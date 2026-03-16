సినీనటి ప్రత్యూష మృతి కేసు - కోర్టులో లొంగిపోయిన సిద్ధార్థరెడ్డి
నాంపల్లి కోర్టులో లొంగిపోయిన ప్రత్యూష మృతి కేసు దోషి సిద్ధార్థ రెడ్డి - సిద్ధార్థ రెడ్డిని చంచల్గూడ జైలుకు తరలించిన పోలీసులు - సిద్ధార్థ రెడ్డి 4 వారాల్లోపు లొంగిపోవాలంటూ ఆదేశించిన సుప్రీంకోర్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 10:20 PM IST
Siddhartha Reddy Surrenders in Nampally Court on Pratyusha Death Case : ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంచలనం రేపిన సినీనటి ప్రత్యూష మృతి కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ప్రత్యూష మృతి కేసులో దోషి సిద్ధార్థ రెడ్డి హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి కోర్టులో లొంగిపోయాడు. గత నెల సిద్ధార్థ రెడ్డి లొంగిపోవాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల జారీ చేసింది. ఈ మేరకు 24 ఏళ్ల తర్వాత నిందితుడు అమెరికా నుంచి వచ్చి నాంపల్లి కోర్టులో లొంగిపోయాడు. 2002 ఫిబ్రవరి 23 న సిద్ధార్థ రెడ్డి, ప్రత్యూష కూల్డ్రింక్లో పురుగుల మందు తాగారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రత్యూష మృతి చెందగా సిద్ధార్థ రెడ్డి కోలుకున్నారు. ప్రత్యూషది ఆత్మహత్య కాదు హత్య అంటూ ఆమె తల్లి న్యాయపోరాటానికి దిగారు.
సిద్ధార్థ రెడ్డిని చంచల్గూడ జైలుకు తరలింపు : దీంతో ప్రత్యూష ఆత్మహత్య చేసుకనేలా సిద్ధార్థరెడ్డి ప్రేరేపించాడని 5 సంవత్సరాల జైలుశిక్ష విధిస్తూ ట్రయల్ కోర్టు తీర్పును ఇచ్చింది. ట్రయల్ కోర్టు విధించిన ఐదేళ్ల జైలు శిక్షను హైకోర్టుల 2 సంవత్సరాలకు తగ్గించింది. హైకోర్టు తీర్పును సవాల్ చేస్తూ సిద్ధార్థ రెడ్డి సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాడు. హైకోర్టు తీర్పును సమర్థిస్తూ ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు సిద్ధార్థ రెడ్డి పిటిషన్ను కొట్టేసింది. 4 వారాల్లోపు లొంగిపోవాలంటూ ఆదేశించింది. లొంగిపోయిన సిద్దార్థరెడ్డిని పోలీసులు చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు.
అసలేదం జరిగింది : ప్రత్యూష, సిద్ధార్థ రెడ్డి హైదరాబాద్ ఎస్ఆర్నగర్లోని ఓ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ చదువుకుంటున్న సమయంలో ప్రేమలో పడ్డారు. ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి అయిన తరువాత సిద్ధార్థ రెడ్డి ఇంజినీరింగ్కు వెళ్లాడు. ప్రత్యూష మాత్రం సినిమాల్లోకి వెళ్లారు. ఇద్దరి పెళ్లికి ప్రత్యూష తల్లి మొదట వ్యతిరేకించింది. ఆ తర్వాత వారిద్దరి వివాహానికి అంగీకరించారు. సిద్ధార్థ రెడ్డి తల్లి మాత్రం ఆ అమ్మాయిని వివాహం చేసుకుంటే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని హెచ్చరించడం జరిగింది. దీంతో వారి పెళ్లికి అడ్డంకిగా మారింది. ఆ విషయాన్ని సిద్ధార్థ రెడ్డి 2002 సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 23న ఫోన్ ద్వారా ప్రత్యూషకు జరిగిన విషయం తెలియజేశాడు. సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో పంజాగుట్టలో బ్యూటీపార్లర్లో ఉన్న ప్రత్యూషను వెంటబెట్టుకొని కారులో బయటికి వెళ్లాడు. రాత్రి 7.30 నుంచి 8 గంటల మధ్యలో ఇద్దరూ ప్రాణాపాయస్థితిలో బంజారాహిల్స్లోని కేర్ ఆసుపత్రికి వచ్చి చేరారు. ప్రత్యూష 24వ తేదీన మృతి చెందారు. సిద్ధార్థ రెడ్డి మార్చి 9న డిశ్ఛార్జి అయ్యాడు.