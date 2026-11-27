10,000 వీధి దీపాల నిర్వహణకు ఒక్కరే లైన్మెన్!
Shortage Of Linemen In Zaheerabad : జహీరాబాద్లో లైన్మెన్ల కొరత తీవ్రంగా ఉంది. దీనివల్ల మరమ్మతులు ఆలస్యం కావడం, తరచూ విద్యుత్ కోతలు ఏర్పడటం, ఉన్న సిబ్బందిపై పనిభారం పెరగడం జరుగుతోంది.
Published : November 27, 2026 at 1:11 PM IST
ఇరవై మంది చేయాల్సిన పనిని ఒక్కరే చేయగలరా? అటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు సకాలంలో సేవలు అందుతాయా? జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీలో వీధి దీపాల నిర్వహణ పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఇలాగే ఉంది. కేవలం కొన్ని మాత్రమే కాకుండా ఏకంగా 10,000 వీధి దీపాల నిర్వహణ బాధ్యతను ఒక్క లైన్మెన్ పైనే ఉంచితే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులు చిన్న చిన్న అవసరాలకు నిధులు కేటాయించడంలో ముందుంటారు. కానీ తగినంత మంది సిబ్బందిని నియమించడంపై మాత్రం దృష్టి సారించడం లేదు. ఏ వీధిలో దీపాలు ఎప్పుడు వెలుగుతాయో, ఎప్పుడు పాడవుతాయో, లేదా మరమ్మతు చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో ఎవరికీ తెలియని పరిస్థితి.
కలవరపెడుతున్న అధికారుల నిస్సహాయత
పట్టణంలో 37 వార్డులు, 10,000కు పైగా వీధి దీపాలు ఉన్నాయి. వీటి నిర్వహణకు కనీసం 20 మంది సిబ్బంది అవసరం. కానీ ఒప్పంద పద్ధతిలో ఇద్దరు లైన్మెన్లలో (స్తంభాలు ఎక్కేవారు) ప్రస్తుతం ఒక్కరు మాత్రమే పనిచేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇద్దరు సహాయకులలో ఒకరు సెలవులో ఉండటంతో, ఇప్పుడు కేవలం ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే విధుల్లో ఉన్నారు. మొత్తం 37 వార్డుల్లో వీధి దీపాల నిర్వహణను ఎలా చేపట్టాలో అధికారులకే అర్థం కావడం లేదు. ప్రతిరోజూ ఈ సమస్యపై డజన్ల కొద్దీ ఫిర్యాదులు వస్తున్నప్పటికీ సకాలంలో పరిష్కారం కావడం లేదు.
ప్రస్తుతం సిబ్బంది కొరత కారణంగా వీధి దీపాల నిర్వహణపై పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి సారించలేకపోతున్నాం. అదనపు సిబ్బందిని నియామకం కోసం కసరత్తు చేస్తున్నాం. ఈ సమస్యను త్వరలోనే పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటాం - జి. ప్రభాకర్, కమిషనర్, జహీరాబాద్
కొన్ని ప్రాంతాల్లో నిరంతరం వెలుగుతున్న దీపాలు
పట్టణంలో 1,20,000 జనాభా, 23,482 గృహాలు ఉన్నాయి. విద్యుత్ బిల్లుల భారాన్ని తగ్గించే ఉద్దేశంతో 2017లో 37 వార్డుల్లో ఎల్ఈడీ వీధి దీపాలను ఏర్పాటు చేశారు. అప్పట్లో వీటి నిర్వహణ బాధ్యతను ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థకు అప్పగించి, ఆటోమేటిక్ స్విచ్లను అమర్చారు. ఏదైనా సమస్య తలెత్తినప్పుడు వెంటనే మరమ్మతులు చేసేవారు. అయితే 2024 నవంబరుతో ఆ సంస్థ కాంట్రాక్టు ముగియడంతో నిర్వహణ బాధ్యత మున్సిపల్ అధికారుల చేతుల్లోకి వచ్చింది. తగినంత మంది సిబ్బందిని నియమించకపోవడంతో పర్యవేక్షణ లోపించింది. పాడైపోయిన ఆటోమేటిక్ స్విచ్లను తొలగించడంతో, కొన్ని ప్రాంతాల్లో వీధి దీపాలు నిరంతరం వెలుగుతూనే ఉన్నాయి. దీపాలు పాడైనప్పుడు లేదా ఇతర సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు వాటిని సకాలంలో మరమ్మతు చేయకపోవడంతో కొన్ని ప్రాంతాలు నెలల తరబడి చీకటిలోనే ఉంటున్నాయి.
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