ETV Bharat / state

డబ్బులిస్తావా? - అరెస్ట్​ చేయమంటావా? : ఆ 'సెక్షన్​'తో కాసులు దండుకుంటున్న ఖాకీలు!

35 బీఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ సెక్షన్‌ మాటున బెదిరింపులకు దిగుతున్న పోలీస్ అధికారులు - అరెస్ట్‌ చేయకుండా ఉండేందుకంటూ వసూళ్లు - దొంగతనం కేసులో నిందితుడి నుంచి లంచం డిమాండ్​ చేసి ఏసీబీకి చిక్కిన ఓ ఎస్సై

SI Caught By Acb Officials TG
SI Caught By Acb Officials TG (ANI)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 28, 2026 at 1:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SI Caught By ACB Officials TG : ఓ దొంగతనం కేసులో నిందితుడిని అరెస్టు చేయకుండా ఉండేందుకు ఓ ఎస్సై లంచం డిమాండ్ చేయడంతో బాధితుడు ఏసీబీని ఆశ్రయించారు. ఏసీబీ అధికారుల చొరవతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. మెదక్​ జిల్లాలోని టేక్మాల్ ఎస్సై రాజేశ్​ ఓ దొంగతనం కేసులో నిందితుడిని అరెస్టు చేయకుండా ఉండేందుకు లంచం డిమాండ్​ చేశారు. దీంతో బాధితుడు ఏసీబీని ఆశ్రయించారు. ఎస్సై పోలీస్​స్టేషన్​లోనే రూ.30 వేలు అందుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులు రంగప్రవేశం చేశారు. అనంతరం ఎస్సై పొలాల్లోకి పరుగులు తీశారు. దీంతో ఏసీబీ అధికారులు అతడిని వెంబడించి పట్టుకున్నారు. ఎస్సై ఏసీబీ అధికారులకు చిక్కిన విషయం తెలిసి గ్రామస్థులంతా సంబురాలు జరుపుకున్నారు.

35 బీఎన్​ఎస్​ఎస్​ సెక్షన్​ కింద నోటీస్​ జారీ చేయడం ద్వారా నిందితుడికి అరెస్టు నుంచి మినహాయింపు ఇస్తానంటూ అతడు నిందితులను నమ్మించాడు. వారి నుంచి ఎస్సై లంచం తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులకు పట్టుబడ్డారు. ఇలాంటి ఉదంతాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తరచూ వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి.

అధికారుల అక్రమ బాట : సాధారణంగా పోలీస్​ స్టేషన్లలో కేసులు నమోదు చేసిన తర్వాత నిందితులను అరెస్టు చేసి, కోర్టుల్లో హాజరుపరుస్తారు. అయితే ఏడు సంవత్సరాలలోపు శిక్ష పడే కేసుల్లో పలు సెక్షన్లతో నమోదైన కేసుల్లో నిందితులను రిమాండుకు తరలించవద్దని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. దీనినే అదనుగా తీసుకుని కొందరు పోలీసు అధికారులు అక్రమ బాట ఎంచుకుంటున్నారు. ఈ తరహా కేసుల్లో దర్యాప్తు అధికారి నిందితుడికి 35 బీఎన్​ఎస్​ఎస్ సెక్షన్​ కింద నోటీస్​ జారీ చేసి, సంజాయిషీ కోరవచ్చు. దీనిలో నిందితుడు చెప్పిన జవాబు, చూపించిన ఆధారాలు సంతృప్తికరంగా ఉందని దర్యాప్తు అధికారి భావిస్తే ఈ తరహా కేసుల్లో సరిపోతుంది.

దర్యాప్తు అధికారి విచక్షణపైనే ఆధారం : కేసులో దర్యాప్తు పూర్తయి అభియోగపత్రం దాఖలు చేసిన తర్వాత కోర్టులో జరిగే వాయిదాలకు నిందితుడు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ కేసు వ్యవహారం పూర్తిగా సంబంధిత దర్యాప్తు అధికారి 'విచక్షణ'పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ అంశాన్నే తమకు అనుకూలంగా మలుచుకుని కొందరు అధికారులు కాసుల వర్షం కురిపించుకుంటున్నారు. సొమ్ము చేతిలో పడేంత వరకూ నిందితుల్ని పోలీస్​స్టేషన్ల చుట్టూ తిప్పించుకుంటూనే ఉంటున్నారు.

ప్రతి ఏటా లక్షన్నరకు పైగా కేసులు : రాష్ట్రంలో బీఎన్​ఎస్​ లేదా ఐపీసీ సెక్షన్ల కింద ప్రతి సంవత్సరం సుమారు లక్షన్నరకు పైగా కేసులు నమోదవుతున్నాయి. గత సంవత్సరంలోనే వీటి సంఖ్య 1,67,018గా నమోదయ్యింది. వీటిలో హత్యలు, హత్యాయత్నాలు, దోపిడీలు, కిడ్నాప్​లు, అత్యాచారాలు, మాదకద్రవ్యాలు తదితర తీవ్ర నేరాలు దాదాపు 25 వేల వరకు కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇవి మినహాయిస్తే మిగిలిన కేసుల్లో అధిక భాగం 35 బీఎన్​ఎస్​ఎస్ నోటీసులు జారీ చేయాల్సినవే ఉన్నాయి. నిజానికి ఇలా నోటీసులు జారీ చేయడం ఒక రకంగా బైండోవర్​ లాంటిదే అయినప్పటికీ 'స్టేషన్ బెయిల్​' ఇవ్వడం ద్వారా నిందితుల్ని మభ్యపెడుతూ వసూళ్ల పర్వం కొనసాగిస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

ఇటీవలి ఉదంతాలివి :

  • మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్​ పరిధిలోని సైబర్ ​క్రైమ్​ ఎస్సైలు జటీవత్​ బాబూనాయక్​, ప్రమోద్ ​గౌడ్​ సైబర్​క్రైమ్​లో బాధితుడైన ఓ వ్యాపారి నుంచి రూ.లక్ష డిమాండ్ చేశారు. బాధితుడినే నిందితుడిగా నమోదు చేస్తామంటూ బెదిరించారు. అలా మార్చిన ఎస్సైలు అరెస్టు చేయకుండా నోటీసులతో సరిపెడతామని బాధితుడిని బెదిరించి ఏసీబీ అధికారులకు చిక్కారు.
  • మాదాపూర్​ ఎస్సై వినయ్ ఓ ఛీటింగ్ కేసులో అరెస్టు చేయకుండా నోటీస్​తో సరిపెడతానంటూ రూ.50 వేలు డిమాండ్​ చేశారు. చివరికి​ ఏసీబీ అధికారులకు చిక్కారు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే రాష్ట్రంలో అనేక కేసులు ఉన్నాయి.

TAGGED:

POLICE DEMAND BRIBE TELANGANA
CORRUPT POLICE TELANGANA
నిందితులను తప్పించేందుకు లంచం
BRIBE TO HELP THE ACCUSED ESCAPE TG
SI CAUGHT BY ACB OFFICIALS TG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.