ఆహార భద్రతకు 'క్యూర్' ఏది? - హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో యథేచ్ఛగా నిబంధనల ఉల్లంఘనలు!
Shortage Of Officials At TG- SAFE : తెలంగాణలో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో తనిఖీల వేగాన్ని పెంచడానికి ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారుల కొరత తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.
Published : November 27, 2026 at 2:54 PM IST
హైదరాబాద్ మహానగర పరిధిలోని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, ఇతర ఆహారం విక్రయించే వ్యాపార సంస్థలు భద్రతా నిబంధనలను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాయి. మాల్స్ నుంచి డార్క్ స్టోర్ల వరకు లోపాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. నిలిపి వేసిన లైసెన్సును పునరుద్ధరించుకోవాలంటే సంస్థల తీరులో పూర్తి స్థాయిలో మార్పులు రావాలి. కానీ దానికి బదులుగా, వారు తాత్కాలిక మార్పులు చేసి లైసెన్సులు పొందుతున్నారు.
ఆ తర్వాత ఎటువంటి నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉండడం లేదు. పెద్ద హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో కూడా తీవ్రమైన ఉల్లంఘనలు ఉంటున్నాయి. గడువు ముగిసిన ఆహార పదార్థాలు టన్నుల కొద్దీ బయటపడుతున్నాయి. కిచెన్లో అపరిశుభ్రత తాండవిస్తోంది. ఈగలు, ఎలుకలు, బొద్దింకలు అక్కడే నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాయి. సిబ్బందికి కనీస శిక్షణ ఉండటం లేదు.
- ఇటీవల టీజీసేఫ్ మెహిదీపట్నం, ఖైరతాబాద్, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలిలోని వివిధ స్వీట్ షాపులు, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో తనిఖీలు నిర్వహించింది. ఉల్లంఘనలు ఉండడంతో అనేక సంస్థల లైసెన్సులను సస్పెండ్ చేసింది. ఈ లోపాలను సరిదిద్దుకోవాలని అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. చర్యలు చాలా వరకు నామమాత్రంగానే ఉండటంతో ఈ సంస్థలన్నీ తిరిగి తెరుచుకున్నాయి. వాస్తవానికి లోపాలు బయట పడకుండా ఉండాలంటే నిరంతర పర్యవేక్షణ అవసరం. కానీ సిబ్బంది కొరత వల్ల అది సాధ్యం కావడం లేదు.
సవాలుగా మారిన సిబ్బంది కొరత
క్యూర్తో పాటు మొత్తం అన్ని ప్రాంతాల్లో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, ఇతర సంస్థలపై నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగించడానికి సుమారు 290 మంది ఆహార తనిఖీ అధికారులు అవసరం ఉంది. కానీ కేవలం 103 పోస్టులు మాత్రమే ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఇందులో 44 మంది మాత్రమే పని చేస్తున్నారు. మహానగర ప్రాంతంలో రెస్టారెంట్లు, హోటళ్ల నుంచి చిన్న తినుబండారాలు, వీధి ఆహార బండ్ల వరకు 40,000 - 50,000 సంస్థలు ఉన్నాయి.
వాటిని పర్యవేక్షించడానికి కేవలం 15 మంది సిబ్బంది మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నారు. టీజీసేఫ్ ఏర్పాటు తర్వాత స్థానిక పోలీసులు, ఆహార తనిఖీ అధికారులు, ఇతర సిబ్బంది బృందాలు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాయి. వారు ఉల్లంఘనలను గుర్తించి లైసెన్సులను నిలిపివేయడం, షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేయడం వరకే చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు పకడ్బందీగా దృష్టి పెట్టాలని వినియోగదారులు కోరుతున్నారు.
క్యూఆర్ పరిధిలో టీజీ సేఫ్ తనిఖీలు
- హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు 450
- జారీ చేసిన షోకాజ్ నోటీసులు 150కి పైగా
- లైసెన్సులు సైన్సేషన్ 20కి పైగా
- ఆహార పదార్థాల సీజ్ 90 టన్నులు
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