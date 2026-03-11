"ఇరాన్పై బాంబు వేస్తే మన కిచెన్లో పేలినట్లుగా ఉంది" - సిలిండర్ల కొరతపై హోటల్ యజమానుల ఆందోళన
తెలంగాణలోని హోటళ్లలో వాణిజ్య సిలిండర్ల కొరత - గ్యాస్ కొరతతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న యజమానులు - హైదరాబాద్లో పలుచోట్ల పౌరసరఫరాలశాఖ అధికారుల తనిఖీలు - గృహవినియోగ సిలిండర్లు స్వాధీనం
Published : March 11, 2026 at 4:59 PM IST
Shortage of Commercial Cylinders in Telangana Hotels : పశ్చిమాసియాలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల యుద్ధ ప్రభావం, హర్మూజ్ సంధిలో చమురు నౌకల రాకపోకలపై చిక్కులు మన దేశంలోని హోటళ్లు, హాస్టళ్లపై పడింది. దీంతో వెంటనే కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లపై పెట్రోలియం కంపెనీలు నియంత్రణ చర్యలకు పూనుకున్నాయి. హోటళ్లకు సిలిండర్ల సరఫరా నిలిపివేయాలని ఆయా సంస్థలు తమ డీలర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశాయి.
హోటల్ రంగం కుదేలవుతోంది : యుద్ద ప్రభావంతో ఏర్పడిన గ్యాస్ సరఫరా ఇబ్బందులు రాష్ట్రంలోని హోటళ్ల యజమానులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు హోటళ్ల యజమానులు గ్యాస్ కొరతతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. యుద్దం ముగిసే సూచనలు ఎక్కడా కానరాకపోవడంతో వారి భయం మరింత ఎక్కువవుతోంది. పలు హోటళ్ల యజమానులు గ్యాస్ కొరత తమను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తోందని, ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తక్షణమే ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే మూసివేయడం మినహా తమకు గత్యంతరం లేదని యజమానలు అంటున్నారు. వాణిజ్య సిలిండర్లపై ఆంక్షలు విధించడంతో హోటల్ రంగం కుదేలవుతోందని యజమానులు చెబుతున్నారు.
"గత వారం రోజుల నుంచి కమర్షియల్ గ్యాస్తో ఇబ్బందులు పడుతున్నాము. మేము ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఎవరు స్పందించడం లేదు. గ్యాస్ సంస్థలు కూడా ఏమీ చేయలేమని చెబుతున్నాయి. ప్రతి నెల భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడి పెడుతున్నాం. గ్యాస్ అందుబాటులో లేకపోతే నష్టాల్లో కురుకుపోయే అవకాశం ఉంది. ఇలాగే కొనసాగితే హోటల్ నడుపుతామో లేదో తెలియదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్పందించి మా కష్టాలను తీర్చాలని కోరుతున్నాం"-హోటల్ యజమానులు, వరంగల్
"అక్కడెక్కడో యూఎస్ వాళ్లు ఇరాన్లో బాంబు వేస్తే కిచెన్లో పడినట్లు ఉంది. నేను ఉదయం వచ్చి పూరి అడిగితే లేదని అంటున్నారు. ఎందుకని అడిగితే గ్యాస్ లేదని చెబుతున్నారు. మా ఇంట్లో స్కూల్ వెళ్లే పిల్లలు ఉన్నారు. ఉదయం ఇంట్లో టిఫిన్ చేయరు. అందుకే హోటల్కు వస్తుంటాను. వీళ్లు హూటల్ క్లోజ్ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నారు" - కస్టమర్, వరంగల్
హోటల్ పరిశ్రమకు గ్యాస్ ప్రాణవాయువు : కేంద్రప్రభుత్వ ఆదేశాలపై హైదరాబాద్లో తెలంగాణ హోటల్స్ అసోసియేషన్ మంగళవారం అత్యవసరంగా సమావేశం అయింది. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ దిగుమతులు తగ్గిపోవడం పట్ల హోటల్స్ యజమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. హోటళ్ల పరిశ్రమకు గ్యాస్ ప్రాణ వాయువు లాంటిదని, గ్యాస్ నిల్వలు తగ్గిపోయి కొరత ఏర్పడడంతో హోటల్ వ్యాపారాలు పూర్తిగా దెబ్బతింటున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కమర్షియల్ గ్యాస్ నిలిపివేయడంతో తమ వ్యాపారానికి పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలినట్లేని వాపోయారు.
డొమెస్టిక్ కోటాలో సిలిండర్లు కేటాయించాలి : మరోవైపు హైదరాబాద్ నగరంలోని హాస్టళ్లలో గ్యాస్ కొరత తీవ్ర సవాలుగా మారుతోంది. గచ్చిబౌలి ప్రశాంత్ హిల్స్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో హాస్టల్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు తమ గోడును వెళ్లబోసుకున్నారు. గ్యాస్ సరఫరా సాధారణ స్థితికి రాకపోతే మరో రెండు రోజుల్లో హాస్టళ్లలో వంటలు ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉందని వారు తెలిపారు. సిలిండర్ ధర రూ.1,740 నుండి ఏకంగా రూ.2,500 వరకు పెరిగిందని అన్నారు. ధరలు రెట్టింపైనా కొనుగోలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు సరఫరా చేయడం లేదని అసోసియేషన్ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
నగరవ్యాప్తంగా దాదాపు 11 వేల హాస్టళ్లలో సుమారు 10 లక్షల మంది ఐటీ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు నివాసం ఉంటున్నారని, గ్యాస్ కొరత వల్ల వీరి ఆహార అవసరాలకు తీవ్ర ఇబ్బంది కలుగుతోందని అసోసియేషన్ వాపోయింది. ప్రత్యామ్నాయంగా కట్టెల పొయ్యిలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నా, అది సమయంతో కూడుకున్న పని అని, ప్రస్తుత అత్యవసర పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తక్షణమే స్పందించాలని కోరారు. హాస్టళ్లను కేవలం వాణిజ్య సంస్థలుగా చూడకుండా, వేలాది మందికి ఆశ్రయం ఇస్తున్న వసతి గృహాలుగా పరిగణించి, వీటికి కమర్షియల్ గ్యాస్ బదులు డొమెస్టిక్ (గృహ అవసరాల) కోటాలో సిలిండర్లు కేటాయించాలని కోరారు.
గృహవినియోగ సిలిండర్లు స్వాధీనం : మరోవైపు కమర్షియల్ గ్యాస్ కొరత వల్ల హోటళ్ల నిర్వాహకులు డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు వాడుతున్నారని గుర్తించిన పౌరసరఫరాలశాఖ అధికారులు పలు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో తనిఖీలు చేపట్టారు. వాణిజ్య అవసరాలకు వాడుతున్న గృహవినియోగ సిలిండర్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
