పసిప్రాయంలోనే 2 ప్రపంచ రికార్డులు - చరిత్ర సృష్టించిన మంత్రి కొండా సురేఖ మనవడు

15 నిమిషాల 52 సెకన్లలో 93 బ్యాక్‌ ర్యాంక్‌ చెక్‌మెట్స్‌ను పరిష్కరించిన బాలుడు - జూన్‌లో బ్రిటన్‌ పార్లమెంట్‌లో అవార్డు అందుకోనున్న శ్రేయాన్ష్‌ - భావోద్వేగానికి గురైన మంత్రి కొండా సురేఖ, సుస్మిత పటేల్

చెస్‌లో రికార్డును సొంతం చేసుకుంటున్న శ్రేయాన్ష్‌ మురళికృష్ణ పటేల్
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 8, 2026 at 12:33 PM IST

Konda Sriyansh Two World Records in Chess : ఆ బాలుడి వయస్సు రెండేళ్ల 11 నెలలే. కానీ చెస్‌ బోర్డుపై అసాధారణ ప్రతిభను చాటాడు. దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ, మురళీధర్‌రావుల మనవడు శ్రేయాన్ష్‌ మురళీకృష్ణ పటేల్‌ ఒకేసారి రెండు ప్రపంచ రికార్డులు సాధించి చరిత్ర సృష్టించాడు. మంగళవారం హైదరాబాద్‌ నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్‌ ఎమ్మెల్యేస్‌ అండ్‌ ఎంపీస్‌ కాలనీ కల్చరల్‌ సెంటర్‌లో జరిగిన రాయ్​ చెస్​ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో 93 బ్యాక్‌ ర్యాంక్‌ చెక్‌మెట్స్‌ను శ్రేయాన్ష్‌ 15 నిమిషాల 52 సెకన్లలోనే వేగంగా పరిష్కరించాడు.

వరల్డ్​ బుక్​ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లండన్ : మరో విభాగంలో ఒక గంట 9 నిమిషాల 9 సెకన్లలో 21 చెస్‌ బోర్డులను అమర్చి శ్రేయాన్ష్ మరో రికార్డును నెలకొల్పాడు. ఈ రెండు విభాగాల్లో వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌(లండన్‌)లో రెండు ప్రపంచ రికార్డులను సాధించిన అత్యంత పిన్న వయసు కలిగిన బాలుడిగా నిలిచాడు. ఈ కార్యక్రమం ఉత్కంఠ భరితంగా సాగగా, బాలుడి వేగం, మేధస్సు అక్కడున్న వారిని ఆశ్చర్యపరిచింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, అటవీ, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ, క్రీడల శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.

తల్లీకుమార్తెల ఆనంద భాష్పాలు : పసిప్రాయంలోనే ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించటం తెలంగాణకు గర్వకారణమని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి బాలుడిపై ప్రశంసలు కురిపించారు. జూన్‌లో బ్రిటన్‌ పార్లమెంట్‌లో అవార్డు అందుకోనున్న శ్రేయాన్ష్‌ను మనస్ఫూర్తిగా అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా బాలుడి అమ్మమ్మ, మంత్రి కొండా సురేఖ, తల్లి సుస్మిత పటేల్‌ భావోద్వేగానికి గురవడంతో వారి కళ్లలో ఆనందభాష్పాలు ఉబికి వచ్చాయి. ఈ కార్యక్రమం ముగింపులో మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి, మంత్రి కొండా సురేఖ చేతుల మీదుగా శ్రేయాన్ష్‌కు ట్రోఫీలు, చెస్​కు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్లను ప్రదానం చేశారు. రాయ్‌ చెస్‌ అకాడమీ వ్యవస్థాపకుడు రాజశేఖర్‌రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఉజ్వల్‌ చౌహాన్‌ న్యాయ నిర్ణేతగా వ్యవహరించారు.

అభినందించిన డిప్యూటీ సీఎం భట్టి : చెస్‌లో రెండు వరల్డ్ రికార్డ్స్ సాధించిన కొండా సురేఖ మనవడిని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి అభినందించారు. రాయ్ చెస్‌ అకాడమీలో శిక్షణ తీసుకుంటున్న 2 సంవత్సరాల 11 నెలల కొండా శ్రీయాన్ష్ పటేల్ రెండు ప్రపంచ రికార్డులు సొంతం చేసుకోవడంపై శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కొండా సురేఖ కుమార్తె సుస్మిత, అభిలాష్‌ల కుమారుడు శ్రీయాన్ష్ చెస్‌లో 75 పజిల్స్ ఎరేంజ్ టార్గెట్ చేస్తే 110 పజిల్స్ సాల్వ్ చేసి 25 బోర్డ్స్ ఎరేంజ్ చేశాడు. శ్రీయాన్ష్ భవిష్యత్‌లో రాష్ట్రానికి గర్వ కారణం అవుతాడని, 30 నిమిషాల్లో టార్గెట్ చేయాల్సింది 15 నిమిషాల్లోనే 21 చెక్ మేట్ చేయడం శ్రీయాన్ష్ ప్రతిభకు నిదర్శనమని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి అన్నారు.

