సీసీ కెమెరాలకూ చిక్కలేదు - కానీ షూ ప్రింట్తో దొరికిపోయాడు
హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లోని డిజైనర్ స్టోర్లో రూ.2.43 లక్షలు చోరీ- సీసీ కెమెరాలకు చిక్కకుండా పక్కా ప్రణాళిక - షూ ముద్రల ఆధారంగా కేసు ఛేదించిన పోలీసులు - స్టోర్లో పని చేసే సిబ్బందే నిందితుడు
Published : February 11, 2026 at 2:57 PM IST
Banjara Hills Theft Case : షాపులో ఓ వ్యక్తి హౌస్ కీపింగ్ వర్కర్గా పని చేస్తున్నాడు. ఏమనుకున్నాడో ఏమో గానీ ఓ రోజు ఎవ్వరికీ తెలియకుండా తాను పని చేస్తున్న షాపులోనే నగదు దొంగతనానికి పాల్పడ్డాడు. సీసీ కెమెరాలకు చిక్కకుండా జాగ్రత్తపడ్డాడు. తనపై ఏ అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు అన్ని రకాల చర్యలూ తీసుకున్నాడు. అయితే పోలీసుల విచారణలో తనను గుర్తించడంతో ఒక్కసారిగా కంగుతిన్నాడు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్లోని బంజారాహిల్స్లో చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసును పోలీసులు ఎంతో చాకచక్యంగా ఛేదించారు. వీరు ఛేదించిన విధానం ప్రతి ఒక్కరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. వివరాల్లోకి వెళితే,
లాకర్లోని రూ.2.43లక్షలు దోపిడీ : మాజీ మంత్రి జానారెడ్డి కోడలు, ఎమ్మెల్యే జైవీర్ రెడ్డి సతీమణి భవానీ అనుశ్రీ రెడ్డి బంజారాహిల్స్ రోడ్ నం.12లో ‘అనుశ్రీ రెడ్డి స్టోర్’ పేరుతో డిజైనర్ స్టోర్ను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ స్టోర్లో అస్సాం రాష్ట్రానికి చెందిన అమీనుల్ హక్ (38) అనే వ్యక్తి హౌస్ కీపింగ్ సిబ్బందిగా పని చేస్తున్నాడు. స్టోర్లో డబ్బులు లాకర్లో భద్రపరుస్తున్న విషయం గమనించిన అమీనుల్ హక్, ఎక్కువ నగదు ఉన్న రోజు దొంగతనం చేయాలని యోచించాడు. అనుకున్నట్లుగానే స్టోర్లో ఓ రోజు పెద్ద మొత్తంలో నగదు భద్రపరుస్తుండగా చూసిన అమీనుల్, స్టోర్ మూసే సమయంలో ఉద్దేశపూర్వకంగా ఒక కిటికీని తాళం వేయకుండా వదిలి పెట్టాడు.
అదే రోజున రాత్రి కిటికీ మార్గం ద్వారా లోపలికి వెళ్లాడు. స్క్రూ డ్రైవర్ సహాయంతో లాకర్ తెరిచాడు. దానిలోని రూ.2.43 లక్షల నగదును దోచుకున్నాడు. తర్వాత రోజు ఏమీ తెలియనట్టు విధులకు హాజరయ్యాడు. ఆపై షాపులో చోరీ జరిగిందంటూ సిబ్బందితో కలిసి హడావుడి చేశాడు. సిబ్బంది ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
నిందితుడిని పట్టించిన షూ ముద్రలు : దీంతో పోలీసులు దర్యాప్తు చర్యలను ప్రారంభించారు. దగ్గరిలోని సీసీ కెమెరాల్లో ఆధారాలు దొరకలేదు. దీంతో క్లూస్ టీమ్ సేకరించిన షూ ముద్రలు ఈ కేసులో కీలకంగా మారాయి. స్టోర్లో పని చేస్తున్న అమీనుల్ హక్ ధరించిన షూస్ ముద్రలు, సంఘటన స్థలంలో లభించిన ముద్రలతో సరిపోలాయి. దీంతో అతడిపై అనుమానం బలపడింది. పోలీసులు విచారించగా అతడు నేరాన్ని ఒప్పుకున్నాడు. అతడి వద్ద నుంచి రూ.2.30 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకుని అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
తాళం వేసిన ఇళ్లను టార్గెట్ చేస్తున్న దొంగలు - అప్రమత్తంగా లేకుంటే అంతే సంగతి!