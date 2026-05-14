వైద్యులు కావలెను : పెద్దాసుపత్రిలో అరకొర సేవలు - ఎట్లా తీరేను రోగుల వ్యథలు

అత్యవసర కేసులు వస్తే హైదరాబాద్‌లోని గాంధీ, నిమ్స్​కు పంపాల్సిన పరిస్థితి - శానిటేషన్ సిబ్బంది సరిపడా లేక ఆస్పత్రి పరిశుభ్రతలో ఇబ్బందులు - వైద్యులు, సిబ్బందితో పాటు వసతులు కల్పించాలని జిల్లావాసుల విజ్ఞప్తి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 14, 2026 at 8:44 AM IST

Shortage Of Doctors Govt Hospital : మహబూబ్​నగర్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో వైద్యుల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. 100 పడకలతో మొదలైన ఈ ఆస్పత్రి, 720 పడకలకు విస్తరించింది. అయినా సిబ్బంది నియామకం తగినంత లేకపోవడంతో రోగులకు తిప్పలు తప్పడం లేదు. 650 మందికి గానూ 280 మంది వైద్యులు మాత్రమే ఉండటంతో ఉన్న వారిపైనే అదనపు పని భారం పడుతోంది. శానిటేషన్ సిబ్బంది సైతం సరిపడా లేకపోవడంతో వైద్యశాల పరిశుభ్రతకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.

ఆపద వేళ చికిత్స అందించి ప్రాణాలు నిలబెట్టే వైద్యులను దేవుళ్లుగా భావిస్తాం. అనుకోని ప్రమాదం జరిగినా, అనారోగ్యానికి గురైనా ఆసుపత్రే దిక్కు. అలాంటి ఆస్పత్రిలో సరిపడా వైద్య సిబ్బంది లేకుంటే రోగులకు అవస్థలు తప్పవు. పాలమూరు జిల్లా వాసుల పరిస్థితి సైతం ప్రస్తుతం అలాగే ఉంది. మహబూబ్​నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రికి నాగర్ కర్నూల్, నారాయణపేట, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున రోగులు వస్తారు.

చికిత్స కోసం వేచి చూస్తున్న రోగులు : ఉమ్మడి జిల్లాలో ఇదే పెద్ద ఆస్పత్రి కావడంతో రోజుకు కనీసం 2 వేల మందికి పైగా ఔట్ పేషెంట్లు వస్తారు. వివిధ అనారోగ్య కారణాలతో ఆస్పత్రిలోనూ వందల సంఖ్యలో చేరుతారు. అయితే వస్తున్న రోగుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా వైద్యులు లేకపోవడంతో చికిత్స కోసం వేచిచూడాల్సి వస్తోంది. ఆస్పత్రిలో మౌలిక వసతులు సైతం పూర్తిస్థాయిలో లేకపోవడంతో అనేక కేసులను హైదరాబాద్​లోని గాంధీ, నిమ్స్ ఆస్పత్రికి పంపాల్సి వస్తోంది. ఆస్పత్రిలో 720 పడకలుండగా, 450 పడకలకే నియామకాలయ్యాయి. అందులోనూ 40 శాతం ఖాళీలే ఉన్నాయని ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ అజ్మీరా రంగా తెలిపారు.

"హాస్పిటల్​లో పడకల స్థాయి పెరిగింది. కానీ గతంలో ఉన్న 450 పడకలకు సరిపడా సాంక్షన్​ చేసిన డాక్టర్ల పోస్ట్​లో ఇంకా 40 శాతం ఖాళీలున్నాయి. ఇంకా కావాల్సిన డాక్టర్ల సంఖ్య 119. ఇందులో ప్రొఫెసర్లు, అసోసియేట్​, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు కలిపి ఉండాలి. కానీ 70 మంది రెగ్యులర్, 18 మంది కాంట్రాక్ట్​ డాక్టర్లు మాత్రమే ఉన్నారు. ఇంకా 31 పోస్ట్​లు ఖాళీలున్నాయి. రోగుల సంఖ్య మాత్రం విపరీతంగా ఉంది. మెరుగైన సేవలు అందించడానికి సిబ్బంది, వసతులు లేవు. దీంతో రోగులు, డాక్టర్లు ఇబ్బంది పడుతున్నారు" - డాక్టర్. అజ్మీరా రంగా, ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్

శానిటేషన్​ సిబ్బంది లేక శుభ్రత ఇబ్భందులు : ఆస్పత్రిలో వైద్యుల కొరతనే కాకుండా శానిటేషన్ సిబ్బంది సైతం సరిపడా లేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. 100 పడకలకు 45 మంది చొప్పున 452 పడకలకు మాత్రమే సరిపోయే సిబ్బంది ఉన్నారు. మరో 268 పడకలకు తగినంత సిబ్బంది లేకపోవడంతో శౌచాలయాలు, మూత్రశాలలు, ఐసీయూలు, వార్డులు, వరండాలు అపరిశుభ్రంగా ఉంటున్నాయి. 1000 పడకలతో సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి నిర్మితమవుతున్న తరుణంలో మొత్తం 1720 పడకలకు సరిపడా చికిత్సా యంత్రాలు కావాల్సి ఉందని సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ అజ్మీరా రంగా చెబుతున్నారు.

పీజీ విద్యార్థుల సంఖ్య పెంచాలి : ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రికి అనుబంధంగా మెడికల్ కళాశాల ఉండగా, పీజీ స్టూడెంట్ల సంఖ్యా అంతంత మాత్రంగానే ఉంటోంది. అన్ని విభాగాల్లో పీజీ స్టూడెంట్లు పెరిగితే ప్రొఫెసర్ల మీద భారం తగ్గి వైద్య సేవలు మరింత మెరుగ్గా అందించవచ్చని అంటున్నారు. ఆస్పత్రి ఐసీయూలో కనీస సౌకర్యాలే ఉన్నందు వల్ల ఏదైనా అత్యవసర కేసులు వస్తే హైదరాబాద్​లోని గాంధీ, నిమ్స్ తదితర ఆస్పత్రులకు పంపాల్సి వస్తోందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. రోగుల తాకిడికి తగ్గట్లుగా అదనపు సిబ్బంది నియామకంతో పాటు ఆస్పత్రిలో చికిత్సా వసతులు పెంచాలని పాలమూరు జిల్లా వాసులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.

