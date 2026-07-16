నీట్ విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - తెలంగాణలో భారీగా పెరిగిన ఎంబీబీఎస్ సీట్లు
2026-27కు కొత్తగా 810 రాక - సర్కారు వైద్య కళాశాలల్లో 110, ప్రైవేట్, డీమ్డ్ కళాశాలల్లో 700 - మొత్తంగా రాష్ట్రంలో అందుబాటులోకి 9,650 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు
Published : July 16, 2026 at 8:10 AM IST
MBBS Seats Increased in Telangana : తెలంగాణలో వైద్య విద్యలో చేరాలనుకునే విద్యార్థులకు ఎన్ఎంసీ తీపి కబురు అందించింది. రాష్ట్రంలో భారీగా ఎంబీబీఎస్ సీట్లను పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి విడుదల చేసిన తాజా సీట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రకారం తెలంగాణలో ఏకంగా 810 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు పెరిగాయి.
వీటిలో ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాలల్లో 110, ప్రైవేట్ మెడికల్ కళాశాలల్లో 600, డీమ్డ్ వైద్య విశ్వవిద్యాలయ కళాశాలల్లో 100 సీట్ల చొప్పున అదనంగా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ మేరకు ఎన్ఎంసీ బుధవారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ సీట్లు కూడా ఈ ఏడాదే నీట్ కౌన్సెలింగ్ ద్వారా భర్తీ కానున్నాయి. 2025-26 వైద్య సంవత్సరానికి రాష్ట్రంలో 8840 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు అందుబాటులో ఉండగా అందులో పెరిగిన ఈ సీట్లతో రాష్ట్రంలో మొత్తం వైద్య సీట్ల సంఖ్య 9,650 పెరిగింది.