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సముద్రమార్గమే స్మార్ట్ కనెక్టివిటీ - భోగాపురానికి ఫెర్రీ పెడితే లేదు వర్రీ

భోగాపురానికి ప్రత్యామ్నాయ రవాణా మార్గం - సముద్రమార్గం మేలంటున్న నిపుణులు - 20లోగా విమానాశ్రయం ప్రారంభం!

Alternative Transport Route To Bhogapuram
Alternative Transport Route To Bhogapuram (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 10:55 AM IST

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SIDAR Experts on Ferry Service : భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి విశాఖ నుంచి వేగవంతమైన రవాణా వ్యవస్థ అవసరం. రోడ్డు రవాణాపై ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి సముద్రమార్గంలో ఫెర్రీ లేదా స్పీడ్‌బోట్ల రవాణా సరైన ప్రత్యామ్నాయమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. విశాఖ నుంచి ఎయిర్​పోర్ట్​కి 45 నుంచి 45 కిలోమీటర్ల దూరం. కార్లు, ఇతర వాహనాల్లో సుమారు 1.45 గంటల నుంచి 2 గంటలు పడుతోంది.

ప్రయాణసమయం తగ్గించడానికి విమాన ప్రయాణికులకు విశాఖ ఫిషింగ్‌ హార్బర్, పోర్టు, రుషికొండ నుంచి భోగాపురం సమీప తీరానికి సముద్రమార్గంలో ఫెర్రీ సేవలు వినియోగించుకోవచ్చు. స్పీడ్‌ ఫెర్రీలు, క్రూజ్‌ బోట్ల ద్వారా అరగంటలో 46 కిలోమీటర్లు చేరుకోవచ్చు. ఫెర్రీ ప్రయాణం పర్యాటకరంగ ప్రగతికి ఊతమవుతుంది. ఫెర్రీలోనే తాజా వంటకాలు అందించవచ్చు.

భోగాపురం విమానాశ్రయం కనెక్టివిటీపై అధ్యయనం చేసిన సిడార్‌ (సొసైటీ ఫర్‌ ఇంటిగ్రేటెడ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అండ్‌ రీసెర్చ్‌) సంస్థ తరఫున అధ్యక్షుడు ప్రొఫెసర్‌ కె.సి.రెడ్డి ఇటీవల విశాఖలో నివేదికను విడుదల చేశారు. నగరం నుంచి విమానాశ్రయానికి, అక్కడి నుంచి నగరానికి రావాలంటే రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పారు. ప్రత్యామ్నాయంగా సముద్రమార్గాన్ని ఎంచుకుంటే మేలని కె.సి.రెడ్డి సూచించారు.

పరిశీలనలో పలు ప్రతిపాదనలు : భోగాపురం విమానాశ్రయానికి సమీపంలో భీమిలి, ములకొద్దు, కంచేరు, చింతపల్లి తీరం ఉన్నాయి. సీప్లేన్‌ టెర్మినల్స్, ప్యాసింజర్‌ జెట్టీలు అభివృద్ధి చేసే ప్రతిపాదనలు ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉన్నాయి. కంచేరు తీరంలో జెట్టీ నిర్మిస్తే అక్కడి నుంచి 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లో భోగాపురం ఎయిర్​పోర్ట్​కు చేరుకోవచ్చు. విశాఖ పోర్ట్‌ కంటెయినర్‌ టెర్మినల్‌ నుంచి భోగాపురం వరకు విస్తరించనున్న తీర రహదారికి సమాంతరంగా సముద్రమార్గంలో రవాణాను అనుసంధానిస్తే మేలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఫెర్రీలు సురక్షితంగా ఆగడానికి విశాఖ, భోగాపురం తీరాల్లో అత్యాధునిక ప్యాసింజర్‌ టెర్మినల్స్, జెట్టీలు నిర్మించాలని ప్రవాస భారతీయుడు గోవింద్ వివరించారు. ఫెర్రీ దిగిన తర్వాత తీరం నుంచి నేరుగా విమానాశ్రయం టెర్మినల్‌కు చేరుకునేలా ప్రత్యేక ఫీడర్‌ బస్సులు లేదా కనెక్టింగ్‌ రోడ్డు అభివృద్ధి చేయాలన్నారు.

Bhogapuram Airport Updates : జులైలోనే భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం ఉంటుందని అధికారవర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ప్రధాని నరేంద్రమోదీ సోమవారం నుంచి 11 వరకు విదేశీ పర్యటన చేయనున్నారు. 20 నుంచి పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు జరగనున్నాయి. విదేశీ పర్యటన ముగిశాక 20 లోగా ప్రధాని భోగాపురం పర్యటన షెడ్యూల్‌ విడుదల చేస్తారని తెలుస్తోంది.

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