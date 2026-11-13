ఐకేపీ కేంద్రాల జాడలేదు - దళారులను ఆశ్రయించి దగా పడుతోన్న రైతన్న
Siddipet Farmers Paddy procurement Problem: సిద్దిపేట జిల్లాలోని శనిగరం గ్రామ రైతులు అక్కడి ఐకేపీ సెంటర్లు ప్రారంభం కాకపోవటంతో ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తక్కువ ధరకే దళారులకు అమ్ముకుంటున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Published : November 13, 2026 at 12:32 PM IST
ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు పొద్దస్తమానం పుడమి తల్లితో పెనవేసుకున్న బంధం రైతన్నది. ఎండనక, వాననక, రాత్రనకా, పగలనకా ఆరుగాలం కష్టపడుతూనే ఉంటాడు. దేశానికి వెన్నెముకగా చెప్పుకునే ఆ రైతన్నకు మాత్రం అరిగోస తప్పడం లేదు. పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర లేదంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న సిద్దిపేట జిల్లా కోహెడ మండలంలోని రైతుల దీనస్థితిపై ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
పట్టించుకోని ప్రభుత్వం
ఎదుటివారి కడుపు నింపడం కోసం తనువులోని శక్తినల్లా ధారపోసే ఉదార మనస్తత్వం రైతులది. కానీ ప్రభుత్వాల చిన్న చూపో, దళారుల ఆగడాలతోనే తెలియదు కానీ అన్నదాత ఎప్పుడూ ఆగమవుతూనే ఉన్నాడు. ప్రకృతి ప్రకోపించినా, ప్రభుత్వాలు పక్క చూపు చూసినా చివరకు నష్టపోయేది రైతన్నే. మట్టి తల్లిని నమ్ముకున్న ఆ అమాయక మనసులను దళారులు దోచేస్తున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు. సిద్దిపేట జిల్లా కోహెడ మండలంలోని శనిగరం గ్రామంలోనూ ఇదే పరిస్థితి ప్రస్ఫుటికరిస్తుంది. కష్టపడి పండించిన పంటను రైతు తక్కువ ధరకే విక్రయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి దాపురించిందని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"ఐకేపీలో వడ్లు పోసి దాదాపు 5 రోజులు అవుతోంది. అప్పటి నుంచి ఐకేపీ వాళ్లు ఇక్కడకు ఒక్కసారి కూడా రాలేదు. ఇప్పటికే చాలా మంది రైతులు దళారులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. వాళ్లు ఇష్టమొచ్చిన ధరకు కొనుక్కునిపోతున్నారు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కొందరు రైతులు అమ్ముకుంటున్నారు. ఐకేపీ వాళ్లు మా దగ్గరకు వచ్చి మేము కొంటామని మాత్రం చెప్పడం లేదు. తక్కువ రేటైనా రైతులు దళారులకే అమ్ముకుంటున్నారు. ఐకేపీ ఇంకా వడ్లు కొనటం లేదు" - రైతులు
తక్కువ ధరకు విక్రయాలు
వరి పంటకు ప్రభుత్వం రూ.2,460గా మద్దతు ధర నిర్ణయించింది. దీనికి బోనస్ రూ.500 అదనం. రెండూ కలిపితే రైతుకు క్వింటాల్కు రూ.2960 వరకు ధర వస్తుంది. అయితే ఐకేపీ కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభం కాకపోవడంతో దళారులు రూ.2,300 నుంచి రూ.2,350కే వడ్లు కొంటున్నారు. కోతల సీజన్ ఆరంభంలో చాలా ఎక్కువ ధర చెల్లించి కొనుగోళ్లు చేసినప్పటికీ, ప్రస్తుతం వాటిని కొన్న నాథుడే లేడని వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వం వీలైనంత త్వరగా ఐకేపీ కేంద్రాలను ప్రారంభించాలని శనిగరం రైతులు కోరుతున్నారు. పంటకు మద్ధతు ధర చెల్లించి, వీలైనంత తొందరగా ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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