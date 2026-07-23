చెప్పుకోలేని సమస్యతో విద్యార్థుల అవస్థలు - అత్యవసరమైతే బయటకు పరుగు తీయాల్సిందే!
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వేధిస్తున్న టాయిలెట్ల సమస్య - విద్యార్థుల సంఖ్యకు సరిపడినంత లేని వాష్రూమ్స్ - ఒకవేళ ఉన్నా వినియోగానికి పనికిరాక ఇబ్బందులు - బాలురకు బహిరంగ ప్రదేశాలే దిక్కు!
Published : July 23, 2026 at 2:48 PM IST
No Toilet Facilities In Government School : రాష్ట్రంలో ఉన్న వందల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు చెప్పుకోలేని సమస్యతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కొన్ని స్కూళ్లలో వాష్రూమ్ కొరత, మరికొన్నిచోట్ల నిర్వహణ లేక అత్యవసర సమయాల్లో అవస్థలు పడుతున్నారు. బాలురు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వెళుతూ సర్దుకుపోతున్నారు. కానీ బాలికలు చాలా అవస్థలు పడుతున్నారు.
యూడైస్ గణాంకాల ప్రకారమే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు తమ అవసరాలు తీర్చుకునేందుకు వీల్లేని పరిస్థితిలో 10 నుంచి 15 శాతం పాఠశాలలుండటం పరిస్థితికి నిదర్శనం. ఉన్నచోట శుభ్రత పాటించకపోవడం, వాటి దగ్గరకు వెళ్లేందుకు సరైన దారి లేకపోవడం, కొన్నిచోట్ల తలుపులే లేకపోవడం వంటి సమస్యలున్నప్పటికీ పట్టించుకునే వారు కరవయ్యారనే ఆరోపణలున్నాయి. అనేక చోట్ల బిల్లులు రాని కారణంగా నిర్మాణాలు పూర్తి కాకపోవడం సమస్యను పెంచుతోంది.
నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయంటే? : నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి 40 మంది విద్యార్థులకు ఒక మరుగు దొడ్డి, ప్రతి 20 మందికి ఒక మూత్రశాల ఉండాలి. అవి బాలురు, బాలికలకు వేర్వేరుగా నిర్మించాలి. అంటే 40 మంది విద్యార్థులున్న చోట బాలురుకు ఒక టాయిలెట్, రెండు మూత్రశాలలు, బాలికలకు అంతే సంఖ్యలో నిర్మించాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అలా నిర్మించడం వీలు కాదనే అభిప్రాయానికొచ్చిన విద్యాశాఖ, 80 మందికి ఒక టాయిలెట్, 40 మందికి ఒక మూత్రశాల సరిపోతుందని నిర్ణయించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 27 వేల పాఠశాలలు ఉండగా, వాటిల్లో సుమారు 12 వేల పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య 30లోపే ఉంది. 200 కన్నా ఎక్కువ మంది విద్యార్థులున్న పాఠశాలలు ఐదు వేలకు మించి లేవు. విద్యార్థులు తగ్గుతూ వస్తున్న నేపథ్యంలో వాష్రూం నిర్మాణంపై విద్యాశాఖ శ్రద్ధ పెట్టడం లేదనే వాదన ఉంది.
ఉదాహరణకు 2025 డిసెంబరు నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,823 బాలికల టాయిలెట్ల నిర్మాణానికి అనుమతులు మంజూరు చేయగా, వాటిల్లో 851 పూర్తయ్యాయి. 342 పురోగతిలో ఉన్నాయి. ఇంకా 630 వాష్రూం నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం కాలేదు. దీనిపై స్పందించిన విద్యాశాఖ అధికారులు అవసరమైన చోట కొత్త బాత్రూంలను నిర్మిస్తామని, అసంపూర్తిగా ఉన్న నిర్మాణ పనులను పూర్తి చేస్తామన్నారు. నిధులు ఇవ్వడానికి కేంద్రం కూడా ఆమోదం తెలిపిందని పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ తెలిపారు
211 మంది విద్యార్థులకు రెండే బాత్రూమ్స్ : మహబూబ్నగర్లోని ఈదులపూసపల్లి జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో 211 మంది విద్యార్థులున్నారు. ఇక్కడ బాల, బాలికలకు కలిపి కనీసం నాలుగు మూత్రశాలలు ఉన్నాయి. బాలికలకు మాత్రమే రెండు ఉండగా అవి శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి. బాలురకు మాత్రం ఆరుబయటకే వెళ్లాల్సి వస్తుంది. మండలంలో ఉన్న పలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మన ఊరు - మన బడి కార్యక్రమం కింద నిర్మాణాలు చేపట్టినప్పటికీ బిల్లులు మంజూరు కాక గుత్తేదార్లు అర్ధంతరంగా నిలిపివేశారు.
నాలుగేళ్లయినా పూర్తి కాలేదు : వరంగల్ జిల్లాలోని ఖానాపురం అశోక్నగర్ జిల్లా ప్రజా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో 2021-22లో శౌచాలయాల నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించారు. అయినప్పటికీ అవి ఇప్పటికీ పూర్తి కాలేదు. బాలురు పాఠశాల ఆవరణ బయటికి వెళుతుండగా, బాలికలు మాత్రం తమ అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి ఇంటికి వెళ్లి వస్తున్నారు.
బహిరంగ ప్రదేశాలే దిక్కు : భూపాలపల్లోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో 264 మంది విద్యార్థులున్నారు. బాలికలకు మూత్రశాలలు ఉన్నప్పటికీ చిన్నపాటి వర్షం కురిసినా వాటి ముందే నీరు మడుగులా చేరుతుండడం వల్ల అటువైపు వెళ్లలేని పరిస్థితి.
అత్యవసరమైతే అంతే : నారాయణపేట జిల్లా కేంద్రంలో ప్రభుత్వ ఉన్నత (గ్రౌండ్) పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య 865కు పెరిగింది. బాలికలకు మాత్రమే మూత్రశాలలు, మరుగుదొడ్లు ఉన్నాయి. బాలురకు లేకపోవడంతో అవసరాల కోసం బయటకు పరుగులు తీయాల్సి వస్తోంది. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నపుడు మన బస్తీ - మన బడి కార్యక్రమంలో భాగంగా మరుగుదొడ్లు, మూత్రశాలలు నిర్మించినా నీటి వసతి, సెప్టిక్ ట్యాంకు ఏర్పాటు చేయకపోవడంతో నిరుపయోగంగా ఉన్నాయి.
తరగతుల వారిగా ట్యూషన్ ఫీజు వివరాలను వెబ్సైట్లో పొందుపరచాలి - స్కూళ్లకు విద్యాశాఖ ఆదేశాలు
ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు గుడ్న్యూస్ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,900 శౌచాలయాలు 287 సైన్స్ ల్యాబ్లు