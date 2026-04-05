వార్ ఎఫెక్ట్ - హీలియం కొరతతో ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ ఇక కష్టమే!
హీలియం కొరతతో ఇబ్బందులు - ఖతార్ నుంచి నిలిచిపోయిన సరఫరా - హీలియం కొరత ఏర్పడితే ఆరోగ్య రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం - కేంద్రానికి లేఖ రాసిన ఐఆర్ఐఏ
Published : April 5, 2026 at 1:44 PM IST
Shortage in Supply of Helium For MRI : మనం బైక్ పై నుంచి కిందపడిపోయనప్పుడో, ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడో, శారీరంలో ఏమైనా దెబ్బలు తగిలాయో తెలుసుకునేందుకు స్కానింగ్ లాంటివీ తీయాల్సి వస్తుంది. మరి ఆ స్కానింగ్కి చేయాలంటే ఎంఆర్ఐ యంత్రం వినియోగించాల్సిందే. దీని ద్వారా రోగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేస్తే కచ్చితమైన ఫలితాలు వెల్లడవుతాయి. మరి ఆ యంత్రాలు పని చేయాలంటే అందులో హీలియం నింపాలి. కాని గత నెల నుంచి ఇరాన్ యుద్ధ కారణంగా గ్యాస్ సరఫరాలు నిలిచిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఖతార్ నుంచి భారత్కు హీలియం దిగుమతులు కూడా ఆగిపోయాయి. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ పరీక్షలు చేయడం లేదు.
ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ ద్వారా రోగ నిర్ధారణ పరీక్షలు : సూపర్ కండక్టింగ్ ఎంఆర్ఐ యంత్రాల్లో కీలకమైన హీలియంను ఈ దేశం నుంచే ఎక్కువగా దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ యుద్ధంతో దిగుమతులు లేకపోవడంతో ఎంఆర్ఐ యంత్రాలు ముఖ్యమైన మెడికల్ టెస్టులు ఎలా చేస్తాయనే సందేహం వ్యక్తమవుతోంది. దీనిలో మెదడుతో పాటు శరీరంలోని కీలక అవయవాల్లో ఏదైనా సమస్య తలెత్తితే మ్యాగ్నెటిక్ రిజోనెన్స్ ఇమేజింగ్ స్కానింగ్ ద్వారా వైద్యులు రోగ నిర్ధారణ చేస్తారు. వివిధ రకాల క్యాన్సర్లు, నరాల సమస్యలను గుర్తించేందుకు ఎంఆర్ఐ పరీక్ష ఎంతో అవసరం.
అర్జెంటీనా నుంచి దిగుమతి : ఈ యంత్రంలో పరీక్షలు చేసినప్పుడు కచ్చితమైన ఫలితాలు రావాలంటే అందులో అయస్కాంతాలు మైనస్ 269 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వద్ద చల్లబడాలి. ఇది కేవలం లిక్విడ్ హీలియంతోనే సాధ్యమవుతుంది. హాలియం కొరత ఏర్పడితే ఆరోగ్య రంగంపై తీవ్రంగా ప్రభావం పడుతుందని దిల్లీకి చెందిన ఇండియన్ రేడియోలాజికల్ అండ్ ఇమేజింగ్ అసోసియేషన్ కేంద్రానికి లేఖ రాసింది. ఈ సమస్యకు ప్రత్యామ్నాయంగా అర్జెంటీనా నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాలని కేంద్రం ఆలోచిస్తున్నా కూడా అది ఇప్పటికిప్పుడు అంత సులువు కాదు .
రెండు రకాల యంత్రాలు :
- సూపర్ కండక్టింగ్ ఎంఆర్ఐ యంత్రాల్లో లిక్విడ్ హీలియంతో కాయిల్స్ చల్లబడతాయి. 1.5 టెస్లా నుంచి 2 టెస్లాల సామర్థ్యంతో ఉండే ఇది ఫలితాలను ఇస్తుంది.
- హీలియం వినియోగించకుండా పనిచేసేవి పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ ఎంఆర్ఐ. దీనిలో 0.3 టెస్లా సామర్థ్యంతో ఉండే వీటిని ఎముకలు తదితర భాగాలను పరీక్షించేందుకు ప్రాథమిక పరీక్షల కోసం వినియోగిస్తారు.
మొత్తం 100 ఎంఆర్ఐ యంత్రాలు ఉన్నట్టు అంచనా : రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో కలిపి సుమారు 100 వరకు ఎంఆర్ఐ యంత్రాలున్నాయని అంచనా. మరి ఇవన్నీ సమర్థంగా ఫలితాలను వెల్లడించాలంటే అందులో తగిన మోతాదులో హీలియం ఉండాలి. ఈ యంత్రాల్లో ఒకసారి నింపితే సుమారుగా 2 సంవత్సరాల వరకు అది పని చేస్తుంది. రాష్ట్రంలోని ఇప్పటికే 10 శాతం యంత్రాల్లో హీలియం నిల్వలు తగ్గాయని వైద్య వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అంతేకాదు కొన్ని కేంద్రాలు మూత పడ్డా ఆశ్చర్యం పడాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఆసుపత్రిలో ఒక్కో పరీక్ష ఖరీదు ఆసుపత్రులకు తగ్గట్టుగా రూ. ఆరు వేల నుంచి రూ. 9 వేల వరకు ఉంది. ఈ కొరత కారణంగా ధరలను మరింత పెంచితే అంతిమంగా భారం రోగులపై పడనుంది. మరోవైపు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మాత్రం హీలియం సమస్య రాదని, ఇటీవల ఏర్పాటు చేసిన 90 శాతం పైగా యంత్రాలు కొత్తవేనని, అన్ని చోట్ల ఎంఆర్ఐ పరీక్షలు నడుస్తున్నాయని వైద్యులు స్పష్టం చేశారు.
