి స్ప్రే చేస్తే పంట నిలబడుతుంది.- చింతల భారతి, మక్కువ మండలం వ్యవసాయ అధికారి.

తీవ్ర ఆవేదనలో అన్నదాత: ఎల్​నినో ప్రభావంతో నారుమడులు ఎండుతున్నాయి. దీంతో తీవ్ర ఆవేదనకు గురవుతున్నామని రైతులంటున్నారు. ప్రభుత్వం తమ కష్టాన్ని గుర్తించి ఆదుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు.

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TAGGED:

SALURU FARMERS CRISIS
MAKKUVA MANDAL DROUGHT
NO RAINS
EL NINO EFFECT ON FARMERS
PARVATHIPURAM MANYAM DROUGHT

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