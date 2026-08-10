ఏఐతో వాతావరణ అంచనాలు - పాటించిన రైతులకు రూ.53 వేలు ఆదా
తెలంగాణలో ఏఐ వినియోగం ద్వారా వచ్చిన ఫలితాలు - ప్రపంచ బ్యాంకు వరల్డ్ డెవలప్మెంట్ నివేదిక- 2026- ది ప్రామిస్ ఆఫ్ ఏఐలో వెల్లడి - వాతావరణ సూచనలను పాటించిన రైతులకు ప్రయోజనం
Published : August 10, 2026 at 10:55 AM IST
AI in Telangana Agriculture : ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ)ను వినియోగించి వాతావరణ అంచనాలు తెలంగాణలోని చిన్న రైతులకు గణనీయమైన ప్రయోజనం చేకూర్చాయని వరల్డ్ బ్యాంక్ నివేదిక వెల్లడించింది. ఏఐతో రూపొందించిన వాతావరణ సూచనలను ఉపయోగించి రైతులు వాతావరణ ముప్పులకు అనుగుణంగా తమ వ్యవసాయంలో రకరకాల విధానాలను మార్చుకోవడంతో ఒక్కో రైతుకు గరిష్ఠంగా 560 అమెరికా డాలర్ల (సుమారు రూ.53 వేల) వరకు నికరంగా ఆదా అయిందని ఈ రిపోర్టు తెలిపింది.
ప్రపంచ బ్యాంకు తాజాగా విడుదల చేసిన 'వరల్డ్ డెవలప్మెంట్ నివేదిక-2026 - ది ప్రామిస్ ఆఫ్ ఏఐ'లో తెలంగాణలో కృత్రిమ మేధ వినియోగం ద్వారా వచ్చిన ఫలితాలను ప్రస్తావించింది. మహబూబ్నగర్, మెదక్ జిల్లాల్లో 2025లో నిర్వహించిన అధ్యయనం ఆధారంగా ఈ అంశాలను రిపోర్టులో పొందుపరిచింది. నిర్దిష్ట వాతావరణ ముప్పులపై ముందస్తు సమాచారం అందడంతో రైతులు తమ వ్యవసాయ నిర్ణయాలను ఆ వెంటనే మార్చుకున్నారని ప్రపంచ బ్యాంకు నివేదిక తెలిపింది. ఇందులో పేర్కొన్న ముఖ్యాంశాల ప్రకారం,
ముందస్తు సమాచారంతో : తెలంగాణలో ప్రభుత్వ వ్యవసాయ విస్తరణ సేవలు, ఇతర సమాచార వనరులపై తక్కువగా ఆధారపడే రైతులకు ఏఐ ఆధారిత వాతావరణ అంచనాలు చాలా ఉపయోగపడ్డాయి. పంట ఉత్పత్తి, పెట్టుబడులకు సంబంధించి మెరుగైన నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు ఇవి ఎంతగానో ఉపయుక్తం అయ్యాయి. చిన్న వ్యాపారాలు, రైతుల ఉత్పాదకతను పెంచడంలో తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఏఐ టూల్స్ కీలకంగా మారగలవని ప్రపంచ బ్యాంకు స్పష్టంగా పేర్కొంది. ప్రభుత్వాల్లో ట్యాక్స్ వసూళ్లు, సామాజిక సంక్షేమ పథకాలు, విపత్తుల నిర్వహణ, వైద్యం, విద్య తదితర రంగాల్లో కృత్రిమ మేధను విస్తృతంగా వినియోగించుకోవచ్చని సూచించింది.
మళ్లీ అదే తప్పు చేయకూడదు : తొలి పారిశ్రామిక విప్లవాన్ని వినియోగించుకోవడంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు చేజార్చుకున్నాయని, దాని మూల్యం రెండు శతాబ్దాల పాటు అవి చెల్లించుకున్నాయని ప్రపంచ బ్యాంకు గ్రూపు సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, ముఖ్య ఆర్థికవేత్త ఇందర్మిత్ గిల్ అన్నారు. ఇప్పుడు ఏఐ విషయంలో అదే తప్పు పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉందని చెప్పారు.
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