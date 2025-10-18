ETV Bharat / state

ఆటో కార్మికులకు ఆర్థిక భరోసా - వరంలా మారిన సిద్ధిపేట ఆటోక్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ

ఆటోడ్రైవర్లకు వరంలా మారిన సిద్ధిపేట ఆటోక్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ - సంఘం ద్వారా కార్మికులకు అండగా నిలుస్తున్న వైనం - మాజీ మంత్రి హరీశ్​రావు చొరవతో ఏర్పాటు

AUTO DRIVERS COOPERATIVE SOCIETY
Story on Siddipet Auto Drivers Cooperative Society (EENADU)
ETV Bharat Telangana Team

October 18, 2025

Story on Siddipet Auto Drivers Cooperative Society : ఆటో కార్మికుల జీవనశైలి మార్చేందుకు మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు తీసుకున్న ప్రత్యేక చొరవ సత్ఫలితాలను అందిస్తోంది. 2019లో 21 మందితో మొదలైన సిద్దిపేట ఆటో క్రెడిట్‌ కోఆపరేటివ్‌ సొసైటీ ఆరు సంవత్సరాల్లో ఎంతో పురోగతి సాధించింది. ప్రస్తుతం ఆ సంఘంలో 1,520 సభ్యులు కొనసాగుతున్నారు. సంస్థ ఆవిర్భావం ముందు వరకు పట్టణంలో అత్యధిక శాతం ఆటోవాలాలు ప్రైవేటుగా తీసుకున్న లోన్​లకు వడ్డీ చెల్లించేందుకు సరిపోయేది. ఆ కష్టాల నుంచి వారిని గట్టెక్కించి సంఘటిత శక్తిగా ముందుకు సాగేలా సొసైటీని ప్రారంభించాలని యోచించిన సొసైటీ అధ్యక్షుడు పాల సాయిరాం హరీశ్‌రావును సంప్రదించారు.

పొదుపు చేయడాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ : సంస్థ మూలధనానికి బ్యాంకులను ఆశ్రయించగా, చివరికి నిరాశే మిగిలింది. దీంతో హరీశ్‌రావు తన సొంత స్థలాన్ని తనఖా పెట్టి సిద్దిపేట డీసీసీబీ బ్యాంకులో రూ.45 లక్షల వరకు లోన్​ను మంజూరు చేయించారు. తద్వారా మూలనిధిని పెద్దమొత్తంలో సమీకరించినట్లయింది. ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న రుణంలో రూ.5 లక్షలు బ్యాంకుకు తిరిగి చెల్లించారు. ప్రతి నెలా సభ్యుడు రూ.110 చొప్పున పొదుపు చేస్తున్నారు. రూ.10 సంక్షేమ నిధి, రూ.100 పర్సనల్ అకౌంట్​లో జమవుతున్నాయి.

AUTO DRIVERS COOPERATIVE SOCIETY
ఆటోవాలాకు అండగా నిలుస్తోన్న సొసైటీ (EENADU)

15 కుటుంబాలకు భరోసా : రెండుసార్లు ఆటో కార్మికులకు యూనిఫాంలు అందించారు. వారి కుటుంబాల్లోని మహిళలకు చీరలను పంపిణీ చేశారు. ఆడబిడ్డ పెళ్లికి ఆటో లక్ష్మి పేరిట రూ.5 వేల కట్నంను అందిస్తున్నారు. అలా ఇప్పటి వరకు దాదాపు 86 మందికి అండగా నిలిచారు. ఏటా హరీశ్‌రావు కార్మికులందరికీ తన సొంత డబ్బులతో జీవిత బీమా (ఇన్సూరెన్స్​) చెల్లిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు పలు కారణాలతో చనిపోయిన 14 మందికి రూ.2 లక్షల చొప్పున, ఒకరికి రూ.4 లక్షలు బీమా సొమ్మును అందించారు. కార్మికులకు ఆటల పోటీలను నిర్వహిస్తున్నారు. వారి పిల్లలను ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో చేర్పించేందుకు ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తున్నారు. 400 మందికి ఉచితంగా డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సులను ఇప్పించారు. స్టీల్‌ టిఫిన్‌ బాక్సులు, వాటర్‌ బాటిళ్లను కూడా పంపిణీ చేశారు.

ఆటో డ్రైవర్ల ఇబ్బందులు : రాష్ట్రంలో ఎంతోమంది ఆటోలను నడుపుతూ తమ కుటుంబాలను పోషిస్తున్నారు. అయితే ఇటీవల కాలంలో వాటి సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. మరోవైపు ఉచిత బస్సు పథకం ప్రభావం కొంత వరకు ఆటో డ్రైవర్లపై పడింది. మహిళలంతా బస్సులకే వెళ్తుండటంతో తమకు డిమాండ్ తగ్గిపోయిందని కొంతమంది ఆటోడ్రైవర్లు వాపోయిన విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల కాలంలో పలువురు ద్విచక్ర వాహనాలను కూడా అధికంగా కొనుగోలు చేస్తుండటంతో ఆటోలు ఎక్కేవారి శాతం తగ్గిందనే చెప్పాలి. దీంతో దీనిని జీవనాధారంగా మలుచుకున్నవారు కొన్ని ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆటో నడపడం ద్వారా వచ్చే ఆదాయం అంతంత మాత్రమే ఉండటంతో బతుకు బండిని ఏవిధంగా నడిపించాలో తెలియక ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరోవైపు పెట్రోల్​, డీజిల్ రేట్లు కూడా పెరుగుతున్నాయి. కనీస టికెట్లు లేకుండా వాహనాన్ని నడిపితే తమకు గిట్టుబాటు కావట్లేదని వారు వాపోతున్నారు. అలాంటి వారికి ఈ క్రెడిట్ కోపరేటివ్ సొసైటీలు అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయనడంలో సందేహం లేదు.

'ఆ ఆటోలు అయిపోయాయండి - ఓ రూ.60 వేలు ఇవ్వండి మీరు కోరుకున్న బండి ఇప్పిస్తా'

