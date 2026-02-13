కళలకు పుట్టినిల్లు కూచిపూడి - దేశ, విదేశాల్లోనూ విశేష ఆదరణ

ETV Bharat / state

February 13, 2026

Siddhendra Kalakshetram in Krishna District: కృష్ణా జిల్లా కూచిపూడి గ్రామంలో కూచిపూడి నృత్యరీతులు జనించింది. 1961వ సంవత్సరంలో భాగవతులు వేదాంతం పార్వతీశం, సత్యనారాయణ శర్మ, చింతా కృష్ణమూర్తి, వెంపటి పెద సత్యం, వెంపటి చిన సత్యం, బందా కలకలింగేశ్వవరావులు సంయుక్తంగా శ్రీ సిద్ధేంద్ర కళాక్షేత్రాన్ని స్థాపించి 25 ఏళ్ల పాటు ఎందరో కూచిపూడి నాట్యాచార్యులను తీర్చిదిద్దారు.

కూచిపూడి నృత్యరీతులను విశ్వవ్యాప్తం చేయాలనే సంకల్పంతో 1989వ సంవత్సరంలో దివంగత ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారకరామారావు సహకారంతో కళాక్షేత్రాన్ని తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో విలీనం చేశారు. 1996లో ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ చింతా రామనాథం యక్షగానం కోర్సు, మాస్టర్ ఆఫ్ ఫర్ఫార్మింగ్, (ఎంపీఏ) ఆర్ట్స్​ పీజీ కోర్సు, నాలుగు, రెండేళ్ల డిప్లొమా కోర్సులను ఏర్పాటు చేశారు. దీని ఫలితంగా ఎంతో మంది విద్యార్థులు శిక్షణను పొంది ఏపీలోనే కాకుండా దేశ విదేశాల్లో నాట్యాచార్యులుగా, నర్తకులుగా పేరు ప్రఖ్యాతలను సంపాదించారు.

నాట్య పరీక్షలు మే నెలలో : రాజమహేంద్రవరంలో ఉన్నటువంటి శ్రీ పొట్టిశ్రీరాములు విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో ఈ ఏడాది మే నెలలో అన్ని ప్రభుత్వ సంగీత, నృత్య కళాశాలల్లో, పాఠశాలల్లో ఉన్న సర్టిఫికెట్​, డిప్లొమా తదితర కూచిపూడి నాట్య కోర్సుల్లో చదివే విద్యార్థులకు వార్షిక పరీక్షలు జరగనున్నాయి. దీన్ని గమనించి విద్యార్థులు ఈ నెల 28 లోపు పరీక్ష ఫీజును చెల్లించాలి. మరింత సమాచారం కోసం ఆయా కాలేజీ ప్రధానాచార్యులు, పాఠశాలల ప్రధానాచార్యులను సంప్రదించాలని కూచిపూడి కళాపీఠం ప్రధానాచార్యులు డాక్టర్ ముసుగు శ్రీనివాసరావు ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

ప్రతి ఒక్కరి మదిలో మెదిలేలా : కూచిపూడిలోకి ప్రవేశించగానే ఆహ్లాదమైన వాతావరణం ప్రతి ఒక్కరిలో మెదిలే రీతిలో ఈ గ్రామాన్ని రూపుదిద్దే విధంగా కూటమి కృషి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. ముఖ్యంగా గురు శిష్య పరంపరను కొనసాగించే విధంగా వారసత్వ కుటుంబాలకు ప్రోత్సాహాన్ని అందిచడమే కాకుండా వీరికి అవసరమైన ఆర్థిక సాయాన్ని అందించాలన్నదే దీని ప్రధానోద్దేశం.

ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టర్‌ డీకే బాలాజీ సూచనల మేరకు కూచిపూడి అగ్రహారంలో వ్యక్తిత్వ వికాసం, బ్రాండింగ్, మార్కెటింగ్‌ తదితరాలను చేసేందుకు రూపకల్పనలతో పాటుగా కూచిపూడి గ్రామానికి వచ్చే సందర్శకులకు విడిది గృహాలను సైతం పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖల అధికారులు పరిశీలించారు. కూచిపూడి నాట్య దుస్తులు, జడలు, గిల్టు నగలు, గజ్జలు వంటి ఇతర వస్తువులను తయారు చేయించి వారి జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచేందుకు అన్ని విధాలా చర్యలను తీసుకుంటుంది.

కూచిపూడి గ్రామాన్ని ఆర్థికంగా మరింత అభివృద్ధి చేసి తద్వారా ఆదాయ వనరులను పెంపొందించే విధంగా కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రీయ గ్రామ స్వరాజ్‌ అభియాన్‌ కింద రూ.5 కోట్లను మంజూరు చేసింది. దీని ద్వారా కూచిపూడి నాట్యకళకు ప్రాణం పోసేందుకు, తిరిగి పూర్వ వైభవాన్ని తీసుకొచ్చేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని కలెక్టర్‌ బాలాజీ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. ఈ నిధులతో కేరళలోని కళామండలం, అదే విధంగా కర్ణాటకలోని నృత్య గ్రామం మాదిరిగా కూచిపూడిలో ఒక స్వతంత్ర సంస్థను నెలకొల్పి దాంతో సకల కార్యకలాపాలను శాశ్వతంగా నిలిచేలా సమగ్ర ప్రాజెక్టును రూపొందించేెందుకు శ్రీకారం చుట్టారు.

ప్రతి ఒక్కరిలో మెదిలేలా కీర్తి చాటేలా' - కూచిపూడి అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం ఫోకస్

కూచిపూడిలో గిరిజన బిడ్డల ప్రతిభ- దేశ విదేశాల్లో అద్భుత ప్రదర్శనలు

