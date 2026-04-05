వార్​ ఎఫెక్ట్ - హీలియం కొరతతో ఎంఆర్​ఐ స్కానింగ్ ఇక కష్టమే!

హీలియం కొరతతో ఇబ్బందులు - ఖతార్‌ నుంచి నిలిచిపోయిన సరఫరా - హీలియం కొరత ఏర్పడితే ఆరోగ్య రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం - కేంద్రానికి లేఖ రాసిన ఐఆర్‌ఐఏ

Shortage in Supply of Helium For MRI
Shortage in Supply of Helium For MRI
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 5, 2026 at 1:44 PM IST

Shortage in Supply of Helium For MRI : మనం బైక్​ పై నుంచి కిందపడిపోయనప్పుడో, ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడో, శారీరంలో ఏమైనా దెబ్బలు తగిలాయో తెలుసుకునేందుకు స్కానింగ్​ లాంటివీ తీయాల్సి వస్తుంది. మరి ఆ స్కానింగ్​కి చేయాలంటే ఎంఆర్​ఐ యంత్రం వినియోగించాల్సిందే. దీని​ ద్వారా రోగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేస్తే కచ్చితమైన ఫలితాలు వెల్లడవుతాయి. మరి ఆ యంత్రాలు పని చేయాలంటే అందులో హీలియం నింపాలి. కాని గత నెల నుంచి ఇరాన్​ యుద్ధ కారణంగా గ్యాస్​ సరఫరాలు నిలిచిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఖతార్​ నుంచి భారత్​కు హీలియం దిగుమతులు కూడా ఆగిపోయాయి. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో ఎంఆర్​ఐ స్కానింగ్​ పరీక్షలు చేయడం లేదు.

ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ ద్వారా రోగ నిర్ధారణ పరీక్షలు : సూపర్​ కండక్టింగ్​ ఎంఆర్​ఐ యంత్రాల్లో కీలకమైన హీలియంను ఈ దేశం నుంచే ఎక్కువగా దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​ - ఇరాన్​ యుద్ధంతో దిగుమతులు లేకపోవడంతో ఎంఆర్​ఐ యంత్రాలు ముఖ్యమైన మెడికల్​ టెస్టులు ఎలా చేస్తాయనే సందేహం వ్యక్తమవుతోంది. దీనిలో మెదడుతో పాటు శరీరంలోని కీలక అవయవాల్లో ఏదైనా సమస్య తలెత్తితే మ్యాగ్నెటిక్​ రిజోనెన్స్​ ఇమేజింగ్​ స్కానింగ్​ ద్వారా వైద్యులు రోగ నిర్ధారణ చేస్తారు. వివిధ రకాల క్యాన్సర్లు, నరాల సమస్యలను గుర్తించేందుకు ఎంఆర్​ఐ పరీక్ష ఎంతో అవసరం.

అర్జెంటీనా నుంచి దిగుమతి : ఈ యంత్రంలో పరీక్షలు చేసినప్పుడు కచ్చితమైన ఫలితాలు రావాలంటే అందులో అయస్కాంతాలు మైనస్​ 269 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వద్ద చల్లబడాలి. ఇది కేవలం లిక్విడ్​ హీలియంతోనే సాధ్యమవుతుంది. హాలియం కొరత ఏర్పడితే ఆరోగ్య రంగంపై తీవ్రంగా ప్రభావం పడుతుందని దిల్లీకి చెందిన ఇండియన్​ రేడియోలాజికల్​ అండ్​ ఇమేజింగ్​ అసోసియేషన్​ కేంద్రానికి లేఖ రాసింది. ఈ సమస్యకు ప్రత్యామ్నాయంగా అర్జెంటీనా నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాలని కేంద్రం ఆలోచిస్తున్నా కూడా అది ఇప్పటికిప్పుడు అంత సులువు కాదు .

రెండు రకాల యంత్రాలు :

  • సూపర్​ కండక్టింగ్​ ఎంఆర్​ఐ యంత్రాల్లో లిక్విడ్​ హీలియంతో కాయిల్స్​ చల్లబడతాయి. 1.5 టెస్లా నుంచి 2 టెస్లాల సామర్థ్యంతో ఉండే ఇది ఫలితాలను ఇస్తుంది.
  • హీలియం వినియోగించకుండా పనిచేసేవి పర్మనెంట్​ మ్యాగ్నెట్​ ఎంఆర్​ఐ. దీనిలో 0.3 టెస్లా సామర్థ్యంతో ఉండే వీటిని ఎముకలు తదితర భాగాలను పరీక్షించేందుకు ప్రాథమిక పరీక్షల కోసం వినియోగిస్తారు.

మొత్తం 100 ఎంఆర్​ఐ యంత్రాలు ఉన్నట్టు అంచనా : రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో కలిపి సుమారు 100 వరకు ఎంఆర్​ఐ యంత్రాలున్నాయని అంచనా. మరి ఇవన్నీ సమర్థంగా ఫలితాలను వెల్లడించాలంటే అందులో తగిన మోతాదులో హీలియం ఉండాలి. ఈ యంత్రాల్లో ఒకసారి నింపితే సుమారుగా 2 సంవత్సరాల వరకు అది పని చేస్తుంది. రాష్ట్రంలోని ఇప్పటికే 10 శాతం యంత్రాల్లో హీలియం నిల్వలు తగ్గాయని వైద్య వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అంతేకాదు కొన్ని కేంద్రాలు మూత పడ్డా ఆశ్చర్యం పడాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో ఆసుపత్రిలో ఒక్కో పరీక్ష ఖరీదు ఆసుపత్రులకు తగ్గట్టుగా రూ. ఆరు వేల నుంచి రూ. 9 వేల వరకు ఉంది. ఈ కొరత కారణంగా ధరలను మరింత పెంచితే అంతిమంగా భారం రోగులపై పడనుంది. మరోవైపు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మాత్రం హీలియం సమస్య రాదని, ఇటీవల ఏర్పాటు చేసిన 90 శాతం పైగా యంత్రాలు కొత్తవేనని, అన్ని చోట్ల ఎంఆర్​ఐ పరీక్షలు నడుస్తున్నాయని వైద్యులు స్పష్టం చేశారు.

TAGGED:

SHORTAGE IN HELIUM FOR MRI
SHORTAGE IN HELIUM THREATENS MRI
HELIUM SHORTAGE OF HELIUM
హీలియం కొరతతో ఇబ్బందులు
MRI HELIUM SHORTAGE DUE TO WAR

