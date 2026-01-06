ETV Bharat / state

ఫీజు కడితేనే ఎంట్రీ - ఫ్రీ పార్కింగ్ మాటే మాకు నచ్చదు!

2018 నుంచే హైదరాబాద్​లో ఉచిత పార్కింగ్ విధానం - పలు వాణిజ్య కేంద్రాల్లో అక్రమంగా పార్కింగ్ రుసుము వసూలు చేస్తున్న వ్యాపారులు - కారుకు రూ.50, ద్విచక్రవాహనానికి రూ.20 చొప్పున వసూలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 6, 2026 at 3:41 PM IST

Parking Fee in Shopping Malls : హైదరాబాద్ నగరం కూడా రోజు రోజుకూ అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఉపాధి అవకాశాలు అధికంగా ఉండటంతో రాజధాని నగరానికి వచ్చేవారు అధిక సంఖ్యలో ఉంటున్నారు. నివసించే జనాభా సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. దీనికి తగ్గట్టుగానే ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఉద్యోగాలకు, సొంత అవసరాలకు ప్రజలు తమ సొంత వాహనాలపై బయటకు వెళుతూ ఉంటారు. అయితే నగరంలో అలా ప్రయాణం చెయ్యాలంటేనే ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అవసరానికి వాహనాన్ని నిలిపి పక్కకి వెళ్దామంటే పార్కింగ్ ఫీజులు ఇబ్బుందులు పెడుతున్నాయి.

నగరంలో జనాభా పెరుగుదల కారణంగా వాహనాల రద్దీ నిత్యం పెరుగుతోంది. ఈ కారణంగా రోడ్డు దగ్గలో పార్కింగ్ చేయడం దాదాపు అసాధ్యంగా మారింది. అలా అని షాపింగ్ కాంప్లెక్స్​ల వద్ద, ఇతర పార్కింగ్ ప్రాంతాలలో పార్కింగ్ చేయాలంటే రుసుము చెల్లించాల్సి వస్తోంది. దీంతో నగర వాసులు నిత్యం ఈ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు.

రూ. కోట్ల దందా జరుగుతున్నా పట్టీ పట్టనట్టు : నగరంలోని జీహెచ్ఎంసీ అధికారుల తీరు కొన్ని వ్యాపార వర్గాల వారికి అదనపు ఆదాయ వనరుగా మారింది. రాజధానిలో పలు చోట్ల పార్కింగ్ ఉచితమైనా కొందరు ప్రజలను దోచేకుంటున్నారు. నగరంలో రూ. కోట్ల దందా జరగుతున్నా ఆచూకీ తెలుసుకునే ప్రభుత్వం పట్టీ పట్టనట్లు వ్యవహరిస్తోంది.

ఇవీ షరతులు :

  • తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏప్రిల్ 1, 2018న హైదరాబాద్​లో ఉచిత పార్కింగ్ విధానాన్ని అమలులోనికి తీసుకొచ్చింది. అయితే దీనికి కొన్ని షరతులు ఉన్నాయి.
  • షాపింగ్ మాల్​లు, మల్టీప్లెక్స్​లు, కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్​లు ఇతర వ్యాపార కేంద్రాలకు వినియోగదారులు వాహనాలలో వెళ్లడం సహజం. అయితే అలా వెళ్లిన వారి వాహనాలు అరగంటపాటు ఉచితంగా పార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఏదేని వస్తువును కొనుగోలు చేస్తే గంట వరకు ఉచితంగా వాహనాన్ని నిలపవచ్చు.
  • గంటకు పైగా వాహనాన్ని నిలిపితే మాత్రం కొనుగోలు చేసిన వస్తువు విలువ, పార్కింగ్ సమయానికి విధించే రుసుము కన్నా తక్కువ ఉంటే ఫీజు వసూలు చేయవచ్చు.

ఫీజు కడితేనే లోపలికి : బేగంపేట్ మెట్రో స్టేషన్​ వద్ద మైహోం టైకూన్​, వైట్​హౌజ్ అనే వాణిజ్య కేంద్రాలున్నాయి. వాటిలో పదుల కొద్దీ షాపింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలతో రోజూ వేయి మందికి పైగా సందర్శిస్తారు. లోపలికి చేరుకోగానే పార్కింగ్ తాత్కాలిక రసీదు చేతిలో పెట్టి ద్విచక్ర వాహనానికి రూ.20, కారుకు రూ.50 చొప్పున వసూలు చేస్తున్నారు. మైత్రివనం చౌరస్తాలోని ఆదిత్య ఎన్​క్లేవ్, అబిడ్స్, కోఠి, పంజాగుట్ట, దిల్​సుఖ్​నగర్​లోని పలు వాణిజ్య కేంద్రాల్లోనూ ఈ దందా నిరంతరం కొనసాగుతోంది.

మరి వీళ్లేం చేస్తున్నారు : జీహెచ్​ఎంసీలో గతంలో ఈనీడీఎం (ఎన్​ఫోర్స్​మెట్, విజిలెన్స్, డిజాస్టర్ మేనేజ్​మెంట్) విభాగం ఉండేది. నేడు దానిని హైడ్రాగా మార్చారు. ఈ విషయంపై ఆ బాధ్యతను నిర్వర్తించాల్సిన జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులు తమకు సంబంధం లేనట్టు వ్యవహరిస్తున్నారని స్థానికులు మండిపడుతున్నారు.

మెట్రో స్టేషన్​లలో పెయిడ్ పార్కింగ్ : కాగా గతంలోనే ఎల్​ అండ్​ టీ సంస్థ మెట్రో స్టేషన్​లలో పెయిడ్ పార్కింగ్ విధానాన్ని తీసుకువచ్చింది. పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లో మెరుగైన సౌకర్యాల కల్పించేందుకే ఈ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. కాగా ఫ్రీ పార్కింగ్ ఉన్న చోట పెయిడ్ పార్కింగ్ అని చెప్పడంతో ప్రయాణికులు ఆందోళనలు చేపట్టారు. పార్కింగ్ ఫీజు ఎక్కువగా ఉందని మండిపడ్డారు. అయితే నేడు మెట్రో స్టేషన్లలోనే కాకుండా కమర్షియల్ కాంప్లెక్సులు, పార్కింగ్ ప్రదేశాలు, ఇతర స్థావరాలలో వాహనాన్ని అత్యవసరంగా నిలపాలంటేనే ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఫ్రీ పార్కింగ్ విధానాన్ని నగరంలో పక్కాగా అమలు చేయాలని కోరుతున్నారు.

TAGGED:

హైదరాబాద్​లో పార్కింగ్ కష్టాలు
PARKING FEE ISSUE IN HYDERABAD
PARKING FEE IN SHOPPING MALLS
PARKING PROBLEMS IN HYDERABAD
PARKING FEE AT SHOPPING MALLS

