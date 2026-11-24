హైదరాబాద్కు నీటి కొరత - 2030 తర్వాత కొత్త నీటి వనరులే కీలకం!
Water Allocations for Hyderabad: హైదరాబాద్ జనాభా రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. దీంతో తాగునీటి అవసరాలు పెద్ద సవాలుగా మారాయి. ప్రజలకు నిరంతర తాగునీటి సరఫరా అందించాలంటే దీర్ఘకాలిక నీటి నిర్వహణ చర్యలు చేపట్టడం అత్యవసరం.
Published : November 24, 2026 at 4:52 PM IST
హైదరాబాద్లో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న జనాభా, వేగంగా విస్తరిస్తున్న నగర ప్రాంతాల నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో తాగునీటి అవసరాలు పెద్ద సవాలుగా మారనున్నాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్కు కేటాయించిన నీటి వనరులను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకునే పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. దీంతో రాబోయే రోజుల్లో కృష్ణా లేదా గోదావరి నదుల నుంచి అదనపు నీటి కేటాయింపులు తప్పనిసరి కానున్నాయి.
ఏడాదికి 55.79 టీఎంసీల నీటి కేటాయింపు
హైదరాబాద్ తాగునీటి అవసరాల కోసం ఇప్పటివరకు ఏడాదికి 55.79 టీఎంసీల నికర జలాలను కేటాయించారు. ఇందులో కృష్ణా, సింగూరు, గోదావరి, మంజీరా నదులతో పాటు ఉస్మాన్సాగర్, హిమాయత్సాగర్ జలాశయాల నీటిని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇప్పటికే జంట జలాశయాలు, సింగూరు, కృష్ణా నీటి కేటాయింపులను పూర్తిస్థాయిలో ఉపయోగించుకుంటున్నారు. గోదావరి కేటాయింపుల్లో ఇంకా 20 టీఎంసీల నీటిని వినియోగించుకోవాల్సి ఉంది. ఇందుకోసం గోదావరి రెండో, మూడో దశ ప్రాజెక్టుల పనులు కొనసాగుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం జలమండలి రోజుకు 560 ఎంజీడీల నీటిని నగరానికి సరఫరా చేస్తోంది. గోదావరి రెండో, మూడో దశల పనులు పూర్తయితే మరో 301 ఎంజీడీల నీరు అందుబాటులోకి రానుంది. దీంతో ఇప్పటివరకు కేటాయించిన నీటి వనరులను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుత కేటాయింపులతో 2030 వరకు హైదరాబాద్ అవసరాలు తీరుతాయని అంచనా.
2035 నాటికి మరో 172 ఎంజీడీల అవసరం
హైదరాబాద్ విస్తరిస్తున్న వేగానికి అనుగుణంగా నీటి డిమాండ్ కూడా పెరుగుతోంది. 2035 నాటికి నగరానికి అదనంగా మరో 172 ఎంజీడీల నీరు అవసరమవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కృష్ణా లేదా గోదావరి నదుల నుంచి కొత్తగా నీటి కేటాయింపులు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
భూగర్భ జలాల తగ్గుదలతో పెరుగుతున్న ఆందోళన
హైదరాబాద్లో భూగర్భ జలాలు వేగంగా తగ్గుతుండటం, వర్షపు నీరు భూమిలోకి ఇంకే పరిస్థితులు తగ్గిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. సింగూరు జలాలపై కూడా పూర్తిస్థాయిలో ఆధారపడే పరిస్థితి లేకపోవడంతో ప్రత్యామ్నాయ నీటి వనరులపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది.
ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళికలు అవసరం
హైదరాబాద్ భవిష్యత్తు తాగునీటి అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని తెలంగాణ ప్రభుత్వం, జలమండలి ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళికలు రూపొందించాల్సి ఉంది. 2030 తర్వాత పెరగనున్న నీటి డిమాండ్ను ఎదుర్కోవాలంటే కృష్ణా, గోదావరి నదుల నుంచి అదనపు నికర జలాల కేటాయింపులు కీలకం కానున్నాయి. హైదరాాబద్ ప్రజలకు నిరంతర తాగునీటి సరఫరా అందించాలంటే దీర్ఘకాలిక నీటి నిర్వహణ చర్యలు చేపట్టడం అత్యవసరం.
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