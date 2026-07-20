ETV Bharat / state

హిమోఫీలియా రోగులకు దిక్కెవరు - నిధుల విడుదలలో జాప్యంతో మందుల కొరత

హిమోఫీలియా మెడిసిన్​ లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న రోగులు - ఫ్యాక్టర్లు ఇతర క్లాంటింగ్ మందుల కొరత - ఇలాగే కొనసాగితే రోగులు ప్రాణాలు కోల్పోవడమో లేక శాశ్వత వికలాంగులుగా మారే ప్రమాదం

Shortage Of Hemophilia Medicines
Shortage Of Hemophilia Medicines (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 6:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Shortage Of Hemophilia Medicines : హిమోఫీలియాతో బాధపడుతున్న బాధితులకు మందుల కొరత ప్రాణాల మీదికి తీసుకువస్తోంది. ఫ్యాక్టర్లు, ఇన్హిబిటర్లను నివారించే ఇతర మందులు సకాలంతో సరఫరా లేకపోవడంతో చాలామంది రోగులకు నిరీక్షణ తప్పడం లేదు. ఉస్మానియా, నిలోఫర్ వంటి హాస్పిటల్స్​ చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు. ఫ్యాక్టర్​-7, ఫ్యాక్టర్-8, ఫ్యాక్టర్-9తో పాటు, ఏపీసీ, వీడబ్ల్యూఎఫ్​ వంటి కీలకమైన క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ల స్టాకు కూడా దాదాపు ఖాళీ అయిందని రోగులు అల్లాడిపోతున్నారు. మందుల సరఫరాలో ఏమైనా జాప్యం జరిగితే బాధితులు ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. లేకపోతే శాశ్వతంగా వికలాంగులుగా మారే ప్రమాదమూ ఉంది. రోగులకు అవసరమైన అత్యవసర సర్జరీలు, బ్లీడింగ్ మేనేజ్​మెంట్ ప్రక్రియలు నిలిచిపోతున్నాయని, తొందరగా సరఫరా చేయాలని హిమోఫీలియో సొసైటీ హైదరాబాద్ చాఫ్టర్ ఆరోగ్యశాఖ మంత్రికి లేఖ కూడా రాసింది.

హిమోఫీలియా అంటే ఏమిటి : హిమోఫీలియా అనేది రక్తం గడ్డకట్టే శక్తి తక్కువగా ఉండే జన్యు సంబంధమైన వ్యాధి. ప్రతి ఒక్కరి రక్తంలో క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్లు అనే 13 రకాల ప్రొటీన్లు ఉంటాయి. ఎవరైతే హిమోఫీలియా అనే వ్యాధితో బాధపడుతున్నారో వారిలో ఫ్యాక్టర్ 7,8 లేదా 9 చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల వారు బయట నుంచి ఈ మందులను వారానికి 2 నుంచి 3 సార్లు ఇంజక్షన్ల రూపంలో తీసుకోవాలి. లేకపోతే చిన్న దెబ్బలకే రక్తం పోవడం, శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాల్లో రక్తస్రావమై రోగుల ప్రాణాల మీదకు వస్తుంది. అయితే ఒక ఇంజక్షన్ ధర రూ.30,000 నుంచి 40,000 వరకు ఉంటుంది.

సామాన్య ప్రజలు ఈ ఖర్చును భరించలేరు. కొన్నేళ్లుగా సర్కారే ఈ ఇంజక్షన్లను ఉస్మానియా, నిలోఫర్ ఆసుపత్రుల ద్వారా రోగులకు ఉచితంగా సరఫరా చేస్తుంది.ప్రస్తుతం ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో 120 మంది పెద్దలు, నిలోఫర్​లో 91 మంది పిల్లలు ఇతర హాస్పిటల్స్​లో కొందరు ప్రభుత్వం అందించే ఉచిత ఇంజక్షన్లపై ఆధారపడి ఉన్నారు. ఫ్యాక్టర్లతో పాటు ఇన్హిబిటర్ సమస్య ఉన్న వ్యాధిగ్రస్థులకు ఇచ్చే ఎమిసిజుమాబ్​ ఇంజక్షన్ల స్టాకు కూడా ఖాళీ అయింది.

ఇన్హిబిటర్ సమస్య : కొన్నిసార్లు ఫ్యాక్టర్లు ఇచ్చినపుడు శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తి అడ్డుకుంటుంది. దీనిని ఇన్హిబిటర్ సమస్య అని అంటారు. దీనికి ఎమిసిజుమాబ్​ ఔషధం ఇస్తారు. రోగుల శరీరంలో క్లాటింగ్​ను ఆపుతుందని హిమోఫీలియా సొసైటీ అధ్యక్షుడు చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. కేరళ, కర్ణాటక ప్రభుత్వాలు ఈ మందును రోగులకు ఉచితంగా ఇస్తున్నాయని, అందుబాటులోకి రానున్న సనత్​నగర్​ టిమ్స్​లో కాంప్రహెన్సివ్​ హిమోఫిలియా ట్రీట్​మెంట్​ సెంటర్​ను ఏర్పాటు చేయాలని హిమోఫీలియా సొసైటీ విజ్ఞప్తి చేసింది.

హిమోఫీలియా సంకేతాలు, లక్షణాలు :

  • కోతలు లేదా గాయాల నుంచి లేదా శస్త్రచికిత్స లేదా దంత చికిత్స తర్వాత ఆగని రక్తస్రావం లేదా అధిక రక్తస్రావం
  • అనేక పెద్ద లేదా లోతైన గాయాలు
  • టీకాల తర్వాత అసాధారణ రక్తస్రావం
  • మీ కీళ్లలో నొప్పి, వాపు లేదా బిగువుగా ఉండటం
  • మీ మూత్రంలో లేదా మలంలో రక్తం
  • తెలిసిన, కారణం లేకుండా ముక్కు నుంచి రక్తస్రావం జరగడం
  • శిశువులలో, వివరించలేని చిరాకు

మెదడులోకి రక్తస్రావం : తీవ్రమైన హిమోఫిలియా ఉన్న కొంతమందికి తలకు చిన్న దెబ్బ తగిలినా మెదడులో రక్తస్రావం జరగవచ్చు. ఇది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది, కానీ సంభవించగల అత్యంత తీవ్రమైన సమస్యలలో ఇది ఒకటి. దీని సంకేతాలు, లక్షణాలు ఇలా ఉంటాయి.

  • బాధాకరమైన, దీర్ఘకాలిక తలనొప్పి
  • పదేపదే వాంతులు
  • నిద్రమత్తు లేదా నీరసం
  • ద్వంద్వ దృష్టి
  • ఆకస్మిక బలహీనత లేదా తడబాటు
  • మూర్ఛలు లేదా ఫిట్స్​తో బాధపడడం

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు అందని ఆరోగ్యశ్రీ నిధులు - గ్లౌజులు, మందులు కొనలేని దుస్థితి!

ఈ రెండు దగ్గు మందులు అమ్మకండి - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం

TAGGED:

HEMOPHILIA SYMPTOMS
HOW TO IDENTIFY HEMOPHILIA
హిమోఫీలియో లక్షణాలు మందుల కొరత
SHORTAGE OF HEMOPHILIA TABLETS
SHORTAGE OF HEMOPHILIA MEDICINES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.