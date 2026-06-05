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సొంతూళ్లకు వెళ్లి తిరిగి రాని కార్మికులు - అన్ని పరిశ్రమల్లోనూ 4 నెలలుగా కొరత

స్వస్థలాలకు వెళ్లిన బెంగాల్, అస్సాం, బిహార్‌ కూలీలు - ఏపీ నుంచి వెళ్లిన వారిలో దాదాపు 30% మంది తిరిగిరాని వైనం - కార్మికులను వెనక్కి రప్పించేందుకు రవాణా ఖర్చులను భరించేందుకు సిద్ధమవుతున్న కాంట్రాక్టర్లు

Shortage of Workers in all Industries in the state for Four Months
Shortage of Workers in all Industries in the state for Four Months (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 2:32 PM IST

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Shortage of Workers in All Industries for Four Months : ఇటీవలి వరకూ రాష్ట్రంలో నిర్మాణ రంగం సహా వివిధ ప్రాజెక్టుల్లో బిహార్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా, ఝార్ఖండ్, అస్సాం తదితర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కార్మికులు పనులు చేసేవారు. ఇప్పుడు వారిలో చాలా మంది తమ సొంత రాష్ట్రాలకు తిరిగి వెళ్లిపోయారు. పశ్చిమబెంగాల్, అస్సాం రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల సమయంలో అక్కడికి వెళ్లిన కార్మికులలో సుమారు 30 శాతం మంది తిరిగి రాలేదు.

తయారీ, సేవా రంగాల్లో కార్మికుల కొరత: ఆయా రాష్ట్రాల్లో కొత్తగా చేపట్టిన రోడ్లు, రైలు, ఇతర నిర్మాణ ప్రాజెక్టుల కారణంగా వారికి స్థానికంగానే ఉపాధి లభిస్తోంది. ఆ ప్రభావం మన రాష్ట్రంలోని రోడ్లు, భవన నిర్మాణాలు సహా వివిధ పరిశ్రమలలోని పనులపై ప్రభావం చూపుతోంది. తయారీ, సేవా రంగాలలో కూడా కార్మికుల కొరత తీవ్రంగా ఉంది. దీంతో పరిశ్రమలు కొత్తవారిని వెతుక్కుంటున్నాయి.

కొందరు కార్మికులను వెనక్కి రప్పించేందుకు రవాణా ఖర్చులను భరించేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. అయితే, తిరిగి రావడానికి ఆసక్తి చూపేవారు అధిక వేతనాలను డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా, గత రెండు మూడు నెలలుగా అన్ని రంగాలలోనూ "కార్మికులు కావాలెను" అనే మాటే వినిపిస్తోంది. వివిధ రంగాల్లో 30 నుంచి 35 శాతం వరకు కార్మికుల కొరతను, అలాగే లేబర్​ ఛార్జీలు 20 శాతం పెరుగుదలను ఎదుర్కొంటున్నట్లు కాంట్రాక్టర్లు చెబుతున్నారు.

అధిక శాతం పనుల్లో వారే: ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారిలో నైపుణ్యం ఉన్న, లేని కార్మికులు ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడి కంపెనీలు స్కిల్డ్, అన్​స్కిల్డ్​కు అనుగుణంగా సగటున రూ.12-30 వేల వరకు జీతాలు ఇస్తున్నాయి. పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కార్మికులే ప్రధానంగా భారీ యంత్రాల ఆపరేటర్లుగా, ట్రక్ డ్రైవర్లుగా పని చేస్తున్నారు. రాజధాని పనుల్లోనూ వారే కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. గత ఐదారేళ్లుగా వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది.

సింహభాగంగా తూర్పు రాష్ట్రాల కార్మికులే: సెలూన్ షాపుల దగ్గర నుంచి కార్ సర్వీస్ సెంటర్లు వరకు, పెయింటింగ్, నిర్మాణం రంగం సహా పండ్ల తోటలు, డెయిరీల్లోనూ తూర్పు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కార్మికులే అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు.

జీతాలతో పాటు వసతి సౌకర్యం: కొందరు సొంతంగా, మరికొందరు ఏజెన్సీల ద్వారా వచ్చి ఇక్కడ పనుల్లో చేరుతున్నారు. పరిశ్రమలు వారికి జీతాలతో పాటు వసతిని కూడా కల్పిస్తున్నాయి. గదితో పాటు బియ్యం, వంట సామాగ్రి, ఎల్పీజీ సిలిండర్ సమకూర్చుతున్నారు.

ఒకసారి వస్తే నెలలపాటు ఇక్కడే: సాధారణంగా ఆరుగురు సభ్యులతో కూడిన ఈ గ్యాంగులు, ఒకసారి వస్తే నెలల తరబడి ఇక్కడే ఉంటారు. వారు తమ సొంత రాష్ట్రాలకు తిరిగి వెళ్లినప్పుడు, తాము చేసే పనిని మరో గ్యాంగ్​కు అప్పగించి వెళ్లారు. ఇలా వంతుల వారీగా పని చేస్తుంటారు.

పనులు తక్కువ-ఖర్చులు ఎక్కువ: పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వలస కార్మికులు వారి స్వస్థలాలకు వెళ్లి, తిరిగి రాకపోవడంతో ఇక్కడి పరిశ్రమలు ఇప్పుడు స్థానికులనే అధిక వేతనాలకు నియమించుకుంటున్నాయి. అయినా కార్మికుల కొరత కొనసాగుతూనే ఉంది.

