అపహరణకు ఆర్నెల్ల ముందే ప్రణాళిక - మద్రాస్ రెజిమెంట్లో చోరీ కేసులో విస్తుపోయే నిజాలు
మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆయుధాల చోరీ కేసులో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దొంగతనానికి ఆరు నెలల ముందు నుంచే పథకం వేసినట్లు తెలిసింది. ఉన్నతాధికారిపై కక్షతోనే ఈ ఘటనకు పాల్పడినట్లు సమాచారం.
Published : September 23, 2026 at 9:28 AM IST
Madras Regiment Theft Case : మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆయుధాల చోరీ కేసు ఇటీవల సంచలనంగా మారింది. దీనికి సంబంధించి ఇటీవల మరికొన్ని విస్మయకర అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. నిందితుడు మాజీ హవిల్దార్ ఉప్పుతోళ్ల మల్లేశ్ అలియాస్ రాజు (37) ఆరు నెలల క్రితం రెజిమెంట్లోని కోట్ (ఆయుధగారం)లో దొంగతనం చేయాలని పథకం వేసినట్లు దర్యాప్తులో బయటపడింది. గత సంవత్సరం మద్రాస్ రెజిమెంట్కు చెందిన ఓ ఆర్మీ ఉన్నతాధికారితో మల్లేశ్కు పెద్ద గొడవ జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ ఘటకనకు పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇటీవల క్రమశిక్షణారాహిత్యంతో సస్పెన్షన్
ఆ సమయంలోనే సదరు అధికారిపై ఎలాగైనా కక్ష తీర్చుకోవాలని మల్లేశ్ భావించాడు. ఆయుధగారంలో దొంగతనం చేస్తే ఉన్నతాధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటారని అతడు ఆలోచన చేసినట్లు వెల్లడయింది. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల క్రమశిక్షణారాహిత్యంతో మల్లేశ్ సస్పెన్షన్కు గురయ్యాడు. దీంతో సంబంధిత అధికారిపై అతడు మరింత పగ పెంచుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయుధగారంలో ఎలాగైనా చోరీ చేయడానికి పథకం వేసుకున్నాడు.
తనిఖీ నిర్వహించడంతో వెలుగులోకి
ఆగస్టు 30న అర్ధరాత్రి రెజిమెంట్లోని కార్గిల్ గేటు వైపు నుంచి ఆయుధగారం లోపలికి ప్రవేశించాడు. మొత్తం 12 అధునాతన తుపాకులు, 1920 బుల్లెట్లు, నైట్ విజన్ బైనాక్యులర్లను చోరీ చేశాడు. కాగా అధికారులు ఆగస్టు 31 ఉదయం తనిఖీ చేసినప్పుడు వాటి సంఖ్య తగ్గటంతో అక్కడ చోరీ జరిగినట్లు తెలిసింది. దీంతో వెంటనే అప్రమత్తమైన ఆర్మీ అధికారులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
రెండు కేసులున్నా ఆర్మీలోకి ఎంపిక
నిందితుడు మల్లేశ్ అరెస్టు అనంతరం అతడి నేపథ్యంపై పోలీసులు ఆరా తీయగా వారికి విస్తుపోయే నిజాలు వెలువడ్డాయి. నిందితుడిపై 2005లో అచ్చంపేట పోలీస్స్టేషన్లో ఓ చోరీ కేసు నమోదైంది. 2007లో ఆమ్రాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ ఇంట్లో బంగారు ఆభరణాలు, వెండి దొంగిలించినట్లు కేసు నమోదైంది. అయితే వీటిలో మల్లేశ్ నిందితుడుగా ఉన్నాడు. కాగా 2010లో మల్లేశ్ ఆర్మీలో ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యాడు.
కేసు వీగిపోడంతో ఆర్మీ ఉద్యోగానికి ఎంపిక
నేర చరిత్ర ఉన్న అతడిని భారత సైన్యంలోనికి ఎలా ఎంపిక చేశారని పోలీసు అధికారులు చర్చిస్తున్నారు. మల్లేశ్ ఎంపికవడంతో ఆర్మీ అధికారులు ఆరా తీస్తున్నట్లు తెలిసింది. సంబంధిత దొంగతనం కేసు వీగిపోడంతో అతడు ఆర్మీ ఉద్యోగానికి ఎంపికై ఉంటాడనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ విషయంపై పోలీసులు కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
మల్లేశ్ నేపథ్యంపైనే ప్రశ్నలు
ఈ కేసులో మల్లేశ్ ఈ నెల 11న అరెస్టయ్యాడు. పోలీసులు కస్టడీ కోరగా న్యాయస్థానం 10 రోజులకు అనుమతించింది. నగరంలోని చంచల్గూడ జైలులో ఉన్న నిందితుడు మల్లేశ్ను బొల్లారం పోలీసులు మంగళవారం ఉదయం 11 గంటలకు కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు. మొదటి రోజు ప్రాథమికంగా మల్లేశ్ నేపథ్యం, దొంగతనానికి గల కారణాల గురించి పోలీసులు ఎక్కువగా అడిగినట్లు తెలిసింది. ఈ సందర్భంగా అధికారులు అడిగిన ప్రశ్నలకు మల్లేశ్ మౌనంతోనే సమాధానం ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
ఉన్నతాధికారులు విచారించే అవకాశం
ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు తల దించుకుని ఉంటున్నట్లు సమాచారం. మల్లేశ్ను కస్టడీకి తీసుకున్న విషయాన్ని పోలీసు అధికారులు మిలిటరీ ఇంటెలిజెన్స్కు సమాచారమిచ్చారు. ఆర్మీ అధికారులూ మధ్యాహ్నం తర్వాత ఏసీపీ కార్యాలయానికి వచ్చి ఆరా తీశారు. నిందితుడిని మల్కాజిగిరి ఉన్నతాధికారులు విచారించే అవకాశముంది.
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