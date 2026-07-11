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"ధూమ్​" సినిమా తరహాలో మాల్స్​లో చోరీలు - 'సీసీటీవీ 360'తో దొరికిపోయిన దొంగ

అనంతపురం డ్రెస్‌ సర్కిల్‌ మాల్‌లో చోరీకి పాల్పడిన దొంగ అరెస్టు - రూ.5.25 లక్షల నగదు, కారు, చోరీలకు వాడిన పరికరాలు స్వాధీనం - నిందితుడిపై 3 రాష్ట్రాల్లో చోరీలకు పాల్పడిన 32 కేసులు

Shopping Mall Thief Arrest in Anantapur
Shopping Mall Thief Arrest in Anantapur (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 11:00 AM IST

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Shopping Mall Thief Arrest in Anantapur : "ధూమ్" సినిమా తరహాలో కేవలం షాపింగ్ మాల్స్‌నే లక్ష్యంగా చేసుకుని వరుస దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న కేటుగాడిని అనంతపురం పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సినిమాలంటే అతడికి ఇష్టం, ఎప్పటికైనా తానే స్వయంగా ఓ చిత్రం నిర్మించి హీరో కావాలనే కోరికతో ఈ నిందితుడు వరుస దోపిడీలకు తెరలేపాడు. రూ.2.5 కోట్లతో హారర్ సినిమా తీసి, అప్పుల పాలై మళ్లీ దొంగతనాలు చేస్తూ పోలీసులకు చిక్కాడు.

"ధూమ్​" సినిమా తరహాలో మాల్స్​లో చోరీలు - 'సీసీటీవీ 360'తో దొరికిపోయిన దొంగ (ETV Bharat)

హీరో కావాలనే మోజుతో: బెంగళూరులోని ఎంఆర్‌ఎస్ పాళ్యానికి చెందిన ఆనంద్‌కు సినిమాలంటే విపరీతమైన పిచ్చి. ఓడలకు వెల్డింగ్ పనులు చేసే అతనికి వచ్చే ఆదాయం ఇల్లు గడవడానికే సరిపోయేది కాదు. ఎలాగైనా స్వయంగా ఒక సినిమా నిర్మించి, అందులో తానే హీరోగా నటించాలని కలలు కన్నాడు. ఇందుకోసం దొంగతనాలు చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు. అయితే ఇళ్లలో చోరీ చేస్తే పేదలు, మధ్యతరగతి వారు ఇబ్బందులు పడతారని, కేవలం ఇన్సూరెన్స్ ఉండే పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్‌నే తన టార్గెట్‌గా ఎంచుకున్నాడు.

సినిమాలంటే ఇష్టంతో ఎప్పటికైనా తానే ఓ చిత్రం నిర్మించాలని భావించాడు. ఓడలకు వెల్డింగ్‌ పనులు చేసే డబ్బుతో ఇల్లు గడవడమే కష్టం. దొంగతనాలు చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు. ఇళ్లల్లోని నగదు, బంగారం చోరీ చేస్తే పేదలు, మధ్యతరగతి వారు ఇబ్బందులు పడతారని, కేవలం షాపింగ్‌ మాల్స్‌ను టార్గెట్‌గా చేసుకున్నాడు.

రూ.2.5 కోట్లతో హారర్ సినిమా: మూడు రాష్ట్రాల్లోని మాల్స్‌లో వరుసగా దోపిడీలు చేస్తూ భారీగా సొమ్ము కూడబెట్టాడు. చాలకపోతే తన తల్లి పేరిట ఉన్న ఇంటిని కూడా విక్రయించాడు. అలా సమకూరిన రూ.2.5 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో తానే హీరోగా, దర్శకుడిగా ‘రిటర్న్ బై ఆనంద్.. పేజీ నంబరు 13’ అనే హారర్ సినిమాను తీశాడు. అయితే ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల సినిమా విడుదల ఆగిపోయింది. చేసిన అప్పులు తీర్చడం కోసం, మళ్లీ చోరీలకు పాల్పడుతూ పోలీసులకు చిక్కాడు.

CCTV ‘360’తో దొరికిపోయాడు ఇలా: అనంతపురం నగరంలోని డ్రెస్‌ సర్కిల్‌ మాల్‌లో గత నెల 27న చోరీ జరిగింది. మాల్‌ పై అంతస్తు నుంచి లోపలికి చొరబడి నిందితుడు నగదు అపహరించి ఉడాయించాడు. ఈ కేసును ఛాలెంజ్​గా తీసుకున్న ఎస్పీ జగదీశ్‌ రెండు బృందాలతో దర్యాప్తు చేయించారు. సీసీటీవీలో నమోదైన కార్ల వివరాలను సేకరించారు. నకిలీ నంబర్‌ ప్లేట్‌తో వెళ్లిన కారు డ్రైవర్‌ చిత్రాన్ని ఆర్టీజీఎస్‌లో భాగమైన ‘సీసీటీవీ 360’ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో పోల్చి చూడగా పాత నేరస్థుడని తేలింది. ఆ వివరాలు తెప్పించుకొని చూడగా బెంగళూరులోని MRS పాళ్యానికి చెందిన ఆనంద్‌గా గుర్తించారు.

"బెంగళూరులోని ఎంఆర్‌ఎస్ పాళ్యానికి చెందిన ఆనంద్​గా గుర్తించి అరెస్టు చేశాం. నిందితుడి వద్ద నుంచి ఇనుపరాడ్లు, కట్టర్లు, ఓ కారుతో పాటు 3 నంబర్ ప్లేట్లు, రూ.5.25 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నాం." - మహబూబ్ బాష, అనంతపురం జిల్లా ఏఎస్పీ

శుక్రవారం ఉదయం బెంగళూరు-అనంతపురం రోడ్డు ఎస్‌జేఆర్‌ ఫంక్షన్‌ హాల్‌ సమీపంలో నిందితుడిని అరెస్ట్‌ చేశారు. చిక్‌మంగళూరు రేవులో వెల్డింగ్‌ పనులు చేసే ఆనంద్‌కు నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. మాల్స్‌లోని సీసీటీవీల్లో కనిపించకుండా ఉండేందుకు మాస్క్‌లు ధరించేవాడు. పోలీసులకు చిక్కొద్దని నిందితుడు లాడ్జిల్లో బస చేయకుండా కారులోనే ఉండేవాడు. ఇలా ఏపీ, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో చోరీలకు పాల్పడగా 32 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. అతని నుంచి రూ.5.25 లక్షల నగదు, కారు, స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అదనపు ఎస్పీ మహబూబ్‌బాషా వెల్లడించారు.

మూడు రాష్ట్రాల్లో 32 కేసులు: నిందితుడిపై ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో మొత్తం 32 చోరీ కేసులు ఉన్నట్లు అదనపు ఎస్పీ మహబూబ్‌బాషా శుక్రవారం విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించారు. నిందితుడి నుంచి 5.25 లక్షల నగదు, కారు, చోరీలకు ఉపయోగించే పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

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SHOPPING MALL THIEF ARREST
THIEF ANAND ARREST IN ANANTAPUR
సినిమా తరహాలో మాల్స్‌లో దోపిడీట
SHOPPING MALL THIEF ANAND
SHOPPING MALL THIEF ANAND ARREST

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