తాము ఒక్కో కూలికి రోజుకు రూ.1,100-రూ.1,500 వరకు చెల్లిస్తున్నామని కాంట్రాక్టర్లు చెబుతున్నారు. పెరుగుతున్న ఖర్చులతో పాటు, ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన వేతన రేట్లకు, తాము వాస్తవంగా చెల్లిస్తున్న వేతనాలకు పొంతన లేదని వారు తెలిపారు. ఇతర రాష్ట్రాల కార్మికులు ఒక షిఫ్ట్‌లో పూర్తి చేసే పనిని స్థానికులు పూర్తి చేసేందుకు రెండు షిఫ్ట్‌లు పడుతోందని, దీనివల్ల పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులను గడువులోగా అందించడం సాధ్యం కావడం లేదని చెబుతున్నారు.

  • "పశ్చిమబెంగాల్ నుంచి ఆరుగురు ఒక గ్యాంగ్​గా వచ్చేవారు. వారికి నెలకు సుమారు రూ.1.3-రూ.1.4 లక్షలు వరకు ఇచ్చేవాళ్లం. ఇప్పుడు వారు రూ.1,70.000 లక్షలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. గతంలో గ్యాంగ్​కు ఆరుగురు ఉంటే కానీ ఇప్పుడు కేవలం ఐదుగురే వస్తున్నారు" అని ఒ కాంట్రాక్టర్ చెప్పారు.
  • "ఆపరేటర్‌కు రూ.21,000-రూ.22,000 ఇచ్చే వాళ్లం. ఇప్పుడు స్థానికులకు రూ.37,000 చెల్లిస్తున్నాం. అంతేకాకుండా, వారికి ఇద్దరు హెల్పర్లను కూడా సమకూర్చాల్సి వస్తోంది. చిన్న సమస్యలకు కూడా వారు సర్వీస్ ఇంజనీర్‌ను పిలవమంటున్నారు" అని ఓ కంపెనీ యజమాని చెప్పారు.
  • "మా సర్వీస్ సెంటర్‌లో అస్సాంకు చెందిన 6 కార్మికులు పని చేసేవారు. సొంతూళ్లకు వెళ్ళిన వారు తిరిగి రాలేదు. అతి కష్టమ్మీద స్థానికుల్ని నియమించుకున్నామ"ని విజయవాడలోని ఆటోనగర్‌కు చెందిన నారాయణ వివరించారు.

"కార్మికుల కొరత నేపథ్యంలో ప్రభుత్వమే ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టాలి. కార్మికులకు వసతి సౌకర్యాలు, శిక్షణ ఏర్పాటు చేయాలి. ఉద్యోగ భద్రత, జీతాలు, సర్టిఫికేషన్ అమలు చేయాలి. రాష్ట్రంలో వసతులపై ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రచారం చేయాలి. పని చేసిన వారికి సర్టిఫికెట్లు అందించే విధానం ఉండాలి. బీమా సౌకర్యం కల్పించాలి. ప్రత్యేక క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసి రవాణా, ఆహారం తదితర సౌకర్యాలు సమకూర్చాలి" - కొండా సురేశ్, సబ్​ కాంట్రాక్టర్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధి

వేర్వేరు కారణాలు: బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభమయ్యాయి. దీంతో కూలీలకు అక్కడే పనులు దొరుకుతున్నాయి. బిహార్, ఒడిశా, అస్సాం, తాజాగా పశ్చిమబెంగాల్​లోనూ ప్రభుత్వాలు మారాక అక్కడి నుంచి కార్మికులు రాకపోగా, ఇప్పటికే ఉన్న వారు వెళ్లిపోతున్నారు.

  • ఎండలు అధికంగా ఉన్నందున, తగ్గాక వస్తామని కొందరు చెబుతున్నారు.
  • కార్మికులకు చిన్న గ్యాస్ సిలిండర్లు రీఫిల్లింగ్ చేసి ఇవ్వాలి. ప్రస్తుతం వంట గ్యాస్ కొరత నేపథ్యంలో రీఫిల్లింగ్ వీలు కావడం లేదు.
  • గతంలో పరిశ్రమల్లో 45 శాతం వరకు ఇతర రాష్ట్రాల కార్మికులు పని చేసేవారు. ఇప్పుడు వారి సంఖ్య 15 శాతానికి పడిపోయింది. బయోమెట్రిక్ వేసేందుకని 2 నెలల తర్వాత సొంతూళ్లకు వెళ్లి, తిరిగి రావడం లేదు.

"కార్మికుల కొరత సమస్యను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. నైపుణ్యం ఉన్న కార్మికులు అందుబాటులో లేకుంటే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని చెప్పాం. పరిశ్రమల్లో స్కిల్డ్, అన్​స్కిల్డ్ పనులు బిహార్, ఝార్ఖండ్, ఒడిశా నుంచి వచ్చిన కార్మికులే చేస్తారు. ఇప్పుడు అన్​స్కిల్డ్ లేబర్ దొరకడం కూడా కష్టంగా మారింది" - వి.మురళీకృష్ణ, ఫ్యాప్సియా ప్రెసిడెంట్

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SHORTAGE OF WORKERS IN INDUSTRIES
SHORTAGE OF WORKERS FOR 4 MONTHS
4 నెలలుగా కార్మికుల కొరత
SHORTAGE OF WORKERS IN AP
SHORTAGE OF WORKERS IN AP

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