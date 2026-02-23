ఖమ్మం జిల్లాలో విశిష్ట అతిథుల సందడి - ఆ గ్రామానికి అదృష్టంగా మారిన ఎర్ర కాళ్ల కొంగలు
ఖమ్మం జిల్లా చింతపల్లిలో సందడి చేసిన సైబీరియా పక్షులు - గత నాలుగేళ్లుగా సైబీరియా కొంగలు రాలేదన్న గ్రామస్థులు - ఈ ఏడాది మళ్లీ వలస వచ్చాయని గ్రామస్థుల హర్షం
Siberian Birds Return to Khammam : ఈ భూభాగమంతా తమదే అని భావించే జీవనం వాటిది. అత్యంత శీతల ప్రాంతంలో జీవించి పిల్లలను పెట్టేందుకు ఉష్ణమండల ప్రాంతానికి తరలివస్తాయి. వేసవిలో అత్యంత వేడి ప్రాంతంలో ఉండి గుడ్లు పెట్టి, పిల్లలు పుట్టాక తిరిగి తమ ప్రాంతమైన సైబీరియాకు వెళ్తుంటాయి. వందేళ్లకు పైగా ఖమ్మం జిల్లా చింతపల్లి గ్రామానికి అతిథులుగా వస్తూ స్థానికులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్న సైబీరియా కొంగలపై ఆసక్తికర కథనం.
రష్యాకు చెందిన ఈ పక్షులను స్థానికంగా ఎర్ర కాళ్ల కొంగలుగా పిలుస్తుంటారు. పెయింటెడ్ స్టాక్ అనేది వీటి శాస్త్రీయ నామం. ఇవి ప్రతి ఏడాది జనవరిలో సైబీరియా నుంచి ఖమ్మం జిల్లా చింతపల్లికి వస్తుంటాయి. గుడ్లు పెట్టి, తమ పిల్లలను పెద్ద చేసి తిరిగి వెళ్లిపోతుంటాయి. కొన్ని ఏళ్లుగా ఇదే జరుగుతుండటంతో గ్రామస్థులు వీటిని తమ అతిథులుగా భావిస్తున్నారు.
విశిష్ట అతిథులుగా భావిస్తున్న గ్రామస్థులు : సైబీరియా కొంగలు తమ గ్రామానికి వలస వచ్చిన ఏడాది పంటలు బాగా పండుతాయని గ్రామస్థులు తెలిపారు. అయితే గత నాలుగేళ్లుగా సైబీరియా కొంగలు రాలేదన్న గ్రామస్థులు, ఈ ఏడాది మళ్లీ వలస వచ్చాయని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. కానీ కోతులు కొంగల గూళ్లను నాశనం చేస్తున్నాయని, గుడ్లను పగులగొడుతున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అటవీ శాఖ అధికారులు స్పందించి, కోతులను తరిమే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. మూడు వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి, తమ గ్రామానికి వచ్చిన విశిష్ట అతిథులకు ఎవరూ ఇబ్బందులు కలిగించకుండా చూడాలని గ్రామస్థులు అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
"మా ఊరికి సైబీరియా పక్షులు వందేళ్ల క్రితం నుంచి వస్తున్నాయి. ఇక్కడకు ఏటా జనవరిలో వలస వచ్చి జూన్లో సంతానోత్పత్తి చేసుకుని తిరిగి వెళ్లిపోతాయి. అయితే ఇక్కడ కోతుల బెడద ఎక్కువగా ఉంది. కొంగలు పెట్టిన గుడ్లను కోతులు తినడం, గూళ్లు పాడు చేయడం లాంటివి చేస్తున్నాయి. గుడ్లను వానరాలు తినకుండా వాటిని కాపాడలేకపోతున్నాం. ఫారెస్ట్ శాఖ వారు తగు చర్యలు చేపట్టాలి. ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు చెరువుల్లోకి నీరు విడుదల చేసి వాటి సంరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నాం. ఈ ఊరు ప్రజలు వాటిని లక్ష్మీగా భావిస్తారు. అవి రాని సంవత్సరం కరవుగా వస్తుంది. వర్షాలు పడవు. అవి వచ్చిన యేడు పంటలు సమృద్ధిగా పండుతాయి."- స్థానికులు
శతాబ్దాలుగా ప్రతి ఏటా విదేశీ వలస పక్షుల రాక కోసం చింతపల్లి గ్రామస్థులు ఎదురు చూస్తుంటారు. పక్షులను ఊరి వాళ్లంతా అతిథులుగా భావించి, పవిత్రంగా చూస్తూ ఎటువంటి హాని కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తుంటారు. పక్షులు రావడం వల్ల గ్రామస్థులకు పాడిపంటలు, ఆరోగ్యం చేకూరుతుందని, పక్షులు రాకపోతే ఏదో కరవు కచ్చితంగా సంభవిస్తుందని గ్రామస్థులు నమ్ముతున్నారు.
