పండగ పేరిట 'ప్రత్యేకం'గా దోపిడీ - గగ్గోలు పెడుతున్న ప్రయాణికులు
RTC Ticket Price Hike Issue : హైదరాబాద్లోని సిటీ బస్సులను జిల్లాలకు ప్రత్యేక సర్వీసుల పేర్లతో నడుపుతోంది. దీంతో బస్సుల కొరత కారణంగా నగరంలో ప్రయాణించేందుకు ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురౌతున్నారు.
Published : October 20, 2026 at 9:57 AM IST
RTC Ticket Price Hike Issue : బతుకమ్మ, దసరా పండుగలను పురస్కరించుకొని ఆర్టీసీ ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఆర్టీసీ ప్రత్యేక సర్వీసుల భారం రాజధాని నగర ప్రయాణికులపై పడింది. నాలుగు రోజులుగా నగరంలో బస్సుల కొరత ఏర్పడింది. మరో వైపు హైదరాబాద్లోని సిటీ బస్సులను జిల్లా సర్వీసులుగా మార్చి, ప్రత్యేక ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు. సాధారణ సర్వీసులను బుక్ చేసినా, వీటిని రద్దు చేసి ప్రత్యేక ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు.
బస్సులన్నీ ప్రత్యేక సర్వీసులే
శని, ఆది, సోమవారాల్లో హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరే అన్ని జిల్లా బస్సులను ప్రత్యేక సర్వీసులుగా మార్చారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో 80 శాతం ప్రత్యేక సర్వీసులు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రత్యేకం అనే బాదుడుతో ప్రయాణికులు లబోదిబోమంటున్నారు. ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సుల కంటే ఆర్టీసీ ఎక్కువ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తోందని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. ప్రైవేట్ బస్సుల్లో ముందుగా రిజర్వేషన్లు చేసుకున్న వారి నుంచి కూడా అవే ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారని చెబుతున్నారు. టీజీఎస్ ఆర్టీసీ రిజర్వేషన్లను రద్దు చేసి మరీ ప్రత్యేక ఛార్జీలను వసూలు చేస్తోంది.
రిజర్వేషన్ను రద్దు చేస్తున్నట్లు మెసేజ్
వెంకటేశ్వర్లు ఈనెల 14న హైదరాబాద్ నుంచి భద్రాచలం వెళ్లేందుకు 34332 నంబర్ సర్వీస్కు రిజర్వేషన్ చేసుకున్నారు. ఈ నెల 16వ తేదీన ఆయన మొబైల్ ఫోన్కు టీజీఆర్టీసీ నుంచి రిజర్వేషన్ను అకస్మాత్తుగా రద్దు చేస్తున్నట్లు మెసేజ్ వచ్చింది. విచారించగా, సర్వీసును రద్దు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అదే రోజు రిజర్వేషన్ చార్టులో అదే సర్వీస్ నంబర్ ఉంది. కానీ ప్రత్యేక సర్వీసు కింద ఛార్జీ వసూలు చేశారు. సాధారణంగా సిట్టింగ్కు రూ.700 కాగా, ప్రత్యేక సర్వీసు కింద రూ.1240 వసూలు చేశారు. ఆదివారం ఎంజీబీఎస్ నుంచి కామారెడ్డికి సూపర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కిన సుశాంత్కు ప్రత్యేక ఛార్జీ కింద రూ.475 వసూలు చేశారు. సాధారణంగా ఇది రూ.250. ఆయన భార్యకు ఆధార్ కార్డు ఉన్నప్పటికీ, అతనికి ప్రత్యేక సర్వీసు ఛార్జీ వసూలు చేశారు.
కారు కంటే ఎక్కువ వసూలు
హైదరాబాద్ నుంచి భద్రాచలం వెళ్లే రాజధాని బస్సులో సాధారణ టికెట్ ధర రూ.560 వరకు ఉంటుంది. కానీ ప్రత్యేక సర్వీసు పేరుతో రూ.1,100 వసూలు చేస్తోంది. 36 సీట్ల రాజధాని బస్సు ఒక్కో ట్రిప్కు రూ.39,600 సంపాదిస్తుంది. ఏడుగురు ప్రయాణించే కారును రౌండ్ ట్రిప్కు కేవలం రూ.10,000కే అద్దెకు తీసుకుంటున్నారు. అంటే కారు కంటే బస్సు ప్రయాణమే ఖరీదుగా మారింది.
ప్రయాణికులూ తక్కువే
నగరంలో మొత్తం 26 డిపోలు ఉన్నాయి. 3200 సిటీ బస్సులు ఉన్నాయి. ఈ నెల 14వ తేదీ నుంచి 1200 బస్సులను ప్రత్యేక సర్వీసులుగా జిల్లాలకు మళ్లిస్తున్నారు. పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు ప్రకటించడంతో హైదరాబాద్ నగరంలో రద్దీ తక్కువగా ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆదివారాలు, సోమవారాల్లో మరో 500 బస్సులు పెంచడంతో మొత్తం బస్సుల సంఖ్య 1700కు చేరింది. విద్యాసంస్థలకు ప్రైవేట్ రవాణా సౌకర్యం ఉంది. ఆర్టీసీ బస్సులు ప్రయాణించే వారు కనీసం 50 శాతం కూడా ఉండరు. దుకాణాలు, మాల్స్, వివిధ ప్రాంతాల్లో పనిచేసే అసంఘటిత రంగ ఉద్యోగులే ఎక్కువగా సిటీ బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్నారు.
సిటీ బస్సులే వినియోగం
పండుగయినా, ముఖ్యమంత్రి, ప్రధానమంత్రి సమావేశం నిర్వహించినా, ప్రైవేట్ కార్యక్రమాలు అయినా, ఆర్టీసీ అధికారులు సిటీ బస్సులనే కేటాయిస్తున్నారు. దీనివల్ల నగర ప్రయాణికులపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. 2003 నాటి జీవో ప్రకారం ప్రత్యేక ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నామని అధికారులు అంటున్నారు. అయితే ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత 2003 జీవో అమలు వింతగా ఉందని విమర్శలొస్తున్నాయి.
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