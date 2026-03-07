ETV Bharat / state

కృష్ణాజిల్లాలో అమానుషం - షూ వేసుకురాలేదని విద్యార్థుల మెడలో చెప్పుల దండ

కృష్ణాజిల్లాలో దిగజారి ప్రవర్తించిన అధ్యాపకులు - బూట్లు వేసుకోలేదని విద్యార్థుల మెడలో చెప్పుల దండ వేసిన వైనం, ఘటనపై విచారణ చేపట్టిన విద్యాశాఖ అధికారులు

Shocking Incident in Private School At Krishna District
Shocking Incident in Private School At Krishna District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Shocking Incident in Private School At Krishna District: విద్యా బుద్దులు నేర్పించి వారిని ఉన్నత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాల్సిన అధ్యాపకులు దిగజారి ప్రవర్తించారు. విద్యార్ధులు పాఠశాలకు బూట్లు వేసుకురాలేదని ఆగ్రహంతో ఉగిపోయిన అధ్యాపకులు విద్యార్ధులు వేసుకు వచ్చిన చెప్పులను దండగా చేసి వారి మెడలోనే వేసి అత్యంత అమానుషంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటన కృష్ణా జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

అసలేం జరిగిందంటే? కృష్ణాజిల్లా పెనమలూరు నియోజకవర్గం ఉయ్యూరులోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాల్లో దారుణం చోటు చేసుకుంది. విద్యార్ధులు పాఠశాలకు బూట్లు వేసుకు రాలేదని విద్యార్ధులు వేసుకువచ్చిన చెప్పులను దండగా చేసి వారి మెడలో వేసుకోవాలని పాఠశాల యాజమాన్యం వారికి దండన విధించింది. ప్రైవేటు పాఠశాలకు 10 మంది విద్యార్ధులు శుక్రవారం బూట్లు వేసుకురాలేదు.

పాఠశాల విద్యార్థులపై అమానుషం - చెప్పులను మెడలో దండగా వేసిన అధ్యాపకులు (ETV Bharat)

దాంతో ఆ విద్యార్ధులు క్రమశిక్షణ పాటించడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన స్కూల్ యాజమాన్యం విద్యార్ధుల మేడలో చెప్పుల దండ వేసి అందరి ముందు అగౌరవపరచి నిలబెట్టారు. విద్యార్ధులు ఇంటికి వెళ్లి జరిగిన సంగతిని తల్లిదండ్రులకు చెప్పడంతో పాఠశాల తీరుపై వారు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దాంతో ఫలితంగా సదరు పాఠశాలలో చెప్పుల దండ వివాదంపై విద్యాశాఖ అధికారులు విచారణ చేపట్టారు.

10 మంది విద్యార్థులకు చెప్పుల దండ: అంతేకాకుండా ఉయ్యూరు డివిజన్ ఉప విద్యాశాఖ అధికారి పద్మారాణి స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్, డైరెక్టర్​ను విచారిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై సమగ్ర విచారణ చేస్తున్నామని, పూర్తి వివరాలను జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారికి అందిస్తామని పద్మారాణి ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. తమతో పాటు 10 మంది చెప్పులు దండ వేశారని విద్యార్ధులు వాపోతున్నారు. దీనిపై తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఘటనపై ఉపాధ్యాయులను ప్రశ్నించగా పిల్లలకు క్రమశిక్షణ అలవడాలనే ఉద్దేశంతోనే అలా చేశామని వారు చెప్పుకొస్తున్నారు. కానీ దీనికి సంబంధించిన విషయాలు విద్యాశాఖ అధికారుల విచారణ అనంతరం పూర్తిగా తెలిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. విద్యార్థులకు ఇటువంటి చెప్పుల దండను వేస్తే మా పిల్లలు అవమాన భారంతో ఏమైనా అఘాయిత్యానికి పాల్పడితే ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారని స్కూల్​కు వచ్చిన తల్లిదండ్రులు అధ్యాపకులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ఏ దురుద్దేశం లేదంటున్న అధ్యాపకులు: దానికి బదులిస్తూ విద్యార్థులకు బూట్లు ఉన్నప్పటికీ వాటిని వేసుకోకుండానే పాఠశాలకు వస్తున్నారు, అందుకే వారికి బుద్ధి వచ్చే విధంగా ఇలా చేశామని ఉపాధ్యాయులు తెలిపారు. మళ్లీ ఈ విధంగా ప్రవర్తించకుండా ఉండాలనే సదుద్దేశంతోనే ఈ దండనను విధించామే తప్ప, ఇందులో ఎటువంటి దురుద్దేశమూ లేదని మరో అధ్యాపకురాలు వెల్లడించింది.

ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన కరస్పాండెంట్​: దాంతో పాటు అధ్యాపకులు ఈ విధంగా విద్యార్థులకు చెప్పుల దండన విధించడంపై పాఠశాల కరస్పాండెంట్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థులకు క్రమశిక్షణ తప్పితే సరైన దారిలో తీసుకుని వచ్చేందుకు నాలుగు మంచి మాటలను చెప్పుకుని దారిలోకి తీసుకురావాలని హితవు పలికారు. అంతేకానీ చిన్నపిల్లలపై ఇంత కఠినంగా ప్రవర్తించడమేంటని తీవ్ర స్థాయిలో అధ్యాపకులందరిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

"ఈ ప్రైవేటు పాఠశాలలో విద్యార్థులు బూట్లను ధరించడం లేదని అధ్యాపకులు చెప్పులను దండగా వేశారనే సమాచారం మా దృష్టికి వచ్చింది. దాంతో మేం స్థానిక ప్రైవేటు పాఠశాలకు వచ్చి విచారణను చేపట్టాం. విచారణ అనంతరం దీనిపై సమగ్ర నివేదికను జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారికి సమర్పిస్తాం". -పద్మారాణి, ఉయ్యూరు డివిజన్ ఉప విద్యాశాఖ అధికారిణి

అయ్యప్ప దీక్షతో వచ్చాడని స్కూల్​కు నో ఎంట్రీ - డీఈవో జోక్యంతో యాజమాన్యం వెనక్కి

సెయింట్ ఆన్స్ పాఠశాల ఘటనపై విచారణ..కమిటీ ఏం తేల్చిందంటే!

TAGGED:

SHOCKING INCIDENT AT PRIVATE SCHOOL
VUYYURU PRIVATE SCHOOL INCIDENT
VIJAYA SCHOOL IN KRISHNA DISTRICT
ఉయ్యూరు పాఠశాలలో అమానుష ఘటన
VUYYURU VIJAYA SCHOOL ISSUE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.