ఖరీఫ్లో యూరియాకు కటకట - కేటాయింపుల్లో కోత పెట్టిన కేంద్రం
సరపడా నిల్వలు లేక రాష్ట్రంలో యూరియా సరఫరా నిలిపిపేత - వానాకాలం సీజన్లో పంటలు, కూరగాయల సాగుపై ప్రభావం - వెంటనే కేంద్రం 2లక్షల టన్నుల విడుదల చేయాలని మంత్రి తుమ్మల విజ్ఞప్తి
Published : May 22, 2026 at 8:32 PM IST
Centre cuts Urea Allocations To Telangana : కేంద్రం కేటాయింపుల మేరకు యూరియా విడుదల చేయకపోవడంతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తగినంత లేకపోవడంతో వానాకాలం పంటల సాగుపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఈ ఏడాది వర్షాకాలం సీజన్ కోసం రూ.11.50 లక్షల టన్నుల యూరియా అవసరమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రాన్ని కోరింది. అయితే అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న పరిస్థితులు, ఉత్పత్తి తగినంత జరగకపోవడం, ఇతర పరిణామాల కారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం 10 లక్షల టన్నులకే అనుమతించింది. అయితే ఏప్రిల్ నెలలో 2 లక్షల టన్నుల యూరియా సరఫరా కావాల్సి ఉన్నప్పటికీ 1.53 లక్షల టన్నులు, మేలో 2 లక్షల టన్నులకుగాను 48,985 టన్నుల యూరియా మాత్రమే సరఫరా అయింది. దీంతో ఈ పరిస్థితి తలెత్తింది.
యూరియా యాప్ సేవలు నిలిపివేత : కేంద్రప్రభుత్వం నుంచి సరఫరా తగ్గడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యూరియా యాప్ సేవలను నిలిపివేసింది. దీంతో సరఫరా నిలిచిపోయింది. ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1.46 లక్షల టన్నుల యూరియాతోపాటు సుమారు 10 వేల టన్నుల డీఏపీ కాంప్లెక్స్ ఎరువులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే యాప్ను పునఃప్రారంభించినట్లయితే ఒకే రోజు మొత్తం స్టాక్ ఖాళీ అవుతుందని అధికారులు అంచనావేస్తున్నారు.
ఏప్రిల్ నెలాఖరు నుంచి రైతులకు యూరియా ఎరువు అందుబాటులో లేకపోవడం సమస్యాత్మకంగా మారింది. రాష్ట్రంలో 1.03 లక్షల ఎకరాల్లో కూరగాయల పంటలు సాగు చేశారు. వాటికి యూరియా అవసరం. మరోవైపు గత ఏడాది వేసిన 79 వేల ఎకరాల ఆయిల్పామ్ మొక్కల ఎదుగుదలకూ యూరియా అవసరం పడుతుంది. నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో ముందస్తు వరి సాగు చేసే అన్నదాతలు నార్లు పోశారు. వాటికీ ఎరువులు అవసరమే. రైతులు యూరియా కోసం రోజూ దుకాణాలు, డీలర్ల వద్దకు వెళ్తున్నప్పటికీ యాప్ నిలిచిపోయిందని వారు చేతులెత్తేస్తున్నారు.
2 లక్షల టన్నుల ఎరువులు విడుదల చేయాలి : మరో వారం రోజులు యూరియా అందకపోయినట్లయితే నారు ఎండిపోతుందని కూరగాయలు, ఆయిల్పామ్ మొక్కల ఎదుగుదల ఉండదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ జిల్లాల అన్నదాతలు యూరియా కోసం మహారాష్ట్రకు వెళ్తుండగా అక్కడ అధిక ధరలు చెప్పడంతో పాటు ఇతర ఎరువులను వారికి అంటగడుతున్నారు. వెంటనే రెండు లక్షల టన్నుల ఎరువులు విడుదల చేయాల్సిందిగా రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కేంద్ర ఎరువులు, రసాయనాల శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డాకు లేఖ రాసినప్పటికీ స్పందన రాలేదు.
పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంతో ఎరువుల కొరత : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధం కారణంగా ఇంధన సంక్షోభంతో పాటు ఎరువులపై కూడా ప్రభావం చూపుతోంది. వ్యవసాయ రంగానికి అత్యంత ముఖ్యమైన యూరియా సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. భారత్ వినియోగించే యూరియాలో దాదాపు 46 శాతం ఒమన్ దేశం నుంచే దిగుమతి అవుతుంది. యూఏఈ, సౌదీ అరేబియాలు ఖతార్ కూడా మన దేశానికి యూరియాను విక్రయిస్తుంటాయి. ఇరాన్ పరిధిలోని హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులతో గల్ఫ్ దేశాల నుంచి భారత్కు యూరియా సరఫరా ఆగిపోయింది. మరోవైపు మనవద్ద వానాకాలానికి సరపడా ఎరువులు ఉన్నాయని చెబుతోంది. యూారియాను తయారు చేసేందుకు సహజ వాయువు (ఎల్ఎన్జీ) అవసరం. ఎల్ఎన్జీ సప్లై ఆగిపోవడంతో ప్రస్తుతం భారత్లోని యూరియా తయారీ ప్లాంట్లు సగం సామర్థ్యంతో పనిచేస్తున్నాయి. దీంతో యూరియా ధరలు ఇప్పటికే కొంత మేర పెరిగాయి.
