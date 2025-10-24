ETV Bharat / state

డిగ్రీ పూర్తి కాకుండానే ఏఐ కంపెనీలో ఉద్యోగం - నెలకు రూ.లక్ష జీతం

12 ఏళ్లకే డేటా సైంటిస్ట్‌గానూ - ఇంటర్‌ నుంచి ఏఐ దిశగా అడుగులు - డిగ్రీ కూడా పూర్తి కాకుండానే నెలకు రూ.లక్ష వేతనంతో ఉద్యోగం

Story on Siddharth Srivastav Pilli in Tenali
Story on Siddharth Srivastav Pilli in Tenali (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Story on Siddharth Srivastav Pilli Data Scientist and Software Employee in Tenali : ప్రపంచం టెక్నాలజీతోనే పరుగులు పెడుతోంది. ఏ రంగంలోనైనా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లాలంటే వాటిపై మనకు అవగాహన ఎంతో అవసరం. వాటిలోని మెలకువలు మన సొంతం అయితే చాలు వయస్సుతో పనిలేదనడానికి ఉదాహరణగా ఈ అబ్బాయి గురించి చెప్పవచ్చు.

బెంగళూరులోని ‘స్మాలెస్ట్‌ ఏఐ’ సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీ అది. చిన్న వయస్సులోనే రంగంలో దూసుకుపోతున్నాడు. సాఫ్ట్‌వేర్‌ నిపుణులతో కలిసి ఓ 17 ఏళ్ల పిల్లవాడు పని చేస్తూ అందరినీ అబ్బుర పరుస్తున్నాడు. అతని పేరు ‘పిల్లి సిద్ధార్థ శ్రీవాత్సవ్‌’. డిగ్రీ కూడా పూర్తి కాకుండానే నెలకు రూ.లక్ష జీతంతో ఉద్యోగం సంపాదించాడు. నేటి యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు. టోరి రేడియో ద్వారా శుక్రవారం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వారికి తన ప్రస్థానం, కృత్రిమ మేధ గురించి వివరించనున్నాడు.

కుటుంబ నేపథ్యం : తెనాలికి చెందిన రాజా, మానస దంపతుల కుమారుడు శ్రీవాత్సవ్‌. దంపతులిద్దరూ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగులుగా హైదరాబాద్‌లో స్థిర పడ్డారు. వారు కంప్యూటర్ల ముందు పని చేస్తున్న క్రమంలో సిద్ధార్థకు వాటిపై ఆసక్తి పెరిగింది. దీంతో తల్లిదండ్రులు ఆ దిశగా ప్రోత్సహించారు. ఏడో తరగతిలోకి వచ్చేసరికి సొంతంగా వీడియో గేమ్‌ తయారు చేశాడు. శ్రీవాత్సవ్ పలు ఆవిష్కరణలతో బాల మేధావిగా గుర్తింపు పొందాడు.

12 ఏళ్లకే డేటా సైంటిస్ట్‌గా : శ్రీవాత్సవ్ 12 సంవత్సరాల వయస్సులోనే ఓ కంపెనీలో రూ.20 వేల వేతనంతో ఉద్యోగం సాధించాడు. అంతేకాదండోయ్ ఈ అబ్బాయి అతి చిన్న వయసులోనే డేటా సైంటిస్ట్​గానూ చరిత్ర సృష్టించాడు.

ఇంటర్‌ నుంచి ఏఐ దిశగా : ఓ వైపు ఇంటర్‌ చదువుతూనే, మరో పక్క నాలుగు అంకుర కంపెనీలకు ప్రాజెక్టులను సిద్ధం చేయడంలో సహకారం అందించాడు. వాటిల్లో వాటాను దక్కించుకున్నాడు. యాప్‌ తయారీపై శ్యామ్‌సంగ్‌ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన పోటీల్లో పాల్గొన్నాడు. వరల్డ్‌ టాప్‌ 10లో ఒకడిగా నిలిచాడు శ్రీవాత్సవ్.

ఏఐ యాప్ రూపకల్పన : అమెరికాలో చదువుకోవాలనుకునే వారి కోసం అక్కడి యూనివర్సిటీలు అందించే కోర్సులు, ఫీజులు, ఉపకార వేతనాలు, బ్యాంకు రుణాలు మొదలైన సమాచారాన్ని అందించేందుకు వీలుగా ‘ఏఐ కౌన్సిలర్‌’ యాప్‌ తయారు చేశాడు. దీని సహాయంతో విద్యార్థులు వారికి కావాల్సిన విషయాలు గురించి సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.

ఈ క్రమంలోనే శ్రీవాత్సవ్ 2 నెలల కిందట బెంగళూరుకు చెందిన ఓ ప్రముఖ ఏఐ కంపెనీలో ఉద్యోగం సాధించాడు. రూ.40 లక్షల వార్షిక ప్యాకేజితో కూడిన ఉద్యోగంలో తొలి 6 నెలలు రూ.లక్ష వేతనంతో నైపుణ్యాల విశ్లేషణ దశలో అందరూ అబ్బురపడే పని తీరుతో ముందుకు సాగుతున్నాడు. భవిష్యత్తులో సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీ పెట్టడం తన కల అని చెబుతున్నాడు.