"కొన్ని పైలట్ కొంగలు ఇక్కడకు వచ్చి నివాస యోగ్యత, ఆహార లభ్యత వంటివి అనుకూలంగా లేకపోవడం వల్ల తిరిగి వెళ్లేవి. నాలుగేళ్ల తర్వాత ఈ ఏడాది మళ్లీ చింతపల్లికి సైబీరియా పక్షులు వలస వచ్చాయి. జిల్లా అటవీ అధికారి సిద్ధార్థ విక్రమ్ సింగ్ నిన్న గ్రామస్థులతో కలిసి వీటి ఆవాసాలను పరిశీలించారు. వీటిని ఎలా సంరక్షించాలి అనే దానిపై నివేదిక సమర్పిస్తామని తెలిపారు."- కేవీ రామారావు, అటవీ అధికారి
సైబీరియా కొంగలతో చింతపల్లికి వందేళ్ల అనుబంధం : సైబీరియా నుంచి పక్షులు ఏటా నదులు, సముద్రాలు దాటి సుదూర ప్రాంతం పయనించి చింతపల్లికి వస్తాయి. డిసెంబరు చివరి వారంలో పైలెట్ కొంగలు వచ్చి ఇక్కడ పరిస్థితులు, నివాస యోగ్యత, ఆహార లభ్యత లాంటి పరిస్థితులను పరిశీలించి వెళ్తాయి. అనంతరం జనవరి రెండో వారంలో విదేశీ పక్షుల రాక ప్రారంభమవుతుంది. జనవరి చివరి నాటికి పూర్తిస్థాయిలో కొంగలు చింతపల్లికి చేరుకుంటాయి. ఇక్కడ చింతచెట్లపై గూళ్లను ఏర్పాటు చేసుకొని గుడ్లు పెట్టి, సంతానోత్పత్తి చేస్తాయి. పిల్లలు పెద్దయ్యాక జులైలో పిల్లలతో కలిసి తమ ప్రాంతానికి తిరిగి వెళ్తాయి.
సైబీరియా కొంగలతో చింతపల్లికి వందేళ్లకు పైగా అనుబంధం ఉంది. ఇవి తమ ప్రాంతానికి వచ్చిన ఏడాది వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి పంటలు బాగా పండుతాయని గ్రామస్థులు నమ్ముతారు. 2010, 2011 ఏడాదిలో రెండేళ్ల పాటు ఇవి గ్రామానికి రాలేదు. ఆ రెండేళ్లపాటు కరవు ఛాయలు అలుముకున్నాయి. కరోనా సమయంలోనూ పక్షులు వచ్చి వెళ్లాయి. అప్పటి నుంచి నాలుగేళ్లుగా కొంగలు చింతపల్లికి రాలేదు. తాజాగా ఈ సంవత్సరం రావడంతో గ్రామస్థులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
