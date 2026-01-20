ETV Bharat / state

విద్యార్థినిపై అత్యాచారం కేసు - ఎస్సైకి 10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించిన గుంటూరు కోర్టు

గుంటూరు జిల్లా ప్రత్యేక కోర్టు తీర్పు - నిందితుడికి అనుకూలంగా వాంగ్మూలమిచ్చిన మహిళా ఎస్సై పైనా చర్యలకు ఆదేశం

SI Raviteja to 10 Years in Prison for Cheating on Young Woman (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 10:40 AM IST

3 Min Read
SI Raviteja to 10 Years in Prison for Cheating on Young Woman: సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఓ విద్యార్థినిని పరిచయం చేసుకుని, వివాహం చేసుకుంటానని నమ్మించాడు. ఆమెపై పలు మార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడిన బాపట్ల జిల్లా అమృతలూరు ఎస్సై కుంచాల రవితేజ (30)కు 10 ఏళ్లు జైలు శిక్ష విధిస్తూ గుంటూరు జిల్లా ప్రత్యేక కోర్టు న్యాయమూర్తి ఆర్‌.శరత్‌బాబు నిన్న (సోమవారం) తీర్పు వెలువరించారు. నిందితుడికి అనుకూలంగా వాంగ్మూలం ఇచ్చిన మహిళా ఎస్సై రోజాలతపై శాఖాపరమైన విచారణ జరిపి, చర్యలు తీసుకోవాలని గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీని ఆదేశించారు. ఈ కేసు పూర్వాపరాలు ఇవీ.

అసలేం జరిగిందంటే?

పల్నాడు జిల్లా రెంటచింతల మండలానికి చెందిన ఓ విద్యార్థిని బీఎస్సీ నర్సింగ్‌ పూర్తి చేసింది. ఎయిమ్స్‌లో ఉద్యోగ పరీక్షకు సిద్ధమయ్యేందుకు ఆమె గుంటూరు నగరంలోని ఓ మహిళా హాస్టల్​ (వసతి గృహం)లో ఉండేది. అప్పట్లో గుంటూరు నగరంలోని నగరంపాలెంలో ఎస్సైగా కుంచాల రవితేజ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. సోషల్​ మీడియా ద్వారా ఆమెను పరిచయం చేసుకున్నాడు. తొలుత వివాహం చేసుకుంటానని ఆమెను నమ్మించాడు. నగరంపాలెం పోలీస్‌ స్టేషన్‌ సమీపంలోని ఓ గదికి తీసుకెళ్లాడు. అనంతరం విజయవాడలోని హోటల్‌ గదికి తీసుకెళ్లి, పలుమార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. తర్వాత ఆమె గర్భవతి కావడంతో అబార్షన్‌ చేయించాడు.

కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత మరో మహిళను వివాహం చేసుకోవడానికి సిద్ధం కావడంతో ఆమె అతణ్ని నిలదీసింది. తన సామాజికవర్గం, స్థాయి వేరని రవితేజ తనను బెదిరించారంటూ 2023 మే 7న బాధితురాలు నగరంపాలెం పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో అత్యాచారం, కులదూషణ, మోసం, తదితర నేరాల కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అప్పటి డీఎస్పీ ఉమామహేశ్వరరెడ్డి కేసు దర్యాప్తు చేసి, ఛార్జిషీట్‌ కూడా వేశారు. పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటర్‌ మోబినా బేగం ప్రాసిక్యూషన్‌ నిర్వహించారు. నేరం రుజువు కావడంతో ఎస్సై రవితేజకు 10 ఏళ్లు జైలు శిక్ష, రూ.2,000 జరిమానా విధిస్తూ జడ్జి శరత్‌బాబు నిన్న (సోమవారం) తీర్పు చెప్పారు.

మహిళా ఎస్సైపైనా చర్యలకు ఆదేశం: గుంటూరు అరండల్‌పేట పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఎస్సై కె.రోజాలతపై శాఖాపరమైన దర్యాప్తు నిర్వహిస్తారు. చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా ఎస్పీని ఆదేశిస్తూ న్యాయమూర్తి తీర్పులో ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ కేసు దర్యాప్తులో పాల్గొన్న రోజాలతను సాక్షిగా కోర్టులో ప్రవేశ పెట్టారు. విచారణలో ఆమె ప్రాసిక్యూషన్‌కు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించడంతో పాటు, నిందితుడికి అనుకూలంగా వాంగ్మూలం ఇచ్చారని కోర్టు అభిప్రాయపడింది.

సామాజిక మాధ్యమాల ఉచ్చుల్లో యువత: వాట్సప్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, ఫేస్‌బుక్‌, టెలిగ్రామ్‌ వంటి వేదికలో కపట స్నేహాలు పెంచుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత ప్రేమ పేరుతో మోసం చేస్తూన్నారు. మహిళల పై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు రోజురోజుకూ పెరుగుపోతున్నాయి. రాష్ట్రంలో నమోదైన 438 అత్యాచార కేసుల్లో 201 కేసులు (46.4 శాతం) సోషల్​ మీడియా ద్వారా పరిచయమైన వారు ఎక్కువ. మరో 190 కేసుల్లో (43.8 శాతం) ఇరుగుపొరుగు వారు, సహోద్యోగులు, యజమానులు నిందితులుగా ఉన్నారు. “కేవలం 5 కేసుల్లో మాత్రమే 1 శాతం నిందితులు పూర్తిగా అపరిచితులు ఉన్నారు.

మరోవైపు అత్యాచార కేసుల్లో ఎక్కువగా నిందితులు బాధితులకు తెలిసిన వారే ఉంటున్నారు. ఇదే విషయాన్ని ఇటీవల నేషనల్​ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో (NCRB) 2023 నివేదిక విడుదల చేసింది. ఈ నివేదికలో మరోసారి ఈ విషయాన్ని బహిర్గతం చేసింది. ఎన్​సీఆర్​బీ నివేదిక ప్రకారం ఏపీలో 98.9 శాతం అత్యాచార కేసుల్లో నిందితులు బాధితులకు తెలిసిన వారే ఉంటున్నారని వెల్లడించింది. వీరిలో చాలామంది సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయం అయినవారు. వాట్సప్‌, ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, టెలిగ్రామ్‌ వంటి వేదికల ద్వారా తొలుత స్నేహం పేరుతో ఉచ్చులు వేస్తున్నారు.

