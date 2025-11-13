YUVA : హైడ్రో జియాలజిస్ట్గా సిద్దిపేట యువతి - సక్సెస్ అంటే ఈమెదే
పుదుచ్చెరి వర్సిటీలో ఎంఎస్సీలో ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు - యూపీఎస్సీ కంబైన్డ్ జియో సైన్స్-2025 పరీక్షలో ఆల్ ఇండియా 29వ స్థానం - మూడో ప్రయత్నంలో విజయం సాధించిన సిద్దిపేట యువతి
Published : November 13, 2025 at 2:38 PM IST
Hydrogeologist UPSC Ranker Siddipet : చిన్నప్పుడు పొలం పారించేందుకు రైతులు పడుతున్న కష్టాల్ని దగ్గర నుంచి చూసిందీ అమ్మాయి. భూగర్భ జలాలు తగ్గడంతో బావులు, బోర్లు ఎండిపోయి పంట పొలాలన్నీ బీడువారిన గడ్డు పరిస్థితులు ఈ యువతిని కలచి వేశాయి. ఇలాంటి సమస్యకు ఏదైనా చేస్తే బాగుండని భావించింది. తెలిసీ తెలియని వయసులో ఆనాడు అనుకున్న ఆలోచనలే, నేడు భూగర్భ జలాల పరిరక్షణలో భాగమైన హైడ్రో జియాలజిస్ట్గా కొలువును సాధించి పెట్టాయి.
ఎంఎస్సీలో ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు : ఈ యువతి పేరు సంధ్య. సిద్దిపేట జిల్లా వట్టిపల్లి స్వస్థలం. తల్లిదండ్రులు సత్యనారాయణ, లక్ష్మి. వీరికి ఇద్దరు అమ్మాయిలు. పదో తరగతి వరకు తెలుగు మీడియంలో చదివిన సంధ్యకు మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ అంటే పిచ్చి. అందుకే రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఉన్న ఎంపీసీ కోర్సు చేయాలనుకుంది. ఇంటర్ ములుగులోని తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులంలో చేసింది.
స్కూల్ అంతా తెలుగు మీడియం కావడంతో అందరి కన్నా ఎక్కువగా కష్టపడి చదివి టాపర్గా నిలిచింది. ఆ సమయంలో గురుకులాల కార్యదర్శిగా పని చేసిన ఆర్.ఎస్. ప్రవీణ్ కుమార్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ క్యాంప్ నిర్వహించి, పై చదువుల కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న యూనివర్సిటీల్లో ప్రవేశం కోసం పరీక్ష రాయించారు. పుదుచ్చెరి యూనివర్సిటీలో సీటు సంపాదించి ఎంఎస్సీలో ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సులో చేరానని సంధ్య చెబుతోంది.
రోజూ కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటూ : స్టేట్ నుంచి సెంట్రల్ సిలబస్కు మారడంతో మెుదట్లో క్లాసులు అర్థం కాక, చాలా ఇబ్బంది పడ్డానని చెబుతోంది సంధ్య. గురువుల ప్రోత్సాహంతో రోజూ కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటూ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. పీజీలో జియాలజీ సబ్జెక్టు ఎంచుకుంది. ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పటి నుంచే పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపరేషన్ ప్రారంభించిన సంధ్య, 2023లో యూపీఎస్సీ విడుదల చేసిన కంబైన్డ్ జియో సైన్స్ నోటిఫికేషన్కు దరఖాస్తు చేసింది. తొలి ప్రయత్నంలో ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్లో మంచి స్కోర్ సాధించింది. కానీ ఇంటర్వ్యూలో విఫలమైంది. బాధలోనే పీజీ పూర్తి చేసి, తిరిగి ఇంటికి వచ్చానని అంటోంది.
"ఇంటర్ వరకు స్టేట్ బోర్డులో చదివాను. అలాంటిది సెంట్రల్ సిలబస్ చదవటానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. ప్రొఫెసర్స్ చెప్తున్నప్పటికీ నాకు అర్థం కాలేదు. ఎంఎస్సీ చదివిన రెండు సంవత్సరాలు చాలా కష్టపడ్డాను. జియోలజీ అనే సబ్జెక్టు పై నాకు అవగాహన లేదు. అయినా నేర్చుకోవడం కోసం కష్టపడ్డాను. అక్కడి సిలబస్ యూపీఎస్సీకి సరిపోయే రీతిలో ఉంటుంది. యూపీఎస్సీలో వంద సర్వీసులపై పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంది. పల్లె ప్రాంతాల వారికి ఈ విషయం తెలీదు. ప్రతి సంవత్సరం ఈ పరీక్షలు జరుగుతాయి. తక్కువ సీట్లే ఉంటాయి. అయినా ప్రతి ఏటా పరీక్ష రాస్తే తప్పకుండా ఏదో ఓ రోజు ఉద్యోగం సాధిస్తానని నమ్మాను. అదే పట్టుదలతో ఉద్యోగం సాధించాను." - సంధ్య, హైడ్రోజియాలజిస్ట్
ఆల్ ఇండియా 29వ స్థానం : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధిస్తేనే కుటుంబ పరిస్థితులు మారుతాయని గట్టిగా నమ్మింది సంధ్య. బాగా చదివి 2024లో యూజీసీ నెట్లో జూనియర్ రిసెర్చ్ ఫెలోషిఫ్కు అర్హత సాధించింది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పీహెచ్డీ జియోలజీలో అడ్మిషన్ తీసుకుని రోజుకు 13 గంటలు చదివింది. యూపీఎస్సీ కంబైన్డ్ జియో సైన్స్-2025 పరీక్షలో ఆల్ ఇండియా 29వ స్థానం సాధించి హైడ్రో జియాలజిస్ట్గా కేంద్ర సర్కార్ కొలువు సాధించిందీ సంధ్య.
సాధించేవరకు వదలకుండా ప్రయత్నం : ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వ కొలువు సాధించిన వాళ్లు తమ కుటుంబంలో ఎవరూ లేరని, అలాంటిది తమ బిడ్డకు రావడంతో సంతోషంగా ఉందని చెబుతున్నారు తల్లిదండ్రులు. అక్క సంధ్యను ప్రేరణగా తీసుకొని బాగా చదివి తానూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధిస్తానని అంటోంది చెల్లి స్పందన. ఒకే లక్ష్యాన్ని ఎంచుకొని, దాన్ని సాధించేవరకు వదలకుండా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉండాలని సంధ్య సక్సెస్ స్టోరీ చెబుతోంది.
YUVA : మూడేళ్లలో రోజుకు 14 గంటల కఠోర శ్రమ - గ్రూప్-1లో ఎంపీడీవోగా కొలువు
YUVA : లక్ష్యాలకు అడ్డుకాని పెళ్లి, పిల్లలు - ఏకంగా 5 ప్రభుత్వ కొలువులు సాధించిన వరంగల్ యువతి