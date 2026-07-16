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నీట్​ విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్​ - తెలంగాణలో భారీగా పెరిగిన ఎంబీబీఎస్​ సీట్లు

2026-27కు కొత్తగా 810 రాక - సర్కారు వైద్య కళాశాలల్లో 110, ప్రైవేట్, డీమ్డ్‌ కళాశాలల్లో 700 - మొత్తంగా రాష్ట్రంలో అందుబాటులోకి 9,650 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు

MBBS Seats Increased in Telangana
MBBS Seats Increased in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 8:10 AM IST

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MBBS Seats Increased in Telangana : తెలంగాణలో వైద్య విద్యలో చేరాలనుకునే విద్యార్థులకు ఎన్​ఎంసీ తీపి కబురు అందించింది. రాష్ట్రంలో భారీగా ఎంబీబీఎస్​ సీట్లను పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి విడుదల చేసిన తాజా సీట్​ మ్యాట్రిక్స్​ ప్రకారం తెలంగాణలో ఏకంగా 810 ఎంబీబీఎస్​ సీట్లు పెరిగాయి.

వీటిలో ప్రభుత్వ మెడికల్​ కళాశాలల్లో 110, ప్రైవేట్​ మెడికల్​ కళాశాలల్లో 600, డీమ్డ్​ వైద్య విశ్వవిద్యాలయ కళాశాలల్లో 100 సీట్ల చొప్పున అదనంగా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ మేరకు ఎన్​ఎంసీ బుధవారం నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది. ఈ సీట్లు కూడా ఈ ఏడాదే నీట్​ కౌన్సెలింగ్​ ద్వారా భర్తీ కానున్నాయి. 2025-26 వైద్య సంవత్సరానికి రాష్ట్రంలో 8840 ఎంబీబీఎస్​ సీట్లు అందుబాటులో ఉండగా అందులో పెరిగిన ఈ సీట్లతో రాష్ట్రంలో మొత్తం వైద్య సీట్ల సంఖ్య 9,650 పెరిగింది.

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