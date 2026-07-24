ETV Bharat / state

ఎక్స్​ రే కావాలా? - స్మార్ట్​ ఫోన్​ తెచ్చుకోండి : ఉస్మానియాలో కరవైన 'ఫిల్మ్​'లు

సమస్య ఉందని తెలిసినా పట్టించుకోని అధికారులు - దాదాపు రెండు నెలలుగా ఇదే పరిస్థితి - ఆసుపత్రిలో సరిగ్గా పనిచేయని యంత్రాలు - సమస్యను ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లామంటున్న ఆర్​ఎంవో

SHORTAGE OF X RAY FILMS IN OSMANIA
SHORTAGE OF X RAY FILMS IN OSMANIA (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 12:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Shortage Of X-ray Films In Osmania Hospital : పేదలు డబ్బులు లేక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రినే నమ్ముకుని వస్తారు. కానీ ఏం లాభం! ఎప్పుడూ ఏదో ఒక కొరతతోనే సర్కారు ఆసుపత్రులు నడుస్తాయి. సరైన సదుపాయాలు లేక రోగులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంటాయి! రాష్ట్రంలోనే అతి పెద్దదైన ఉస్మానియా ధర్మాసుపత్రిలో సైతం ఎక్స్​రే ఫిల్ముల కొరత ఏర్పడింది. రోగి అంతర్గత అవయవాల పనితీరు గురించి వైద్యుడికి స్పష్టంగా తెలియాలంటే ఇవి ఎంతో కీలకం.

సెల్​ఫోన్లలో కంప్యూటర్​ ఎక్స్​రే : ఇక్కడ రెండు నెలలుగా ఫిల్ముల కొరత ఏర్పడింది. దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా రోగుల బంధువుల సెల్​ఫోన్లలోకి కంప్యూటర్​లోని ఎక్స్​రేల ఫొటోలు తీపిస్తున్నారు. ఆ ఫోన్​లోని ఫొటోలు తీసుకెళ్లి వైద్యుడికి చూపిస్తున్నారు. ఆ విధంగానే రోగులకు వైద్య సేవలు అందుతున్నాయి. రోజుకు కొన్ని వేల మంది వచ్చే ఆసుపత్రిలో ఇలాంటి కొరత ఏర్పడటం ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది.

అధికారులకు తెలిసినా చర్యలు లేవు : సాధారణంగా గుండె జబ్బులు, ఛాతీ, తల, ఎముకలు, రోడ్డు ప్రమాదాలు వంటి వాటికి గురించి తెలుసుకోవడానికి ఫిల్ములను వాడతారు. ఇవి అంతర్గత వ్యాధి తీవ్రతను తెలియజేసేస్తుంది. అయితే దీని కొరత ఉందని వైద్యాధికారులకు తెలిసినా వారు ఎలాంటి ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు తీసుకోవటంలేదు. దీంతో పేద రోగులకు వైద్య సేవల్లో తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతుంది. ప్రైవేట్​ ఆసుపత్రుల్లో చూపించుకునేందుకు ఆర్థిక స్థోమత లేకపోవడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆలస్యమైనా సరే ఇక్కడికే వచ్చి వైద్య సేవలు పొందుతున్నారు.

యంత్రాలు సైతం పనిచేయటం లేదు : ఇక్కడ రోజుకు దాదాపు 100 ఎక్స్​రేలు ఓపీ, ఇన్​పేషెంట్​ రోగులకు ఎక్స్​రేలు తీస్తున్నారు. అయితే కొన్ని ఎక్స్​రే యంత్రాలు సైతం పనిచేయడం లేదు. దీంతో ఉన్నవాటిపైనే అదనపు భారం పడుతోంది. కానీ ఈ సమస్య గురించి రేడియాలజీ విభాగం అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లటం లేదు. ఈ సమస్య తీవ్రతరమైతున్న అలాగే ఉంచుతున్నారు. 'ఫిల్ముల కొరత సమస్యకు త్వరలోనే పరిష్కారం తీసుకొస్తాం. ఈ విషయాన్ని శాఖ ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లాం' అని హస్పిటల్​ ఆర్​ఎంవో ఎండీ రఫీ తెలిపారు.

పెద్దాసుపత్రుల్లో ఇదే పరిస్థితి : పేషెంట్లతో నిత్యం రద్దీగా ఉండే గాంధీ, ఉస్మానియా ఆస్పత్రుల్లో సీటీస్కాన్​లు పనిచేయకపోవడంతో రోగులకు తిప్పలు తప్పడం లేదు. ముఖ్యంగా ఓపీలో చూపించుకునే రోగులకు సీటీ స్కాన్​ చేయాలంటే నెల నుంచి 2 నెలల వరకు నిరీక్షించాల్సి వస్తోంది. దీంతో పేషెంట్లు ప్రైవేటు ల్యాబ్​లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఉస్మానియా, గాంధీలో 2 చొప్పున సిటీ స్కాన్​లు ఉన్నాయి. రెండు చోట్ల తరచూ ఒక సిటీ స్కాన్​ యంత్రం మరమ్మతులకు గురవుతోంది. క్షతగాత్రులకు, ఇప్పటికే ఆస్పత్రిలో చేరి చికిత్స తీసుకుంటున్న పేషెంట్లకు తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ఓపీ రోగులకు సీటీస్కాన్‌ సూచిస్తే నెల తర్వాత రావాలని ఆస్పత్రి సిబ్బంది సూచిస్తున్నారు. ఉచిత, నాణ్యమైన చికిత్సలు లభిస్తాయని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వస్తే ఇక్కడ సేవలు అందుబాటులో లేక అప్పులు చేసి ప్రైవేటు ల్యాబ్‌ల్లో పరీక్షలు చేయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తోందని వాపోతున్నారు. ఒకవైపు విదేశీ వైద్యసేవలు అందుబాటులోకి అంటూనే ఇలాంటి యంత్రాల కొరత ఏర్పడుతోందని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పెద్దాసుపత్రుల్లో మొరాయిస్తున్న 'సీటీ' యంత్రాలు - అరచేతిలో పేషెంట్ల ప్రాణాలు!

పేదవాడికి ప్రపంచ స్థాయి వైద్యం - హైదరాబాద్​లోని పెద్దాసుపత్రుల్లో విదేశీ వైద్య సేవలు

TAGGED:

USAGE OF X RAY FILMS
OSMANIA HOSPITAL HYDERABAD
PROBLEMS IN OSMANIA HOSPITAL
ఉస్మానియాలో ఎక్స్​రే ఫిల్మ్​ల కొరత
SHORTAGE OF X RAY FILMS IN OSMANIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.