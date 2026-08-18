హైదరాబాద్ 3 జిల్లాల్లో సగానికి పడిపోయిన ఓటర్ల సంఖ్య - 37 లక్షల మందికి నోటీసులు
క్యూర్లో జూన్ 10 నాటికి 1.14 కోట్ల ఓటర్లు ఉండగా, ముసాయిదా జాబితా తర్వాత 71 లక్షలకు చేరిక - 43 లక్షల ఓట్లు పూర్తిగా రద్దు - 37 లక్షల మందికి నోటీసులు
Published : August 18, 2026 at 7:37 AM IST
SIR Electoral Roll Draft : ఎస్ఐఆర్లో భాగంగా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన ముసాయిదా ఓటరు జాబితా ప్రకారం క్యూర్(కోర్ అర్బన్ రిజీయన్ ఎకానమీ) పరిధిలోని మూడు జిల్లాల్లో ఓటర్ల సంఖ్య సగానికి పైగా పడిపోయింది. 1.14 కోట్ల మంది ఓటర్లలో 71.15 లక్షల మంది ఓటర్ల వివరాలు మాత్రమే ముసాయిదాలో ఉన్నట్లు తేలింది. 43 లక్షల మంది ఓట్లు రద్దు కాగా, ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల్లో వివరాలు సరిగా లేని దాదాపు 37 లక్షల మందికి నోటీసులు జారీ చేయనున్నట్లు ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది.
37 లక్షల మందికి నోటీసులు : ఓటర్ల సమగ్ర సవరణలో భాగంగా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన ప్రాథమిక ముసాయిదాలో రాజధాని హైదరాబాద్లో ఓట్ల సంఖ్య సగానికి పడిపోయింది. క్యూర్ పరిధిలోని హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని 28 నియోజకవర్గాల్లో ఈ ఏడాది జూన్ 10 నాటికి 1.14 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉండగా, ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల సమర్పణ తర్వాత 71 లక్షల మంది ఓటర్ల వివరాలు మాత్రమే ప్రాథమిక ముసాయిదాలో ఉన్నాయి. అలాగే 43 లక్షల మంది ఓట్లు పూర్తిగా రద్దయ్యాయి. ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల్లో వివరాలు సరిగా ఇవ్వని దాదాపు 37 లక్షల మందికి ఎన్నికల సంఘం అధికారులు నోటీసులు జారీ చేయనున్నారు. ఆ నోటీసులకు స్పందించి మళ్లీ ఓటు హక్కు నమోదు చేసుకుంటే క్యూర్ పరిధిలోని ఓటర్ల సంఖ్య కొంత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఆచూకీ తెలియని వారు : హైదరాబాద్ జిల్లాలోని 15 నియోజకవర్గాల్లో జూన్ నాటికి 47 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు ఉండగా, ప్రాథమిక ముసాయిదాలో 27 లక్షల ఓటర్లున్నారు. 19 లక్షలకు పైగా ఓట్లు రద్దయ్యాయి. అందులో 1.56 లక్షల మంది చనిపోగా, 2.99 లక్షల మంది ఆచూకీ తెలియలేదని ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. 13 లక్షల ఓటర్లు తమ సొంత ప్రాంతానికి ఓటు హక్కును మార్చుకున్నారని, 99 వేలకు పైగా ఓట్లు డూప్లికేట్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అలాగే ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల్లో వివరాలు సరిగా ఇవ్వని 6.72 లక్షల మందికి నోటీసులు జారీ చేయనున్నారు.
ఇతర ప్రాంతాలకు : రంగారెడ్డి జిల్లాలో 36.99 లక్షల ఓట్లు ఉండగా ప్రాథమిక ముసాయిదా ప్రకారం 24.12 లక్షల ఓట్లు ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. 12.87 లక్షల ఓట్లు రద్దైనట్లు ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. 88 వేల మంది చనిపోగా, 3.09 లక్షల మంది వివరాలు తెలియరాలేదు. 7.77 లక్షల మంది ఇతర ప్రాంతాలకు మారినట్లు లెక్కతేలింది. వివరాలు సరిగా లేని 5.60 లక్షల మందికి నోటీసులు జారీ చేయనున్నారు.
సెప్టెంబర్ 16 వరకు అభ్యంతరాలు : ఇక మేడ్చల్-మల్కాజ్గిరి జిల్లాలోని 5 నియోజకవర్గాల్లో 29.79 లక్షల ఓటర్లు ఉండగా, ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ తర్వాత ప్రాథమిక ముసాయిదాలో 19.07 లక్షల మంది ఉన్నట్లు తేలింది. 10.72 లక్షల మంది ఓట్లు రద్దయ్యాయి. 72 వేలకు పైగా ఓటర్లు చనిపోయారని, లక్షా 65 వేల 295 మంది వివరాలు తెలియరాలేదని, 7.94 లక్షల మంది ఇతర ప్రాంతాలకు మారినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నిల సంఘం పేర్కొంది. 3.34 లక్షల మందికి నోటీసులు జారీ చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. ప్రాథమిక ముసాయిదాలో తమ పేర్లు లేని ఓటర్లు సెప్టెంబర్ 16 వరకు అభ్యంతరాలు తెలపవచ్చని సూచించింది. అక్టోబర్ 19న ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రకటించనున్నట్లు ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది.
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