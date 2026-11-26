బస్టాండ్లలో టిఫిన్ చేస్తున్నారా? - జేబులు గుల్ల చేస్తున్నారు జాగ్రత్త!
High Prices For Food Items At Bus stops : బస్స్టేషన్లలో స్టాల్ నిర్వాహకులు ఇష్టానుసారంగా ధరలు పెంచుతూ ప్రయాణికులను దోచేస్తున్నారు. నిర్ణయించిన ధరల కంటే రూరూ.40 వరకు అదనంగా వసూలు చేస్తున్నారు.
Published : November 26, 2026 at 1:16 PM IST
ప్రధాన ఆర్టీసీ బస్సు స్టేషన్లలో ప్రయాణికులకు తక్కువ ధరలకు నాణ్యమైన ఆహారాన్ని అందించాలనే లక్ష్యం దెబ్బతింటోంది. నగరంలోని అతిపెద్ద బస్సు టెర్మినల్ అయిన మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్తో పాటు సికింద్రాబాద్లోని జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ అలాగే దిల్సుఖ్నగర్ బస్స్టేషన్లలో క్యాంటీన్లు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లు ఇతర ఆహార విక్రయ కేంద్రాల నిర్వాహకులు ఇష్టానుసారంగా ధరలను పెంచుతూ ప్రయాణికులను దోచుకుంటున్నారు. ఆర్టీసీ టెండర్ ఒప్పందాల్లో పేర్కొన్న ధరలకు, ప్రస్తుతం వసూలు చేస్తున్న ధరలకు మధ్య భారీ వ్యత్యాసం ఉంది. ఒప్పందం ప్రకారం నిర్ణయించిన ధరల కంటే రూ.5 నుంచి రూ.40 వరకు అదనంగా వసూలు చేస్తున్నారు. ఈ నిర్వాహకులు ప్రయాణికులపై అనవసరమైన ఆర్థిక భారాన్ని మోపుతున్నారు.
ధరల వ్యత్యాసాలు ఇలా
జేబీఎస్లోని కొన్ని క్యాంటీన్లు అలాగే ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో పెట్టిన ధరల బోర్డులను ఆర్టీసీ అధికారిక టెండర్ ఒప్పందాలతో పోల్చి చూడగా దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఒప్పందం ప్రకారం రూ. 35కు విక్రయించాల్సిన ఒక ప్లేటు ఇడ్లీ లేదా ఉప్మాను అక్కడ రూ. 50కు అమ్ముతున్నారు. అలాగే రూ.50కు విక్రయించాల్సిన ఇడ్లీ-వడ కాంబినేషన్ను రూ.80కు అమ్ముతున్నారు. సాధారణ ప్రయాణికుల కోసం పెట్టిన భోజనం ధర టెండర్ ప్రకారం రూ.90 ఉండాలి. కానీ దానిని రూ.130కు విక్రయిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా టీ, కాఫీపై అదనంగా రూ.5, పూరీ, వడ, మసాలా దోస వంటి పదార్థాలపై అదనంగా రూ.25 చొప్పున వసూలు చేస్తున్నారు.
అన్ని బస్టాపుల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి
ఈ పరిస్థితి కేవలం జేబీఎస్లోనే కాకుండా నగరంలోని పలు బస్టాపుల్లో ఇలాగే కొనసాగుతోంది. అక్కడి నిర్వహకులే సిండికేట్గా ఏర్పడి విపరీతమైన ధరలను వసూలు చేస్తున్నారు. ఒకవేళ ధరలను పెంచలేని పరిస్థితులు ఏర్పడితే నిర్వహకులు తెలివిగా మూడు పూరీలకు బదులుగా రెండు చిన్న పూరీలు ఇవ్వడం లేదా సాంబార్, చట్నీల నాణ్యతను తగ్గించటం వంటి పద్ధతులను వాడుతున్నారు. కొన్ని సమయాల్లో ఆహార పరిమాణాన్ని కూడా తగ్గిస్తున్నారు.
నకిలీ బ్రాండ్ల అమ్మకం
టెండర్ ఒప్పందం ప్రకారం లైసెన్స్ పొందిన వారు నిర్ణీత ఆహార పదార్థాలను మాత్రమే విక్రయించాలి. అలాగే నిర్ణయించిన ధరల కంటే ఎక్కువ వసూలు చేయకూడదు. అయితే కొందరు అసలైన బ్రాండెడ్ ఉత్పత్తులకు బదులుగా బ్రాండ్లను పోలిన పేర్లతో ఉన్న నకిలీ వస్తువులను తమ మెనూలలో చేర్చి, వాటిని అధిక ధరలకు అమ్ముతున్నారు. ఆర్టీసీ విభాగం అధికారులు, డిపో మేనేజర్లు ప్రతిరోజూ బస్స్టేషన్ ప్రాంగణంలోనే ఉన్నప్పటికీ ఇది కొనసాగుతుండటం గమనార్హం. ప్యాక్ చేసిన వస్తువుల రేట్లు మినహా మిగతా టిఫిన్లు, భోజనాల ధరలు అధికారులకు పెద్దగా తెలియదు. దీనిని వారు అవకాశంగా వాడుకుని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.
ధరల పెంపు విషయానికొస్తే
సాధారణంగా ఒక స్టాల్ కాంట్రాక్టు 10 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి కాంట్రాక్టు మధ్యలోనే ధరలను సర్దుబాటు చేసే అవకాశం ఉందని ఎంజీబీఎస్ ఆర్టీసీ అధికారి పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ ఒప్పందంలో పేర్కొన్న ధరలను పెంచాలని నిర్వాహకులు కోరుకుంటే వారు కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఆ ధరఖాస్తు గురించి అధికారులు చర్చించి, ఆమోదిస్తేనే ధరలు పెంచవచ్చు. అటువంటి అధికారిక ఆమోదం లభించినట్లు ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు.
జరిమానాలు విధించినా మారని తీరు
ఇటీవల జేబీఎస్ బస్స్టాండ్లో డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ను దాని ఎంఆర్పి కంటే రూ.20 ఎక్కువకు అమ్మినందుకు ఒక స్టాల్కు స్టేషన్ మేనేజర్ రూ.1,000 జరిమానా విధించారు. అయినప్పటికీ వారి ప్రవర్తనలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. అసలు ధర కంటే రూ. 5 ఎక్కువే అమ్ముతున్నారు. ఇతర స్టాల్స్లో సైతం ఒక వాటర్ బాటిల్, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ ఇతర ప్యాకేజ్ వస్తువులకు అదనంగా రూ.5 చేస్తున్నారు. ఇదేంటని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే కూలింగ్ ఛార్జీలు వంటి సాకులు చెప్తున్నారు. నిర్దేశించిన ధరల కంటే అధిక రేటుతో అమ్మితే బస్టాండ్లోని స్టేషన్ మేనేజర్కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చని రంగారెడ్డి రీజినల్ మేనేజర్ శ్రీదేవి తెలిపారు. అధిక ధరలు అమ్మే వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.
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